ETV Bharat / spiritual

வார ராசிபலன்: ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள் தான்!

நவம்பர் 2ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் நவம்பர் 8ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வரையிலான 12 ராசிகளின் வார ராசிபலனை இங்கு காணலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 2, 2025 at 9:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மேஷம்: இந்த வாரம் நல்ல வாரமாக இருக்கும். உறவுகள், வேலை மற்றும் படிப்புகளில் நேர்மறையான எண்ணத்துடன் இருங்கள். அனைத்திலும் வெற்றி பெறுவீர்கள். பிரச்சனைகளை அமைதியாக கையாளுங்கள். நிதி ரீதியாக, அதிகம் கவலைப்படத் தேவையில்லை. வணிக ரீதியான முடிவுகளை சற்று ஆலோசித்து எடுக்க வேண்டும்.

ரிஷபம்: இந்த வாரம் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய வாரம். பரபரப்பான வேலைக்கு மத்தியில் உறவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது நல்லது. இல்வாழ்க்கையில், கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படக்கூடும். நிதி ரீதியாக, செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும். எனவே, ஏதாவது திட்டங்களில் முதலீடு செய்யும் முன் சிந்தித்து செயல்படுங்கள்.

மிதுனம்: இந்த வாரம் சுவாரஸ்யமானதாக இருக்கும். துணையிடம் சில பிரச்சனைகள் எழக்கூடும். அன்பின் பிணைப்பை வலுப்படுத்த பரிசுகளை வழங்குவீர்கள். திருமண வாழ்க்கையில், பழைய பிரச்சனைகள் தலை தூக்கக்கூடும். இது உறவை பலவீனப்படுத்துவதை தவிர்க்க இருவரும் புரிந்து நடந்துகொள்ள வேண்டும். புதிய வீடு வாங்குவதற்கான காலம் வர போகிறது.

கடகம்: இந்த வாரம் யோகமான வாரமாக இருக்கும். திருமணமாகாதவர்கள் மனதுக்கு பிடித்த ஒருவரை சந்திக்கும் வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் அனைத்திலும் வெற்றி பெறுவீர்கள். அதிர்ஷ்டங்கள் நிறைந்த வாரமாக இருக்கும். ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகும் வாரம்.

சிம்மம்: இந்த சாதகமாக இருக்கும். திருமணமானவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பர். தம்பதிகள் இருவரும் ஒருவரையொருவர் புரிந்துகொண்டு நடந்து கொண்டால் வாழ்க்கையின் அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்லலாம். நிதி ரீதியாக, எச்சரிக்கையாக இருங்கள். நண்பர்களின் ஆலோசனையின் அடிப்படையில் பங்குச் சந்தை முதலீடு செய்வதை தவிர்க்கவும். சக ஊழியர்களின் முழு ஆதரவுடன் தொழிலதிபர்கள் புதிய திட்டங்களை தொடங்கலாம்.

கன்னி: இந்த வாரம் தடைகளை தாண்டி வெற்றி பெறும் வாரம். கடந்த கால தவறுகள் தம்பதிகளுக்கு இடையே இடைவெளியை உருவாக்கக்கூடும். பரஸ்பர புரிதல் முக்கியம். நிதி ரீதியாக, உங்கள் நிலைமை வலுவாக இருக்கும். சட்ட ரீதியான விஷயங்களால் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். முன்பு அளித்த வாக்குறுதிகள் நிறைவேற வாய்ப்புள்ளது.

துலாம்: இந்த வாரம் சவால்கள் நிறைந்த வாரம். அக்கறையும், பொறுமையும் தேவை. குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் உங்கள் காதல் துணையை அறிமுகப்படுத்தும்போது, ​​அதிருப்தியில் முடியலாம். உங்கள் தாயை அமைதிப்படுத்த முயற்சிகள் தேவைப்படலாம். புதிய வேலை இப்போது சிந்திக்காமல் இருப்பது நல்லது. தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பகிர்வதைத் தவிர்க்கவும். வணிகம் நன்றாக முன்னேறும்.

விருச்சிகம்: இந்த வாரம் காதல் உறவில் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் வாரம். உங்கள் செயல்களில் எச்சரிக்கையாக இருங்கள். வணிக விஷயங்களில் அறிவார்ந்தவர்களிடம் கருத்து கேட்பது நல்லது. நிதி ரீதியாக, நிலைமை பலவீனமாக இருக்கலாம். செலவுகளை கவனமாகக் கையாளுங்கள். வேறொருவரின் வார்த்தைக்கு மதிப்புக் கொடுத்து முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும்.

தனுசு: இந்த வாரம் கடின உழைப்பு நிறைந்ததாக இருக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் காதல் நிறைந்த தருணங்கள் வரும். ஆனால் கடந்த கால பிரச்சனைகளை மீண்டும் மீண்டும் எழுப்புவதை தவிர்க்க வேண்டும். நிதி ரீதியாக, பெரிய கவலை எதுவும் இல்லை. ஆனால் பணம் தொடர்பான அவசர முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும். திடீர் திட்டம் தவறுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

மகரம்: இந்த வாரம் பொறுமை அதிகம் தேவைப்படும் வாரமாக இருக்கும். காதல் துணையுடன் தரமாக நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். நிதி ரீதியாக, கடன்களை அடைப்பதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். தேவையற்ற திட்டங்களைத் தவிர்க்கலாம். சில மறைமுகமான எதிரிகள் சிக்கலை உருவாக்க முயற்சிக்கலாம். எனவே எச்சரிக்கையாக இருங்கள். உத்தியோகத்தில் கவனமாக இருங்கள்.

கும்பம்: இந்த வாரம் அதிசயம் நிறைந்ததாக இருக்கும். காதல் துணையின் வார்த்தைகளை கண்மூடித்தனமாக நம்புவதை தவிர்க்க வேண்டும். மூன்றாம் நபரின் தலையீட்டால் குடும்பத்துக்குள் குழப்பம் ஏற்படக்கூடும். பிரச்சினைகளை வெளிப்படையாகப் விவாதிப்பதால் தம்பதியருக்கு நடுவே நல்ல புரிதல் வரும். காதல் உறவில் உள்ளவர்கள் உடைகள் அல்லது பரிசுகளுக்காக செலவிடலாம்.

மீனம்: இந்த வாரம் மகிழ்ச்சி நிறைந்ததாக இருக்கும். தனிப்பட்ட வளர்ச்சியில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மகிழ்ச்சியைத் தரும். தம்பதிகள் மகிழ்ச்சியான தருணங்களை அனுபவிப்பார்கள். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணை சில பணிகளை முடிக்க உதவுவார்கள். இல்வாழ்க்கையில் ஏற்படும் சில சிறிய பிரச்சனைகள், பதற்றம் அல்லது எரிச்சலை ஏற்படுத்தக்கூடும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள்.

TAGGED:

WEEKLY RASIPALAN
WEEKLY HOROSCOPE
HOROSCOPE
வார ராசிபலன்
NOVEMBER WEEKLY RASIPALAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.