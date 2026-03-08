இந்த வாரம் தொழிலில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?
மார்ச் 8 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் மார்ச் 14 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான வார ராசிபலனை இங்கு காணலாம்.
Published : March 8, 2026 at 11:23 AM IST
மேஷம்: இந்த வாரம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய வாரமாக இருக்கும், வெளியில் சாப்பிடுவதால் உங்கள் உடல்நலம் மோசமடையக்கூடும், நிதி நிலைமை பற்றிப் பேசினால் நிதி நிலைமை மிகவும் நன்றாக இருக்கும், பணப் பற்றாக்குறை இருக்காது.
வேலை செய்பவர்கள் தங்கள் பணியிடத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் காதல் துணைக்கு நம்பிக்கை அளிக்க வேண்டியது அவசியம். திருமண உறவில் சில சிக்கல்கள் ஏற்பட்டாலும், உங்கள் வாழ்க்கைத்துணை உங்களுடன் இருப்பார். மாணவர்கள் இந்த வாரம் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். உங்கள் உடல்நலத்தில் கவனமாக இருங்கள். நிதி நிலைமை வலுவாக இருக்கும். பணப் பற்றாக்குறை இருக்காது. தொழிலதிபர்கள் ஏற்ற தாழ்வுகளைச் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும்.
வேலை செய்பவர்கள், பணியிடத்தில் அவர்களது சிறந்த செயல்திறனின் காரணமாக பதவி உயர்வு பெறலாம். காதல் உறவுகளும் மிகவும் நல்ல நிலையில் இருக்கும். வாழ்க்கைத்துணையை மகிழ்விக்க புதிதாக ஏதாவது செய்வீர்கள். தொழில் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் காணப்படுவீர்கள்.
மிதுனம்: இந்த வாரம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சாதாரணமாக இருக்கும். உங்கள் உடல்நலத்தில் கவனமாக இருங்கள்; உங்கள் செலவுகள் அதிகமாக இருக்கும், வருமானமும் மிகவும் நன்றாக இருக்கும். தொழிலதிபர்களுக்கும் நேரம் நன்றாக இருக்கும், உறவுகளில் ஏற்ற தாழ்வுகளைச் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். உங்களுக்கும் உங்கள் துணைக்கும் இடையில் தவறான புரிதல்கள் உருவாகலாம்.
குடும்ப வாழ்க்கைக்கு இந்த வாரம் நல்லதாக இருக்கும். மாணவர்களுக்கு இந்த காலம் சற்று சிரமமானதாக இருக்கும். தேவையற்ற விஷயங்களில் அதிக கவனம் செலுத்தப்படலாம்.
கடகம்: இந்த வாரம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான பலன்களை அளிக்கும். உடல்நலத்தைப் பொறுத்தவரை, வேலைச்சுமையால் உயர் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். உங்கள் நிதிநிலை சீராக இருக்கும்.வியாபாரிகளுக்கு பெரிய ஆர்டர் கிடைக்கலாம்.
வேலை செய்பவர்கள் தங்களது பணியிடத்தில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உறவுகளுக்கு நல்லதாக இருக்கும். மாமியார் வீட்டு தலையீடு திருமண உறவில் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தலாம். கல்வி மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும்.
சிம்மம்: இந்த வாரம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நல்லதாக இருக்கும், உங்கள் உடல்நலத்தில் கவனமாக இருங்கள், உங்கள் உணவுப் பழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துங்கள். நிதி நிலை நன்றாக இருக்கும். தொழிலதிபர்கள் ஒழுக்கமாக இருப்பதன் மூலம் தங்கள் தொழிலை முன்னேற்றுவதில் வெற்றி பெறலாம்.
காதல் உறவுகளுக்கும் இந்த காலம் நல்லதாக இருக்கும். உங்கள் துணையை ரகசியமாக சந்திக்க முயற்சி செய்யலாம். திருமண உறவில் சில மனஅழுத்தங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்.இந்த வாரம் கல்விக்கு சாதகமாக இருக்கும். போட்டியில் கலந்து கொள்ள நீங்கள் செய்த கடின உழைப்பு வெற்றியாகும்.
கன்னி: இந்த வாரம் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சற்று சவாலானதாக இருக்கும். உங்கள் உடல்நலத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துங்கள். உங்கள் நிதி நிலைமை நன்றாக இருக்கும்.தொழிலதிபர்களுக்கு நல்ல நேரம் கிடைக்கும்.
காதல் விஷயங்களில், உங்கள் அன்புக்குரியவரின் இதயத்தை வெல்ல நீங்கள் கடுமையாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். திருமணமானவர்கள் தங்கள் உறவுகளில் நிறைய மரியாதை மற்றும் அன்பை அனுபவிப்பார்கள்.மாணவர்களுக்கு, படிப்பில் கவனம் செலுத்தாதது அவர்களின் வாழ்க்கையில் பெரும் வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும்.
துலாம்: இந்த வாரம் துலா ராசிக்காரர்களுக்கு சற்று சிரமமானதாக இருக்கலாம். உங்கள் துணையின் உடல்நிலை குறித்து நீங்கள் சிறிது மனஅழுத்தத்தில் இருக்கலாம். உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கலாம். வியாபாரிகள் தங்கள் தொழிலை விரிவுபடுத்த இந்த காலம் சாதகமாக இருக்காது. வேலை செய்பவர்கள் தங்கள் பணித்துறையில் மிகவும் கடினமாக உழைப்பதை காணலாம்.
காதல் உறவுகளிலும் ஏற்ற தாழ்வுகளைக் காண வேண்டியிருக்கும். உங்களுக்கும் உங்கள் துணைக்கும் இடையே சிறிது தவறான புரிதல்கள் ஏற்படலாம். மாணவர்களைப் பற்றிப் பேசினால், அவர்களின் ஒழுக்கம் அவர்களின் கல்வியில் மிகப்பெரிய ஆயுதமாக மாறும்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் நன்றாக இருக்கும், ஆனால் நீங்கள் உங்கள் உடல்நலத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பணப் பற்றாக்குறை இருக்காது. வேலை செய்பவர்கள் பணியிடத்தில் பணிபுரியும் போது கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
காதல் உறவுகளில் உங்கள் துணையுடன் ஒரு மத பயணம் செல்லலாம். குடும்ப வாழ்க்கையில் நிறைய காதல் காணலாம், மாணவர்கள் ஒருவித போட்டியில் வெற்றி பெறலாம், மேலும் பெண்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள்.
தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் கலவையானதாக இருக்கும். உங்கள் உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும். நிதி நிலைமையும் நன்றாக இருக்கும். இந்த வாரம் தொழிலதிபர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும்.வேலையில் இருப்பவர்கள் வேலையில் பதவி உயர்வு பெறலாம்.
காதல் உறவுகளில் பதற்றம் காணப்படலாம். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடனான உங்கள் உறவு மிகவும் நன்றாக இருக்கும். மாணவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை சிறப்பாக்க தங்கள் படிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
மகரம்: மகர ராசி ஜாதகக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் நன்றாக இருக்கும். உடல்நலத்தைப் பொறுத்தவரை, கலவையாக இருக்கும். ஆரம்பத்தில் நன்றாக இருக்கும், ஆனால் வாரத்தின் கடைசி நாட்களில் பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். நிதி நிலைமை மிகவும் நன்றாக இருக்கும்.
உங்கள் தொழில் தொடர்பான பணிகள் முடிவடைவதற்கு முன்பே பாதிக்கப்படலாம். கல்விக்கும் இந்த காலம் சாதகமாக இருக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் முழு கவனம் செலுத்தி, போட்டித் தேர்வுகளுக்கான தயாரிப்பில் மிகவும் பிஸியாக இருப்பார்கள்.
கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் நன்றாக இருக்கும். உங்கள் உடல்நலத்தைக் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். நிதி நிலைமை நன்றாக இருக்கும். தொழிலதிபர்கள் விடாமுயற்சியுடன் உழைத்தால், அவர்களின் வணிகம் செழிக்கும். ஊழியர்களுடனான உறவுகள் நன்றாக இருக்கும்.
காதல் உறவுகளுக்கும் இந்த வாரம் சாதகமாக இருக்கும்.திருமண உறவுகள் நன்றாக இருக்கும்; உங்கள் துணையுடன் நீங்கள் மிகவும் காதல் மிக்கவராக இருப்பீர்கள். இந்த வாரம் கல்விக்கும் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். குறுகிய காலத்தில் நீங்கள் நிறைய வெற்றியை அடைய முடியும்.
மீனம்: இந்த வாரம் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு நன்றாக இருக்கும். உங்கள் உடல்நலத்தைப் பொறுத்தவரை, கவனமாக இருங்கள். செலவுகள் அதிகமாகவே இருக்கும். தொழிலதிபர்கள் தங்கள் தொழிலில் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகளைக் காணலாம்.
வேலையில் உங்கள் நிலை மிகவும் வலுவாக இருக்கும். நீங்கள் மிகவும் காதல் கொண்டவராக இருப்பீர்கள், ஆனால் வாரத்தின் நடுவில் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். திருமண உறவுகளும் நன்றாக இருக்கும்.இந்த வாரம் கல்விக்கு சற்று சவாலானதாக இருக்கும், மேலும் நீங்கள் படிப்பில் குறைந்த நாட்டம் கொண்டிருப்பீர்கள்.