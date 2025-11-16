இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சூப்பரோ சூப்பர்! உங்க ராசிக்கான இந்த வாரப் பலன்களை தெரிஞ்சுக்குங்க!

ETV Bharat / spiritual

நவம்பர் 16 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் நவம்பர் 22 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வரையிலான 12 ராசிகளின் வார ராசிபலனை இங்கு காணலாம்.

மேஷம்: இந்த வாரம் சற்று சாதரணமாக இருக்கும். காதல் உறவில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். இல்வாழ்க்கையில் சிறிய பிரச்சினைகள் எழலாம். மோதல்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு. பொறுமை மற்றும் புரிதல் முக்கியம். நிதி ரீதியாக, தேவைகளுக்கு மட்டுமே செலவு செய்து சேமிப்பதில் கவனம் செலுத்துங்கள். வணிகத்தில், வேலையில் கவனமாக கவனம் செலுத்துவது அவசியம். ஊழியர்கள் விடாமுயற்சியுடன் முயற்சிப்பதன் மூலம் வெற்றி கிடைக்கும். சம்பள உயர்வு சாத்தியமாகும். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

ரிஷபம்: திருமணமானவர்களுக்கு புத்துணர்ச்சியையும், மகிழ்ச்சியையும் தரும். நிதி ரீதியாக, ஆடை, நகைகள் அல்லது தனிப்பட்ட பொருட்களுக்கு செலவிட நேரிடும். ஆனால், நன்மை பயக்கும் திட்டங்களில் முதலீடுகளைத் திட்டமிடுவது நல்ல வருமானத்தைப் பெற உதவும். தொழிலதிபர்கள் திட்டங்களைத் தொடங்குவதில் சிறிய தாமதங்களை சந்திக்க நேரிடும். மாணவர்கள் படிப்பு மற்றும் போட்டிகளுக்கான தயாரிப்பில் முழுமையாக கவனம் செலுத்த வேண்டும். நீண்ட காலமாக நிலவும் பிரச்சினைகளை தீர்க்க வாய்ப்புள்ளது. சீரான உணவு மற்றும் சரியான சுய பராமரிப்பைப் பராமரிப்பது நல்வாழ்வை ஆதரிக்கும்.

மிதுனம்: இந்த வாரம் உறவுகளிலும், உத்தியோகத்திலும் மகிழ்ச்சியை உண்டாகும். திருமண வாழ்க்கையில் சிறிய பிரச்சினைகள் எழக்கூடும். நிதி ரீதியாக செலவுகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். சொத்துக்களில் முதலீடு செய்வது நல்ல வருமானத்தைத் தரக்கூடும். வணிகத்தில் நிலுவையில் உள்ள பணிகள் மீண்டும் தொடங்கலாம். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறவும், அறிவை மேம்படுத்தவும் மாணவர்கள் படிப்பில் முழுமையாக கவனம் செலுத்த வேண்டும். பயணத்தில் அலட்சிய தன்மை ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கலாம். முறையற்ற உணவுப்பழக்கம் வயிற்றுப் பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

கடகம்: இந்த வாரம் சாதகமாக இருக்கும். உறவுகள் மற்றும் நிதிகளில் நேர்மறையான தருணங்களைக் கொண்டுவரும். காதல் வாழ்க்கையில் சிறு பிரச்சினைகள் தோன்றக்கூடும். எதிர்காலத்திற்கான சேமிப்புகளைத் திட்டமிடலாம். பங்குச்சந்தையில் ஈடுபடுபவர்கள் நல்ல லாபம் ஈட்டலாம். சொத்துக்களில் நீண்டகால முதலீடுகளில் கவனம் செலுத்துவது நிலையான மற்றும் அதிக வருமானத்திற்கு உகந்தது. உறவுகள் மற்றும் நிதித் திட்டமிடலில் கவனம் செலுத்துவது இந்த வாரத்தை நீங்கள் சிறப்பாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள உதவும்.

சிம்மம்: இந்த வாரம் சில சவால்களைக் கொண்டுவரலாம். பொறுமை மற்றும் கவனமாக திட்டமிடல் தேவை. திருமண வாழ்க்கையைப் பொறுத்த வரையில் ஒருங்கிணைப்பு இல்லாவிட்டால் இடைவெளி அதிகரிக்கும். நிதி ரீதியாக, நீங்கள் தொண்டு அல்லது மத நிகழ்வுகளுக்குச் செலவிடலாம். வணிகத்தில் ஏற்ற, இறக்கங்கள் ஏற்படும். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். சரியான நேர மேலாண்மை வெற்றிக்கு அவசியம். உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை. உணவுப்பழக்கம் மற்றும் செரிமான ஆரோக்கியத்தை கவனமாக கண்காணிக்கவும். சீரான ஊட்டச்சத்தை பராமரித்து நன்றாக ஓய்வெடுக்கவும். ஆரோக்கியமாகவும், சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்க தேவையற்ற மன அழுத்தத்தைத் தவிர்க்கவும்.

கன்னி: இந்த வாரம் மிதமானதாக இருக்கும். காதலில் தம்பதிகள் ஒன்றாக மகிழ்ச்சியான தருணங்களை அனுபவிப்பார்கள். திருமண வாழ்க்கையில் அமைதியான அணுகுமுறை தேவை. நிதி ரீதியாக எதிர்கால துன்பங்களைத் தடுக்க கவனமாகச் செயல்பட வேண்டும். நீண்டகால பாதுகாப்பிற்காக முதலீடுகளை பரிசீலிக்கவும். ஊழியர்கள் சவால்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும். முக்கியமான வேலைகளுக்கு மற்றவர்களைச் சார்ந்திருப்பதைத் தவிர்க்கவும். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்தும் முயற்சிகளால் பயனடைவார்கள். உடல்நலக் கவலைகள் எழலாம். எனவே தேவைப்பட்டால் மருத்துவரை அணுகவும். மன அழுத்தத்தை திறம்பட நிர்வகிக்க வேலை மற்றும் ஓய்வு சமநிலைப்படுத்துவது அவசியம்.

துலாம்: இந்த வாரம் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் மூன்றாம் நபரின் தலையீடுகள் தவறான புரிதல்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். எனவே, பொறுமை மற்றும் தெளிவான தொடர்பு முக்கியம். ஊழியர்களுக்கு பதவி உயர்வுகள் அல்லது அங்கீகாரம் கிடைக்கும். ஆனால், உற்சாகத்தில் அவசர முடிவுகளை எடுக்காமல் இருப்பது முக்கியம். மாணவர்கள் விடாமுயற்சியுடன் உழைக்க வேண்டும். நிலுவையில் உள்ள திட்டங்கள் முடிக்கப்படலாம். உயர்கல்வி வாய்ப்புகள் நம்பிக்கைக்குரியதாகத் தோன்றும். ஆரோக்கியத்தில் முழு கவனம் தேவை. கவனம், பொறுமை மற்றும் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது வாரத்தை நேர்மறையாக மாற்ற உதவும்.

விருச்சிகம்: வாழ்க்கையில் மிகுந்த கவனம் தேவை. ஏனெனில், இந்த வாரம் சில சவால்களைக் கொண்டுவரலாம். தம்பதிகள் இருவரும் இணைந்து ஒன்றாக தரமான நேரத்தை செலவிட வேண்டும். திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். சுற்றுலா செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. நிதி ரீதியாக, விலையுயர்ந்த சாதனங்கள் அல்லது ஆடைகளுக்கு அதிகமாக செலவு செய்வதைத் தவிர்க்கவும். மேலும் ரியல் எஸ்டேட் வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு சாதகமாகத் தோன்றலாம். தொழில் வளர்ச்சி நேர்மறையாகத் தோன்றும். மாணவர்கள் வெளியில் சுற்றுவதிலும், சமூக ஊடகங்களில் நேரம் செலவழிப்பதையும் தவிர்க்க வேண்டும். கால நிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தைப் பாதிக்கும்.

தனுசு: இந்த வாரம் சில சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். கவனமாகவும், பொறுமையாகவும் இருக்க வேண்டும். தம்பதிகளுக்குள் தவறான புரிதல்கள் காரணமாக கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். நிதி ரீதியாக, வருமானம் மற்றும் செலவுகளில் கவனம் செலுத்துங்கள். வணிகத்தில் ஏற்ற தாழ்வுகளை சந்திக்க நேரிடும். சமநிலையான மற்றும் சிந்தனைமிக்க அணுகுமுறை நல்ல லாபத்தை அடைய உதவும். சவால்களை திறம்பட கையாள உணர்ச்சிகளை விட தர்க்கம் மற்றும் திட்டமிடலில் கவனம் செலுத்துங்கள். பதவி உயர்வுகள் மற்றும் பயணத்திற்கான வாய்ப்புகள் சாத்தியமாகும். காலை நடைப்பயிற்சி, பிராணயாமம் மற்றும் வழக்கமான உடற்பயிற்சி செய்வதன் மூலம் ஆரோக்கியம் மேம்படும்.

மகரம்: இந்த வாரம் சில சவால்களைக் கொண்டுவரலாம். பொறுமை மற்றும் கவனமாக திட்டமிடல் தேவை. கருத்து வேறுபாடுகளை அமைதியாக கையாள்வது நல்லது. நிதி ரீதியாக, அதிக செலவுகள் மன அழுத்தத்தை உருவாக்கக்கூடும். எனவே, பணத்தை புத்திசாலித்தனமாக நிர்வகிப்பது முக்கியம். வணிக உரிமையாளர்கள் இழப்புகளைத் தடுக்க தேவையற்ற ஆபத்துகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். இருப்பினும் பயணம் நம்பிக்கைக்குரிய வாய்ப்புகளைத் தரக்கூடும். தொழில் வல்லுநர்கள் தங்கள் முயற்சிகளுக்கு பாராட்டுகளைப் பெறலாம். ஆரோக்கியத்திற்கு கவனம் தேவை. வழக்கமான பரிசோதனைகள் மற்றும் சரியான நேரத்தில் மருத்துவ பராமரிப்பு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. ஆரோக்கியமான உணவு நல்வாழ்வை பராமரிக்க உதவும்.

கும்பம்: இந்த வாரம் மிகவும் சமநிலையானதாக இருக்கும். நிதி ரீதியாக பங்குச் சந்தை அல்லது பிற முயற்சிகளில் முதலீடு செய்வது நன்மை பயக்கும். புதிய முதலீடுகள் எதிர்காலத்தில் நல்ல வருமானத்தைத் தரும். மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஏனெனில், கவனச்சிதறல்கள் அவர்களின் திறனைக் குறைத்து போட்டிகளில் அவர்களின் செயல்திறனை பாதிக்கும். ஆசிரியர்கள் அல்லது வழிகாட்டிகளின் ஆலோசனையைப் பெறுவது பிரச்சனைகளை சமாளிக்க உதவும். வேலைக்கும், ஓய்வுக்கும் இடையில் சமநிலையைப் பராமரித்தால் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். ஒரு நிலையான வழக்கத்தைப் பின்பற்றுவது ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வை ஆதரிக்கும். மன அழுத்தத்தை கவனமாக நிர்வகிப்பதும், திட்டமிடுவதும் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில்முறை வாழ்க்கையில் நிலைத்தன்மையைப் பராமரிக்க உதவும்.

மீனம்: இந்த வாரம் நேர்மறையாகவும், மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும். நிதி ரீதியாக, சட்ட சிக்கல்கள் உட்பட சில தவிர்க்க முடியாத செலவுகள் ஏற்படக்கூடும். வணிகத்தில் அவசர முடிவுகளை தவிர்க்கவும். நன்கு சிந்தித்துத் திட்டமிடுவது சிறந்த பலன்களுக்கு வழிவகுக்கும். கவனக்குறைவான செயல்கள் சக ஊழியர்களுடன் மோதல்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். ஊழியர்கள் பணிகளை கவனமாகக் கையாள வேண்டும். மன அழுத்தத்தைத் தவிர்க்கவும். ஏனெனில், அது தலைவலி அல்லது ஒற்றைத் தலைவலியை ஏற்படுத்தக்கூடும். ஒட்டுமொத்தமாக, பொறுமை, கவனமாகத் திட்டமிடுதல் மற்றும் கவனத்துடன் தொடர்புகொள்வது உங்களை சமநிலையுடனும், உற்பத்தித் திறனுடனும் வைத்திருக்கவும் உதவும்.

