இவர்களுக்கு இந்த வாரம் உழைப்பிற்கேற்ற பலன் நிச்சயம் - உங்கள் ராசிக்கு எப்படியிருக்குன்னு பாருங்க
டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் டிசம்பர் 13 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வரையிலான 12 ராசிகளின் வார ராசிபலனை இங்கு காணலாம்.
Published : December 7, 2025 at 9:15 AM IST
மேஷம்: இந்த வாரம் உங்கள் உடல் நலத்தின் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். சமநிலையற்ற உணவுப் பழக்கம் வயிறு தொடர்பான பிரச்சனைகளை மோசமாக்கும். வணிக முடிவுகளில் அதிக நம்பிக்கையை தவிர்க்கவும். அனுபவம் வாய்ந்தவர்களிடமிருந்து ஆலோசனைகளை பெறவும். வேலையில் இருப்பவர்கள் பணியிடத்தில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். மேலதிகாரிகளுடன் நல்லுறவைப் பேணுவது வளர்ச்சி மற்றும் பதவி உயர்வுக்கு முக்கியம்.
திருமண வாழ்க்கையில் சச்சரவுகள் அதிகரிப்பதைத் தடுத்து நல்லிணக்கத்தைப் பேணவும். பணம் மற்றும் நிதியைப் பொறுத்தவரை இந்த வாரம் மிகவும் வலுவாக இருக்காது. எனவே, புத்திசாலித்தனமாக செலவிடுங்கள். மாணவர்கள் ஒழுக்கமாகவும், கவனமாகவும் இருப்பது கற்றல் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை இரண்டிலும் சிறந்த முடிவுகளை அடைய உதவும்.
ரிஷபம்: இந்த வாரம் உங்கள் உடல்நலத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துங்கள். மன அழுத்தம் மனச்சோர்வுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதால், மன அழுத்தத்தைத் தவிர்க்கவும். தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றி பேசும்போது, வணிகர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். ஏனெனில், வேலையில் ஏற்படும் தாமதங்கள் சிக்கல்களை உருவாக்கக்கூடும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு வரக்கூடும்.திருமண வாழ்க்கையில் மன அழுத்தம் சிறிய பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். நிதி நிலைமை வலுவாக இருக்கும். புதிய வாகனம் அல்லது உங்களுக்காக செலவு செய்யலாம். மாணவர்களுக்கு, படிப்பு நன்றாக இருக்கும்.
மிதுனம்: இந்த வாரம் உடல்நலத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துங்கள். வேலைகளில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த வாரம் சராசரியாக இருக்கும். பணிகளை முடிக்க சக ஊழியர்களின் உதவி தேவைப்படலாம். காதல் உறவுகளில் வறான புரிதல்கள் மோதல்களை உருவாக்கக்கூடும். திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். உங்கள் துணையுடன் நல்ல தருணங்களை அனுபவிப்பீர்கள். குடும்பப் பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டால் அவற்றைத் தீர்க்க உங்கள் துணையுடன் இணைந்து பணியாற்றுங்கள். நிதி தொடர்பாக சில சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடும். சட்ட விஷயங்களில் கூடுதல் பணம் செலவழிக்கக்கூடும். மாணவர்களுக்கு, இந்த வாரம் சாதகமாக இருக்கும்.
கடகம்: வணிகத்தில் நீண்ட கால திட்டத்தைப் பெற முயற்சி செய்யவும். வேலைகளில் இருப்பவர்கள் அலுவலக அரசியலில் ஈடுபடுவதைத் தவிர்க்கவும். அது உங்கள் மேலதிகாரிகளின் தேவையற்ற கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடும். காதல் உறவுகள் நேர்மறையாக இருக்கும். திருமண வாழ்க்கையும் சீராக இருக்கும். பணம் மற்றும் நிதி நிலைமை நிலையானதாக இருக்கும். எனவே பணத்திற்காக அதிகமாக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டாம். குடும்ப உறுப்பினர் அல்லது உறவினர்களிடம் பணி தொடர்பான தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்.
சிம்மம்: இந்த வாரம் ஆரோக்கியத்தை கவனித்துக் கொள்ளவும். சூடான அல்லது அதிக குளிரான உணவை சாப்பிடுவதைத் தவிர்க்கவும். தொழிலதிபர்களுக்கு ஒரு நல்ல வாரமாக இருக்கும். வேலை தொடர்பான ஒரு பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். வேலையில் இருப்பவர்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டும். நிலையான கவனம் வெற்றி அடைய உதவும். காதல் துணையுடன் சிறந்த புரிதலை பராமரிக்க முயற்சிப்பீர்கள். மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவதில் சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடும். அதிக தன்னம்பிக்கையுடன் இருப்பதை தவிர்க்கவும். அது தவறுகள் அல்லது இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
கன்னி: இந்த வாரம் வழக்கமான யோகா மற்றும் காலை நடைப்பயிற்சி செய்வதன் மூலம் உங்கள் ஆரோக்கியம் மேம்படும். வேலைகளில் பணிபுரிபவர்கள் பணியிடத்தில் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். போட்டியாளர்கள் முதலாளியுடன் பிரச்சினைகளை உருவாக்க முயற்சிக்கலாம். காதல் வாழ்க்கையில் புரிதலுடன் இருக்க வேண்டும். திருமணமானவர்கள் தங்கள் துணையுடன் மகிழ்ச்சியான வாரத்தைக் கழிப்பார்கள். சக ஊழியர்களின் வதந்திகளைப் பற்றி கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஏனெனில், இது தேவையற்ற மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும். பணம் மற்றும் நிதி இழப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பில் முழுமையாக கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
துலாம்: இந்த வாரம் உடல்நலத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துங்கள். வேறொரு நிறுவனத்தில் வேலை வழங்கப்பட்டால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது. காதல் வாழ்க்கையில் துணையுடன் வாக்குவாதங்கள் அல்லது மோதல்கள் ஏற்படலாம். இது உறவில் சிறிது தூரத்தை உருவாக்கலாம். குடும்பப் பிரச்சனைகள் காரணமாக திருமண வாழ்க்கையும் பதற்றமாக இருக்கலாம். செலவுகளும் அதிகமாக இருக்கும். எனவே, புத்திசாலித்தனமாகச் செலவிடுங்கள். கல்வி, வெளிநாட்டில் படிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். மாணவர்கள் படிப்பில் முழுமையாக கவனம் செலுத்துவது வெற்றிபெற உதவும்.
விருச்சிகம்: இந்த வாரம் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். வணிகர்களுக்கு புதிய தொடர்புகளை சந்திப்பது நல்ல லாபத்தைத் தரும். வேலைகளில் இருப்பவர்கள் பணியிடத்தில் மரியாதை மற்றும் அங்கீகாரத்தைப் பெறுவார்கள். பதவி உயர்வு குடும்பத்திற்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும். திருமண வாழ்க்கையில் துணைக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுவும். நிதி நிலைமை நிலையானதாக இருக்கும். உடல்நலம் தொடர்பான செலவுகள் உங்கள் செலவினங்களை அதிகரிக்கக்கூடும். மாணவர்கள் படிப்பில் முழுமையாக கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
தனுசு : வணிகத் தொடர்புகளை விரிவுபடுத்துவது வளர்ச்சியையும், புதிய வாய்ப்புகளையும் கொண்டு வரக்கூடும். உங்கள் மூத்தவர்கள் கடின உழைப்பை பாராட்டுவார்கள். காதல் உறவுகளில் இந்த வாரம் உணர்ச்சிகள் பலவீனமாக உணரக்கூடும். திருமண வாழ்க்கை நேர்மறையாகவே இருக்கும். செலவுகள் கணிசமாக உயரக்கூடும். மாணவர்களுக்கு படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். நண்பர்களிடமிருந்து கவனச்சிதறல்களைத் தவிர்க்கவும். அரசு வேலை அல்லது போட்டித் தேர்வுக்குத் தயாராகி வருகிறீர்கள் என்றால், இந்த வாரம் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். அர்ப்பணிப்பு உங்களுக்கு வெற்றியை அடைய உதவும்.
மகரம்: இந்த வாரம், உங்கள் உடல் நலத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துங்கள். தொழில் மற்றும் வணிகம் சீராக நடக்கும். வேலைகளில் இருப்பவர்களுக்கு இது ஒரு சாதகமான நாளாக இருக்கும். உங்கள் துணையுடன் காதல் தருணங்களை அனுபவிப்பீர்கள். ஒன்றாக நேரத்தை செலவிட வாய்ப்புகளைத் தேடுவீர்கள். திருமண வாழ்க்கை அமைதியாக இருக்கும். எந்த முடிவுகளையும் எடுப்பதற்கு முன் உங்கள் துணையுடன் கலந்தாலோசிப்பது நல்லது. மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பில் முழுமையாக கவனம் செலுத்த வேண்டும். அதிக தன்னம்பிக்கையைத் தவிர்க்க வேண்டும். அது பின்னடைவுகளுக்கு வழிவகுக்கும். அர்ப்பணிப்பு மற்றும் கவனமாக திட்டமிடல் உங்களுக்கு வெற்றிபெற உதவும்.
கும்பம்: உடல்நலத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும். காதல் துணையுடன் அமைதியாகவும், பொறுமையாகவும் இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள். தொழில் மற்றும் வணிகம் நன்றாக இருக்கும். வெளிநாட்டு நிறுவனங்களிடமிருந்து மதிப்புமிக்க தொடர்புகளை பெறலாம். இது உங்களை மிகவும் மகிழ்ச்சியடைய செய்யும். வேலைகளில் இருப்பவர்கள் அதிக தன்னம்பிக்கையைத் தவிர்க்கவும். இந்த வாரம் உங்கள் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். தற்பெருமை காட்டுவதில் பணத்தை வீணடிக்கும் அபாயம் உள்ளது. சரியான திட்டத்தில் புத்திசாலித்தனமாக முதலீடு செய்வது நல்லது.
மீனம்: இந்த வாரம் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். முறையற்ற உணவுப் பழக்கம் வயிற்றுப் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். புதிய யோசனைகள் உங்கள் வணிகத்தை வளர்க்க உதவும். பணத்தை புத்திசாலித்தனமாக முதலீடு செய்வது புதிய உயரத்திற்கு கொண்டு செல்லக்கூடும். வணிகர்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டியிருக்கும். வேலைகளில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த வாரம் சாதகமாக இருக்கும். நிதி நிலை நன்றாக இருக்கும். பிரச்சினைகளை பற்றி கவலைப்படாமல் பணத்தை சுதந்திரமாக செலவிடலாம். மாணவர்கள் பங்கேற்கும் எந்தவொரு போட்டித் துறையிலும் அங்கீகாரம் பெறுவார்கள். கடின உழைப்பும். அர்ப்பணிப்பும் ஆசிரியர்கள் அல்லது மூத்தவர்களிடமிருந்து வெற்றியையும், பாராட்டையும் கொண்டு வரும்.