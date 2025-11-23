இந்த ராசியினருக்கு வியாபாரத்தில் யோகம் தான் - உங்களுக்கு இந்த வாரம் எப்படி?
நவம்பர் 23 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் நவம்பர் 29 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வரையிலான 12 ராசிகளின் வார ராசிபலனை இங்கு காணலாம்.
Published : November 23, 2025 at 8:55 AM IST
மேஷம்: இந்த வாரம் உங்கள் உடல்நலத்தின் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். வணிகமுயற்சிகளுக்கு கடின உழைப்பும், பொறுமையும் தேவைப்படும். வேலை தேடுபவர்கள் சிறந்த வாய்ப்புகளுக்காக சிறிது காலம் காத்திருக்க வேண்டும். காதல் துணையுடன் சிறிய பதட்டங்கள் அல்லது தவறான புரிதல்கள் ஏற்படக்கூடும். இல்வாழ்க்கையில் கோபம் அல்லது கருத்து வேறுபாடுகளால் மன அழுத்தம் ஏற்படலாம்.மாணவர்களுக்கு, இந்த வாரம் மிகவும் சாதகமானது. ஒட்டுமொத்தமாக, சுகாதார மேலாண்மை, பொறுமை மற்றும் ஒழுக்கமான முயற்சி ஆகியவை சவால்களை கையாளவும், வாரத்தை சீராக வழிநடத்தவும் உதவும்.
ரிஷபம்: இந்த வாரம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருப்பதால் உங்கள் உடல் நலம் சற்று பலவீனமாக இருக்கும். வியாபாரத்தில், முடிவுகளை அடைய கடின உழைப்பு தேவைப்படும். காதல் துணையுடன் சிறிய சச்சரவுகள் அல்லது தவறான புரிதல்கள் ஏற்படக்கூடும். திருமண வாழ்க்கையில் பணிவுடன் இருப்பது மோதல்களைத் தவிர்க்க உதவும். நிதி ரீதியாக எச்சரிக்கையின்றி செலவு செய்வது சிரமத்தை உருவாக்கக்கூடும். பணத்தை புத்திசாலித்தனமாக நிர்வகிக்கவும். மாணவர்கள் நல்ல கல்வி முடிவுகளை அடைய நண்பர்களுடன் நேரத்தை வீணடிப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
மிதுனம்: இந்த வாரம் ஆரோக்கியத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ஏனெனில், சிறிய பிரச்சினைகளைப் புறக்கணிப்பது அவற்றை மோசமாக்கும். வணிகத்திற்கு மிகவும் சாதகமான நேரம். வேலை தேடுபவர்கள் திருப்தி மற்றும் வளர்ச்சியைத்தரும் ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய சலுகையைப் பெறலாம். காதல் துணையுடன் சிறிய பதட்டங்கள் தோன்றக்கூடும். குடும்ப சுற்றுலாக்கள் அல்லது மத நடவடிக்கைகளில் வழக்கத்தை விட அதிகமாக செலவிடலாம். மன அழுத்தத்தைத் தவிர்க்க உங்கள் செலவுகளை கவனமாக திட்டமிடுங்கள். மாணவர்கள் வாய்ப்பைத் தவறவிடுவது வெறுப்பாக உணரக்கூடும்.
கடகம்: இந்த வாரம் ஆரோக்கியம் பெரும்பாலும் நன்றாக இருக்கும். வாழ்க்கையில் இது வளர்ச்சி மற்றும் வெற்றிக்கான நேர்மறையான கட்டமாகும். வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளர்கள் அல்லது கூட்டாண்மைகள் கூடுதல் நன்மைகளைத் தரக்கூடும். ஊழியர்கள் தங்கள் கடின உழைப்புக்கு பதவி உயர்வு அல்லது பாராட்டுகளைப் பெறலாம். காதலில் மகிழ்ச்சியான தருணங்களை அனுபவிப்பீர்கள். பழைய பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. புத்திசாலித்தனமான கொள்முதல் செய்யலாம் அல்லது பயனுள்ள வீட்டுப் பொருட்களில் முதலீடு செய்யலாம். மாணவர்கள் சமூக ஊடக கவனச்சிதறல்களிலிருந்து விலகி இருப்பது நல்லது.
சிம்மம்: உங்கள் உடல் நலத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும். போதுமான ஓய்வு எடுத்து ஆரோக்கியமான பழக்கங்களைப் பின்பற்றுங்கள். வாழ்க்கையில் புதிய திட்டங்கள் அல்லது வணிகத்தில் கூட்டாண்மைகளை தொடங்குவதற்கு நல்ல நேரம். உங்கள் இலக்குகளை ஆதரிக்கக்கூடிய செல்வாக்கு மிக்க நபர்களை நீங்கள் சந்திக்கலாம். ஊழியர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். நிதி ரீதியாக பணம் கடன் கொடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். பாதுகாப்பான அரசாங்கத் திட்டங்களில் முதலீடு செய்வதை கருத்தில் கொள்ளவும். மாணவர்களுக்கு கவனம் முக்கியமானது - கவனச்சிதறல்கள் பின்னடைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
கன்னி: உடல்நலம் பெரிய கவலைகள் இல்லாமல் நிலையானதாக இருக்கும். சர்வதேச தொடர்புகளுடன் இணைவதன் மூலம் வணிகத்தை வளர்க்க வாய்ப்புள்ளது. இது வலுவான நிதி ஆதரவைத்தரும். ஊழியர்கள் முந்தைய வேலையில் மீண்டும் சேர வாய்ப்பளிக்கலாம். காதலில் பழைய பிரச்சினை உங்கள் துணையுடன் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். திருமணமானவர்கள் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். ஏனெனில், சிறிய வாக்குவாதங்கள் வீட்டில் அமைதியைக் கெடுக்கும். நிதி ரீதியாக கடந்த கால முதலீடுகளிலிருந்து நீங்கள் லாபம் ஈட்டலாம். ஆனால், சமநிலையை பராமரிக்க தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்க்கவும். மாணவர்களுக்கு இந்த வாரம் சாதகமாகத் தெரிகிறது.
துலாம்: இந்த வாரம் உங்கள் உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும். நீங்கள் வலுவாகவும், சுறுசுறுப்பாகவும் உணர வாய்ப்புள்ளது. யோகா மற்றும் பிராணயாமம் போன்ற பயிற்சிகளைத் தொடர்ந்து செய்வது உங்களை உற்சாகமாகவும், உள் சமநிலையையும் பராமரிக்க உதவும். வாழ்க்கையில் புதிய திட்டங்கள் அல்லது முயற்சிகளைத் தொடங்க இது ஒரு சாதகமான நேரம். இருப்பினும், வணிகர்கள் முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும்போது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். நிதி ரீதியாக, இந்த வாரம் சாதகமாகத் தெரிகிறது. மாணவர்கள் பணிவுடன் இருக்க வேண்டும். அதிகப்படியான தன்னம்பிக்கையைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
விருச்சிகம்: இந்த வாரம் உங்கள் உடல்நலம் சற்று மோசமாக இருப்பதாக உணரலாம். மேலும், சில மன அழுத்தத்தை எதிர்கொள்ள நேரிடும். உங்கள் உணவுப் பழக்கங்களைக் கவனித்துகொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள். புதிய திட்டத்தைத் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. பணியிட வதந்திகள் அல்லது அரசியலில் இருந்து விலகி இருப்பது நல்லது. எதிர்பாராத செலவுகள் வரக்கூடும். மாணவர்களுக்கு இந்த வாரம் ஊக்கமளிக்கும். ஒட்டுமொத்தமாக மென்மையான மற்றும் நேர்மறையான வாரத்தை உறுதிசெய்ய உடல் நலம், நிதி மற்றும் கற்றலில் சமநிலையைப் பேணுங்கள்.
தனுசு: இந்த வாரம், நீங்கள் முழு ஆற்றல் ஊக்கத்தையும் உணர்வீர்கள். உங்கள் உடலை வலுவாக வைத்திருக்க ஆரோக்கியமான உணவை சாப்பிடுவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தொழில் அல்லது வணிகம் நம்பிக்கைக்குரியதாகத் தோன்றுகின்றன. சக ஊழியருடனான எந்தவொரு தவறான புரிதல் அல்லது தூரமும் இறுதியாக தீர்க்கப்படலாம். காதலில் உறவு மகிழ்ச்சியையும், அரவணைப்பையும் தரும். அதே நேரத்தில் திருமண வாழ்க்கையும் அமைதியானதாக இருக்கும். பழைய பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வர வாய்ப்புள்ளது. நிதி ரீதியாக, விஷயங்கள் சற்று இறுக்கமாக உணரலாம். எனவே, மன அழுத்தத்தைத் தவிர்க்க உங்கள் செலவினங்களை கவனமாக நிர்வகிக்கவும். மாணவர்களுக்கு, இந்த வாரம் கற்றல் மற்றும் வளர்ச்சிக்கு சாதகமாக இருக்கும்.
மகரம்: இந்த வாரம் பலவீனமாகவோ அல்லது சோர்வாகவோ உணரலாம். சரியான ஓய்வு எடுத்து ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.தொழில் அல்லது வணிகத்தில் வர்த்தகர்கள் சில சவால்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும். எனவே விழிப்புடன், கவனமாக திட்டமிடுங்கள். வேலை செய்பவர்கள் பிரச்சினைகளை பொறுமையாகக் கையாள வேண்டும். விரைவான முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். திருமண வாழ்க்கை அன்பு மற்றும் ஆதரவால் நிறைந்திருக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் வேலை அல்லது தொழில் விஷயங்களில் உங்கள் ஆலோசனையைப் பெறலாம். நிதி ரீதியாக, மகிழ்ச்சியையும் நிம்மதியையும் தரும். எதிர்பாராத லாபங்களைப் பெறலாம்.
கும்பம்: இந்த வாரம் உடல் பலவீனமாக இருப்பதையும் காணலாம். உணவுப் பழக்கத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துங்கள். தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் வியாபாரிகள் இழப்புகளைச் சந்திக்க நேரிடும். எனவே, ஒப்பந்தங்களைச் செய்யும்போது எச்சரிக்கையாக இருங்கள். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் காலக்கெடுவிற்கும் தங்கள் பணிகளை முடிக்கவும். குடும்ப வாழ்க்கை சில பதற்றங்களை அல்லது சிறிய கருத்து வேறுபாடுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். எனவே, அமைதியாகவும், பொறுமையாகவும் இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள். நிதி ரீதியாக சொத்தில் முதலீடு செய்ய இது ஒரு நல்ல நேரம். மாணவர்களுக்கு இந்த வாரம் நம்பிக்கைக்குரியதாகத் தெரிகிறது.
மீனம்: உடலையும், மனதையும் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். வணிகர்கள் பழைய ஒப்பந்தங்கள் அல்லது கடந்த கால வேலைகளிலிருந்து நல்ல லாபத்தைப் பெறலாம். உங்கள் பணிகளில் கவனமாக இருங்கள். ஒரு புதிய வேலை வாய்ப்பு உங்களுக்கு வரலாம். ஆனால், சம்மதம் சொல்வதற்கு முன் ஒவ்வொரு விவரத்தையும் சரிபார்க்கவும். காதலில் மகிழ்ச்சியான தருணங்களை செலவிடலாம். திருமணமானவர்கள் தங்கள் துணையுடன் நல்லிணக்கம், புரிதல் மற்றும் மகிழ்ச்சியான உரையாடல்களை அனுபவிப்பார்கள். நிதி ரீதியாக, உங்கள் செலவினங்களைக் கட்டுப்படுத்துங்கள். தேவையற்ற செலவுகள் சிக்கல்களை உருவாக்கலாம் அல்லது கடனுக்கு வழிவகுக்கும். மாணவர்கள் வெற்றியை அடைய கவனச்சிதறல்களைத் தவிர்த்து படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.