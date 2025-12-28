வருடத்தின் கடைசி வாரம் எப்படி இருக்கும்? இதோ உங்க ராசிக்கான பலன்கள்
டிசம்பர் 28 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் ஜனவரி 3 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான வார ராசிபலனை இங்கு காணலாம்.
Published : December 28, 2025 at 7:46 AM IST
மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்கள் தங்கள் உடல்நலத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் தொழிலை வளர்த்து விரும்பிய லாபத்தை அடைய கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். இந்த வாரம் உங்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் காதல் வாழ்க்கையில் பல சிக்கல்கள் வரலாம். மனைவியிடமிருந்து சில நல்ல செய்திகளை நீங்கள் பெறலாம். நிதி தொடர்பாக செலவுகள் அதிகரித்து, லாபம் தாமதமாகலாம். வீட்டை புதுப்பிப்பதில் நீங்கள் நிறைய செலவிடலாம். மாணவர்கள் உங்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். போட்டித் தேர்வு அல்லது வேலை நேர்காணலுக்குத் தயாரானால், இந்த வாரம் முயற்சிகள் வெற்றியைத் தரும்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு மன அழுத்தம் அதிகரிக்கக்கூடும். எனவே அமைதியாக இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள். காதல் வாழ்க்கை பாசத்தால் நிறைந்திருக்கும். ஒரு புதிய துணையை சந்திக்கலாம். திருமண வாழ்க்கையில் உங்கள் துணையுடன் பழைய பிரச்சினைகளை எழுப்புவதை தவிர்க்கவும். தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் கடின உழைப்பு மற்றும் முயற்சியின் மூலம் வெற்றி கிடைக்கும். சக ஊழியர்களுடனான சச்சரவுகளை தடுக்க வேலையில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். புதிய வீடு வாங்குவது, வீடு கட்டுவது அல்லது ஆடம்பரப் பொருட்களை வாங்குவதில் நீங்கள் செலவிடலாம். பங்குச் சந்தையில் முதலீடுகள் லாபத்தை தரக்கூடும். போட்டித் தேர்வுக்குத் தயாராகி வருகிறீர்கள் என்றால் உங்கள் முயற்சிகள் வெற்றிபெற வாய்ப்புள்ளது.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்கள் தங்கள் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். காதல் வாழ்க்கை சில குழப்பங்களை உருவாக்கக்கூடும். இது பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் பழைய கருத்து வேறுபாடுகள் தீர்க்கப்படலாம். மற்றவர்களின் கருத்துக்களுக்கு அதிக கவனம் செலுத்துவதை தவிர்க்கவும். தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் புதிய தொடர்புகளை விரிவுபடுத்துவது லாபத்தைத் தரக்கூடும். உங்கள் அதிர்ஷ்டம் உங்களை முழுமையாக ஆதரிக்கும். சந்தையில் முதலீடு செய்வது லாபத்தைத் தரும். மாணவர்களுக்கு இந்த வாரம் சவாலானதாக இருக்கும். அனுபவம் வாய்ந்த ஒருவரின் ஆலோசனையைப் பெறுங்கள்.
கடகம்: இந்த வாரம் கடக ராசிக்காரர்கள் நல்ல ஆரோக்கியத்தை அனுபவிப்பார்கள். நீங்கள் நம்பிக்கையுடனும், உற்சாகத்துடனும் உணருவீர்கள். திருமண வாழ்க்கையில் உங்கள் துணையுடன் வாக்குவாதங்கள் ஏற்படக்கூடும். மன அழுத்தத்தையும் தீர்க்க முயற்சி செய்யுங்கள். காதல் உறவுகள் துடிப்பாகவும், ஆற்றல் நிறைந்ததாகவும் இருக்கும். பயணம் மற்றும் பிற விஷயங்களில் அதிக செலவுகளை எதிர்பார்க்கலாம். வணிகம் தொடர்பான நடவடிக்கைகளில் முதலீடு செய்தால் நல்ல லாபம் ஈட்டலாம். வேலை செய்பவர்கள் அலுவலக அரசியலில் ஈடுபடுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். மாணவர்கள் இந்த வாரம் தங்கள் படிப்பில் முழுமையாக கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
சிம்மம் : உங்கள் துணையுடன் தவறான புரிதல்கள் ஏற்படக்கூடும். எனவே கவனமாகப் பேசுங்கள். காதலில் இருப்பவர்கள் தங்கள் துணையை தங்கள் குடும்பத்திற்கு அறிமுகப்படுத்தலாம். திருமணமான தம்பதிகள் ஒரு நல்ல வாரத்தை அனுபவிப்பார்கள். தொழிலதிபர்கள் ஒரு புதிய தொழிலை தொடங்க பணத்தை செலவிட வேண்டியிருக்கும். ரியல் எஸ்டேட்டில் முதலீடு செய்வது அல்லது வீடு வாங்குவது நல்ல லாபத்தைத் தரும். உங்கள் தொழிலை வளர்ப்பதற்கு கடின உழைப்பும் முயற்சியும் தேவைப்படும். வேலையை விட்டு வெளியேற நினைப்பவர்கள் தங்கள் முந்தைய நிறுவனத்திடமிருந்து ஒரு வாய்ப்பை பெறலாம். ஆனால் எந்த நடவடிக்கையும் எடுப்பதற்கு முன் கவனமாக முடிவெடுக்க வேண்டும்.
கன்னி: உங்கள் காதல் துணையுடனான உங்கள் பிணைப்பை வலுப்படுத்தவும். திருமண வாழ்க்கையில் சில குழப்பங்கள் மற்றும் சிரமங்கள் ஏற்படலாம். எனவே பெற்றோரின் ஆலோசனையைப் பின்பற்றி, உங்கள் துணையுடன் இணக்கமாக செயல்படுவது அமைதிக்கு வழிவகுக்கும். புதிய தொழிலைத் தொடங்குவது சாதகமாக இல்லை. வேலை செய்பவர்கள் சில சவால்களைச் சந்திக்க நேரிடும். உங்கள் முதலாளியுடன் வாக்குவாதங்களை தவிர்த்து வேலையில் கவனம் செலுத்துங்கள். தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். கல்வி, மோதல்கள் மற்றும் கவனச்சிதறல்கள் படிப்பை பாதிக்கலாம். எனவே அதிக தகவல்களை பகிர்வதை தவிர்த்து, வெற்றிஅடைய முழு கவனம் செலுத்துங்கள்.
துலாம்: உங்கள் உடல் நலத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும். உங்கள் காதல் துணையுடன் போதுமான நேரம் கிடைக்காமல் போகலாம். திருமண வாழ்க்கையில் தகராறுகள் ஏற்படலாம். தொழிலில் ஒரு முக்கியமான திட்டத்தை பெறலாம். அதை முடிப்பதற்கு கடின உழைப்பு தேவைப்படும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு இந்த வாரம் நல்ல வாய்ப்புகள் காத்திருக்கின்றன. முதலீடுகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அனுபவம் வாய்ந்தவர்களிடமிருந்து ஆலோசனை பெறுங்கள். பங்குச் சந்தை முதலீடுகள் லாபத்தைத் தரக்கூடும். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்த சமூக ஊடகங்களை தவிர்க்கவும்.
விருச்சிகம்: இந்த வாரம் உங்கள் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அதிக நேரம் திரை பார்ப்பதால் ஏற்படும் கண் பிரச்சினைகள் உங்களை தொந்தரவு செய்யலாம். ஆரோக்கியமாக இருக்க நடைப்பயிற்சி மற்றும் யோகா பயிற்சி செய்யுங்கள். சிந்தித்து தொழிலில் முதலீடு செய்யுங்கள். புதிய தொடர்புகளை உருவாக்க உதவும் ஒரு பெரிய ஒப்பந்தம் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். வேலைகளில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த வாரம் பரபரப்பாகவும், சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கும். காதல் வாழ்க்கை ஆற்றல் மற்றும் உற்சாகத்தால் நிறைந்திருக்கும். உங்கள் துணையுடன் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக உணருவீர்கள். கடன் இருந்தால் அதை திருப்பி செலுத்த உங்கள் சேமிப்பை பயன்படுத்தலாம்.
தனுசு: இந்த வாரம் உங்கள் உடல் நலம் பொதுவாக மிகவும் நன்றாக இருக்கும். தொழில் மற்றும் வணிக வளர்ச்சிக்கு சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். காதல் துணையை பற்றி உங்களுக்கு சில சந்தேகங்கள் ஏற்படலாம். திருமண வாழ்க்கையில் சிறிய பதட்டங்கள் உருவாக்கக்கூடும். எனவே நல்லிணக்கத்தை பராமரிக்க கவனமாக கையாளுங்கள். மாணவர்கள் கவனச்சிதறல்கள் காரணமாக படிப்பிலிருந்து மாறக்கூடும். இருப்பினும் ஆராய்ச்சி, போட்டிகள் மற்றும் தேர்வுகளில் முன்னேற்றமும், வெற்றிக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும்.
மகரம்: இந்த வாரம் மகர ராசிக்காரர்கள் தங்கள் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். உங்கள் தொழிலில் சில மாற்றங்களைச் செய்வது பற்றி நீங்கள் சிந்திக்கலாம். ஆனால், குழப்பம் மன அழுத்தத்தை உருவாக்கக்கூடும். வேலை மாற்றத்தை திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால் இது ஒரு சாதகமான நேரம். காதல் துணையுடன் உங்கள் பிணைப்பை பராமரிக்க முழு சக்தியையும் செலுத்துங்கள். திருமண வாழ்க்கையில இன்று உங்கள் துணையுடன் தரமான மற்றும் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடலாம். தவறான புரிதல்களை தவிர்க்க உங்கள் வார்த்தைகளை கட்டுப்படுத்துங்கள். தேவையற்ற செலவுகள் உங்கள் சேமிப்பை குறைக்கலாம். எனவே, கவனமாக இருங்கள்.
கும்பம்: இந்த வாரம் உங்கள் உடல்நலம் மிகவும் நன்றாக இருக்கும். தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் தொழிலதிபர்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். காதல் உறவில் கருத்து வேறுபாடுகள் தற்காலிக இடைவெளியை ஏற்படுத்தக்கூடும். திருமண வாழ்க்கையில் உங்கள் துணையுடன் ஒரு புதிய முயற்சியை தொடங்கலாம். தேவையற்ற செலவுகள் அல்லது மற்றவர்களின் ஆலோசனையை குருட்டுத்தனமாக பின்பற்றுவதை தவிர்க்கவும். மாணவர்களின் கவனம் கற்றலில் மட்டுமே இருக்கும்.
மீனம்: இந்த வாரம் உங்கள் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். காதல் துணையுடனான உங்கள் பிணைப்பு வலுவாக இருக்கும். உங்கள் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த நல்ல வாய்ப்புகள் உருவாகும். திருமண வாழ்க்கையில் உங்கள் ஈகோவை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு உங்கள் துணையுடன் நல்லிணக்கத்தை பேண முயற்சி செய்யுங்கள். இந்த வாரம் நீங்கள் நிறைய செலவு செய்ய வேண்டியிருக்கும். புதிய வாகனம் அல்லது வீடு வாங்க திட்டமிடுவது சாதகமாக இருக்கும். வணிகர்கள் தங்கள் பணத்தை சரியான நேரத்திலும், இடத்திலும் கவனமாக முதலீடு செய்ய வேண்டும். மூத்த அதிகாரிகளுடன் நல்ல உறவை பேணுவது முக்கியம்.