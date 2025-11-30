இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு எல்லாம் உடல்நலனில் கவனம் தேவை - இந்த வாரம் உங்க பிட்னெஸ் எப்படி?
நவம்பர் 30 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் டிசம்பர் 06 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வரையிலான 12 ராசிகளின் வார ராசிபலனை இங்கு காணலாம்.
மேஷம்: இந்த வாரம் உங்கள் உடல்நலத்தை கவனித்துக்கொள்வதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். வாகனம் ஓட்டும்போது கவனமாக இருங்கள். தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் எதிர்பார்த்த திட்டம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அலுவலக அரசியல் அல்லது தேவையற்ற மோதல்களில் ஈடுபடுவதைத் தவிர்க்கவும். காதல் உறவில் முன்னேற்றம் கிடைக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் பொறுமையையும், புரிதலும் வேண்டும். செல்வாக்கு மிக்கவர்களிடம் கவனமாக இருங்கள். நிதி நிலைமை மிகவும் நிலையானதாக இருக்காது. எனவே, செலவு செய்வதற்கு அல்லது முதலீடு செய்வதற்கு முன் கவனமாக சிந்தியுங்கள். மாணவர்களுக்கு கவனச்சிதறல்கள் ஏற்படும். எனவே, ஆராய்ச்சி அல்லது கற்றல் நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்பது நன்மை பயக்கும்.
ரிஷபம்: உடல்நலத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். உங்களுக்கு வயிறு தொடர்பான பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். எனவே, உணவு மற்றும் நல்வாழ்வில் கவனம் செலுத்துங்கள். தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். சக ஊழியர்களுடன் ஒத்துழைக்க வேண்டும். ஏனெனில், குழுப்பணி உங்களை முன்னேற்ற உதவும். நிதி ரீதியாக, நிலைமை நிலையானதாக இருக்கும். வருமானத்தை அதிகரிக்க நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மாணவர்களுக்கு இந்த வாரம் சாதகமானது. போட்டிகளுக்குத் தயாராவதில் கவனம் செலுத்துங்கள். வெற்றியை அடைய சமூக ஊடகங்கள் போன்ற கவனச்சிதறல்களிலிருந்து விலகி இருங்கள். ஒழுக்கமும், அர்ப்பணிப்பும் பலனைத் தரும்.
மிதுனம்: உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். தொழிலில் புதிய தொடர்புகளின் உதவியை நாடுவது நன்மைகளைத் தரும். காதல் உறவுகளில் துணையுடன் மோதல்கள் ஏற்படலாம். திருமண வாழ்க்கைக்கு புரிதல் தேவை. எந்தவொரு புதிய வேலையைத் தொடங்குவதற்கு முன் உங்கள் துணையுடன் அதைப்பற்றி விவாதிக்கவும். நிதி ரீதியாக சில சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடும். கல்வியில் வெற்றி அடைய கடின உழைப்பு அவசியம். குடும்பத்தினர் வழிகாட்டுதலைப் பயன்படுத்தி உங்கள் இலக்குகளை அடையுங்கள்.
கடகம்: இந்த வாரம் உடல்நலத்தை நன்கு கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். வணிகர்களுக்கு நிதி நிலைமையை கணிசமாக மேம்படும். காதல் உறவுகளில் பிணைப்பு மிகவும் முக்கியம். நிதி ரீதியாக, அதிக செலவுகள் காரணமாக சவாலானதாக இருக்கலாம். எனவே, புத்திசாலித்தனமாக செலவிட வேண்டும். பங்குச்சந்தையில் முதலீடு செய்ய திட்டமிட்டால். மாணவர்கள் படிப்புகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். பணிடயிடத்தில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளுக்கு இந்த வாரம் வெற்றி காத்திருக்கிறது.
சிம்மம்: உங்கள் உடல்நலத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும். வணிகர்களுக்கு இந்த வாரம் மிகவும் லாபகரமானதாகத் தெரிகிறது. தொழிலில் நல்ல லாபங்களைப் பெறலாம். வேலையில் இருப்பவர்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். கடின உழைப்பு மட்டுமே நல்ல பலன்களுக்கு வழிவகுக்கும். திருமண உறவுகளை கவனமாக கையாளுங்கள். நிதி ரீதியாக, இந்த வாரம் சொத்தில் முதலீடு செய்வது நீண்டகால நன்மைகளையும், ஸ்திரத்தன்மையையும் தரக்கூடும். கல்வியில் வழிகாட்டியின் வழிகாட்டுதலை பெறுதல் நல்லது.
கன்னி: உங்கள் உடல்நலத்தை நன்கு கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். வேலைகளில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த வாரம் சற்று சவாலாக இருக்கும். மூத்த அதிகாரிகளின் வழிகாட்டுதலை பின்பற்றுவது நன்மை பயக்கும். காதல் உறவுகளில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். திருமண வாழ்க்கையில் பிரச்சினையும், பதற்றமும் ஏற்படும். எனவே, உங்கள் துணையுடன் நல்ல ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் புரிதலை ஏற்படுத்த வேண்டும். நிதி ரீதியாக, தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்க்கவும். ஏனெனில், அவை மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும். சிக்கல்களைத் தவிர்க்க கடன் வாங்காமல் இருப்பது நல்லது. மாணவர்களுக்கு இந்த வாரம் சவாலானதாக இருக்கலாம். மூத்தவர்களிடமிருந்து ஆலோசனை பெறவும்.
துலாம் : இந்த வாரம் உங்கள் ஆரோக்கியத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். காலை நடைப்பயிற்சி மற்றும் யோகா செய்வது ஆரோக்கியமாக இருக்கவும். உடல்நலம் தொடர்பான பிரச்சனைகளை நீக்கவும் உதவும். தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் புதிய திட்டத்தைப் பெற கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். உங்கள் முயற்சிகள் நல்ல பலனை தரக்கூடும். பணியில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த வாரம் நேர்மறையாக இருக்கும். காதல் உறவுகளில் உங்கள் துணையுடனான உங்கள் பிணைப்பு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். திருமண வாழ்க்கையில் தவறான புரிதல்கள், சிக்கல்களை தவிர்த்து, பொறுமையுடனும், புரிதலுடனும் சூழ்நிலைகளைக் கையாளுங்கள். நிதி ரீதியாக, விலையுயர்ந்த வாகனம் வாங்குவதற்கு நீங்கள் பணத்தை செலவிடலாம். உங்கள் திறமைகளையும், அறிவையும் அதிகரிக்க முயற்சி செய்யுங்கள்.
விருச்சிகம்: இந்த வாரம் உடல்நலத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துங்கள். எந்த பிரச்சினையையும் புறக்கணிக்காதீர்கள். தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் வெளிநாட்டவர்களை தொடர்பு கொள்ள வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வேலைகளில் இருப்பவர்களுக்கு சில சிரமங்கள் இருக்கலாம். ஆனால், வேலையில் ஆர்வத்தை இழக்காதீர்கள். காதல் உறவுகளில் சிறிது குழப்பம் இருக்கலாம். திருமண வாழ்க்கையில் சந்தேகங்களை நீக்கி உங்கள் துணையுடன் மகிழ்ச்சியை பராமரிக்க முயற்சி செய்யுங்கள். நிதி நிலை நன்றாக இருக்கும். சொத்தில் முதலீடு செய்வதற்கு சாதகமான நேரம். மாணவர்கள் முழு அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்ற வேண்டும். படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
தனுசு: இந்த வாரம் உங்கள் உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும். இன்று உற்சாகமாகவும், புத்துணர்ச்சியுடனும் உணருவீர்கள். வணிகத்திலும், தொழில் வாழ்க்கையிலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். எந்த நடவடிக்கைகளையும் எடுப்பதற்கு முன் சிந்திக்க வேண்டும். கவனக்குறைவான முடிவுகள் இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும். காதல் உறவுகளில் சில சவால்களையும், தவறான புரிதல்களையும் சந்திக்க நேரிடும். எனவே, அவற்றை பொறுமையுடனும், புரிதலுடனும் கையாளவும். திருமணமானவர்களுக்கு, மனைவியுடனான உறவு அன்பாகவும், ஆதரவாகவும் இருக்கும். உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தவும், பிணைப்பை வலுப்படுத்தவும் நேரம் ஒதுக்குங்கள். ரியல் எஸ்டேட்டில் முதலீடு செய்வதையோ அல்லது ஆபத்தான நிதி முடிவுகளை எடுப்பதை தவிர்க்கவும். மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பில் முழுமையாக கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
மகரம்: இந்த வாரம் உங்கள் உடல்நலம் பலவீனமடையக்கூடும். வணிகம் மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் அவசரம் அல்லது உற்சாகத்துடன் வேலை செய்வதை தவிர்க்கவும். இது இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும். அலுவலக அரசியலில் இருந்து விலகி, பொறுப்புகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். திருமணமானவர்கள் தங்கள் எண்ணங்களையும், உணர்வுகளையும் துணையுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். உங்கள் நிதி நிலைமை பலவீனமாக இருக்கலாம். பணத்தை செலவிடுவதற்கு முன்பு கவனமாக செலவு செய்து உங்கள் பட்ஜெட்டைச் சரிபார்க்கவும். கல்விக்கு இந்த வாரம் சாதகமானது. தொழில் தொடர்பான ஒரு புதிய படிப்பு அல்லது பயிற்சியில் நீங்கள் சேரலாம். இது உங்கள் திறன்களை மேம்படுத்தும் மற்றும் வளர்ச்சி மற்றும் கற்றலுக்கான புதிய வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தும்.
கும்பம்: இந்த வாரம், உடல்நலம் சற்று பலவீனமாக இருக்கலாம். தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். வேலைகளில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த வாரம் நிலையானதாக இருக்கும். காதல் உறவுகள் நேர்மறையாக இருக்கும். பணியிடத்தில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். பணம் மற்றும் நிதியில் புதிய வீடு வாங்குவது அதிக செலவுகளை ஏற்படுத்தும். எனவே கவனமாகத் திட்டமிடுங்கள். மாணவர்களுக்கு, இந்த வாரம் சாதகமானது. ஆனால் கவனத்தை சிதறடிக்கும் நண்பர்களிடமிருந்து விலகி இருங்கள்.
மீனம்: இந்த வாரம் உடல்நலத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். கவனக்குறைவாக வாகனம் ஓட்டுவதைத் தவிர்க்கவும். தொழிலில் வெற்றியை அடைய மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். இந்த வாரம் வெற்றிக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. காதல் உறவுகளில் நீங்கள் அனுபவித்து வந்த பதற்றம் தணிந்து, நல்லிணக்கத்தைக் கொண்டுவரும். திருமண வாழ்க்கையில் சில குழப்பங்கள், மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். பணம் மற்றும் நிதியில் தவிர்க்க முடியாத சில செலவுகளைச் சந்திக்க நேரிடும். மாணவர்களுக்கு இந்த வாரம் விடாமுயற்சியுடன் படிப்பதற்கு சாதகமானது. உற்சாகத்தையும், திருப்தியையும் தரும் ஒரு புதிய வாய்ப்பை பெறலாம். கவனம் மற்றும் அர்ப்பணிப்பு இந்த வாரம் உற்பத்தி மற்றும் சமநிலையை ஏற்படுத்த உதவும்.