ETV Bharat / spiritual

மார்ச் மாத தொடக்கம் எப்படி இருக்கப் போகுது... வாங்க ஒரு ரவுண்டு பாத்திடலாம்

மார்ச் 1 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் மார்ச் 7 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான வார ராசிபலனை இங்கு காணலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 1, 2026 at 7:42 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

மேஷம்:

இந்த வாரம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்லதாக இருக்கும். உங்கள் உடல்நலத்தைப் பொறுத்தவரை, நீங்கள் அதில் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும். உங்கள் உணவுப் பழக்கம் உடல்நலப் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தும். உங்கள் நிதி நிலைமையைப் பற்றிப் பார்க்கும் போது , உங்கள் நிதி நிலைமை கலவையாக இருக்கும். உங்கள் செலவுகள் அதிகரிக்கும், ஆனால் உங்கள் வருமானமும் அதிகரிக்கக்கூடும், இது உங்களை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கும். உங்கள் தொழில் மற்றும் வணிகத்தைப் பற்றிப் பார்க்கும் போது, நீங்கள் வியாபாரத்தில் ஏற்ற தாழ்வுகளைச் சந்திக்க நேரிடும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் செய்யப்படும் தொழிலில் லாபம் பெறலாம். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு இன்று பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம், இது அவர்களை மிகவும் மகிழ்ச்சியடையச் செய்யும். காதல் உறவுகஐப் பொறுத்த வரையில் இந்த காலகட்டம் சற்று மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும். ஒரு பிரச்சினையில் உங்கள் காதலருடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்படலாம். திருமண உறவுகள் நல்ல நிலையில் இருக்காது. இந்த வாரம் கல்விக்கு சாதகமாக இருக்கும். நீங்கள் படிப்பில் முழு கவனம் செலுத்துவீர்கள்

ரிஷபம்:

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் நன்றாக இருக்கும். உங்கள் உடல்நலம் பற்றிப் பேசினால், உங்களுக்கு உடல்நலப் பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம், தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்து, வழக்கமான பரிசோதனை செய்து கொள்ளுங்கள், வாரத்தின் தொடக்கத்தில் நிதி நிலைமை மோசமாக இருக்கும், ஆனால் முன்பு செய்த முதலீடுகளிலிருந்து லாபம் கிடைக்கும், வேலை செய்பவர்கள் பணியிடத்தில் உள்ள தங்கள் மூத்த அதிகாரிகளிடமிருந்து நிறைய பாராட்டுகளைப் பெறலாம், வணிகர்கள் தங்கள் தொழிலை முன்னேற்றப் பாதையில் கொண்டு செல்ல கடினமாக உழைத்தால், அவர்கள் வெற்றியைப் பெறலாம், காதல் உறவுகளுக்கு நேரம் நன்றாக இருக்கும், உங்கள் துணையுடன் இனிமையான உறவைப் பேணுவீர்கள், திருமண உறவுகள் நன்றாக இருக்கும், உங்கள் வாழ்க்கைத் துணைக்கு நீங்கள் ஒரு பரிசை வழங்கலாம், மாணவர்களுக்கு நேரம் மிகவும் நன்றாக இருக்கும், உங்கள் படிப்பில் நீங்கள் மிகவும் பிஸியாக இருப்பீர்கள்.

மிதுனம்:

இந்த வாரம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சற்று தொந்தரவாக இருக்கலாம், உங்கள் உடல்நலம் சற்று கடினமாக இருக்கும், உங்கள் ஆரோக்கியத்தை நன்றாக வைத்திருக்க நீங்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டும், நிதி நிலைமை பற்றி பேசுகையில், உங்கள் வருமானத்திற்கும் செலவுகளுக்கும் இடையில் சமநிலையை பராமரித்தால் நல்லது, தொழிலதிபர்கள் தங்கள் தொழிலை முன்னேற்ற முயற்சிப்பார்கள், வேலையில் இருப்பவர்கள் தங்கள் வேலையில் சிறந்தமுன்னேற்றம் அடைய முடியும். குடும்ப மற்றும் காதல் உறவுகளைப் பற்றி பேசும்போது, ஒரு விஷயத்தைச் சார்ந்து குடும்பத்தினருடன் வாக்குவாதம் ஏற்படலாம். துணைவியர்/துணைவனுடன் உள்ள திருமண உறவில் கசப்பான நிலை உருவாகலாம். மாணவர்களுக்கு இந்த காலம் சற்று சிரமமானதாக இருக்கும்; படிப்பில் மனம் சிதறக்கூடும்.

கடகம்:

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் நன்றாக இருக்கும். உடல்நலம் ரீதியாக, நீங்கள் சற்று பலவீனமாக இருப்பீர்கள். உங்கள் அன்றாட வழக்கத்தில் மாற்றங்களைச் செய்து, உங்கள் உணவுப் பழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்யுங்கள். நிதி ரீதியாக, இந்த வாரம் நன்றாக இருக்கும். உங்களுக்கு பணப் பற்றாக்குறை இருக்காது. வியாபாரிகள் தங்களது தொழில் கூட்டாளர்களுடன் பலவீனமான ஒத்துழைப்பைக் கொண்டிருக்கலாம்; இது தொழிலில் எதிர்மறையான பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம். வேலை செய்பவர்கள் பணியிடத்தில் தங்களது நிலையை நிலைநிறுத்திக் கொள்ளுவார்கள். காதல் உறவுகள் நல்லதாக இருக்கும். துணையுடன் மிகவும் ரொமான்டிக்காக இருப்பீர்கள். திருமண உறவுகள் நல்ல நிலையில் இருக்கும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் ஒரு சுற்றுலா செல்லலாம். மாணவர்களுக்கு இந்த காலம் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். படிப்புடன் சேர்த்து பல்வேறு செயல்பாடுகளிலும் நீங்கள் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.

சிம்மம்:

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் நன்றாக இருக்கும். உங்கள் உடல்நலம் பற்றிப் பேசினால், உங்கள் உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும், ஆனால் வானிலை மாற்றத்தால், சில உடல்நலப் பிரச்சினைகள் இருக்கலாம். நிதி நிலையும் நன்றாக இருக்கும். எந்த வகையான ஆபத்தையும் தவிர்க்க முயற்சி செய்யுங்கள். உங்கள் தொழிலில் உங்கள் திறமைகள் தெளிவாகத் தெரியும். வேலையில் இருப்பவர்கள் அலுவலகத்தில் விடாமுயற்சியுடன் உழைப்பார்கள். காதல் விவகாரங்களைப் பற்றிப் பேசினால், உங்கள் காதல் துணையுடனான உங்கள் உறவை அடுத்த கட்டத்திற்கு டுத்துச் செல்ல முயற்சிப்பீர்கள். உங்கள் திருமண உறவில் காதல் நிலைத்திருக்கும். இந்த வாரம் கல்விக்கு மிகவும் பலவீனமாக இருக்கும். உங்கள் மனம் படிப்பை விட சீரற்ற விஷயங்களில் அதிகமாகச் செல்லும்.

கன்னி:

இந்த வாரம் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்ற தாழ்வுகள் நிறைந்ததாக இருக்கும். உங்கள் உடல்நலம் பற்றிப் பார்க்கும் போது , உங்கள் உணவுப் பழக்கத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும், இரத்த அழுத்தத்திற்கும் சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்படும். உங்கள் நிதி நிலைமையைப் பொறுத்த வரையில் எப்போதும் போல், நிதி நிலை சாதாரணமாகவே இருக்கும். பழைய முதலீடுகளிலிருந்து லாபம் பெறலாம். தொழிலதிபர்கள் தங்கள் தொழிலை மேலும் மேம்படுத்த தங்களால் இயன்றதைச் செய்வார்கள். மேலும் வெற்றியும் பெறலாம். அரசாங்க வேலையில் இருப்பவர்கள் அரசாங்கத்திடமிருந்து பெரிய நன்மைகளைப் பெறலாம். காதல் உறவுகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் உறவுக்கு நேரம் கொடுக்க முயற்சிக்க வேண்டும். திருமண உறவுகள் நன்றாக இருக்கும். உங்கள் பேச்சைக் கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்யுங்கள். மாணவர்களுக்கு நேரம் நன்றாக இருக்கும். அவர்கள் தங்கள் படிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்துவார்கள்.

துலாம்:

இந்த வாரம் துலா ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். உடல்நலத்தைப் பொருத்தவரை, உங்கள் உணவு முறையில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்; இல்லையெனில் உடல்நலப் பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். உங்கள் நிதிநிலை மிகச் சிறப்பாக இருக்கும்; இது உங்களுக்கு மிகுந்த திருப்தியை அளிக்கும். வியாபாரிகளுக்கு இந்த காலம் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். நீங்கள் வேறு இடத்தில் உங்கள் சொந்த தொழிலைத் தொடங்கலாம்; அது லாபத்தைத் தரும். வேலை செய்பவர்களுக்கும் இந்த காலம் நல்லதாக இருக்கும். அலுவலக சூழ்நிலை உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் காதல் உறவுகள் வலுவாக இருக்கும். உங்கள் துணையிடம் உங்கள் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தலாம். திருமண வாழ்க்கையில் சற்று பதட்டம் நிலவலாம் மேலும் உங்கள் துணையுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். மாணவர்கள் ஒழுக்கத்துடன் படித்தால் அது நன்மை பயக்கும். போட்டிகளில் பங்கேற்க விரும்பினால், நீங்கள் வெற்றியைக் காணலாம்.

விருச்சிகம்:

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் நல்ல வாரமாக இருக்கும். உடல்நலம் ரீதியாக, நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். வானிலையில் ஏற்படும் மாற்றம் உங்களுக்கு இருமல், சளி மற்றும் காய்ச்சலை ஏற்படுத்தக்கூடும். உங்கள் உடல்நலத்தில் கவனமாக இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள், தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்க்கவும். தொழில் மற்றும் வணிக ரீதியாக, வேலை செய்பவர்கள் தங்கள் வேலையில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். புதிய திட்டங்களை வெற்றிகரமாகச் செய்ய உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். காதல் விவகாரங்களில் கவனமாக கவனம் செலுத்த வேண்டும். உங்கள் துணைவர் சொல்லும் ஒன்றைப் பற்றி நீங்கள் மோசமாக உணரலாம். திருமண உறவுகள் நன்றாகவே இருக்கும். உங்கள் வாழ்க்கைத்துணை உங்களுக்கு ஒரு பரிசை வழங்கலாம். மாணவர்கள் சிறந்த நேரத்தை அனுபவிப்பார்கள். நீங்கள் உங்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவீர்கள், மேலும் போட்டிகளில் கூட வெற்றி பெறலாம்.

தனுசு:

இந்த வாரம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். சீரற்ற உணவு முறையால் உடல்நலத்தில் பாதிப்பு ஏற்படலாம். தியானம் மற்றும் யோகா உங்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும். நிதிநிலையைப் பொறுத்தவரை வருமானம் அதிகமாக இருந்தாலும், செலவுகள் அதைவிட அதிகமாக இருக்கும். வியாபாரிகளுக்கு இந்த காலம் மிகவும் அதிர்ஷ்டமானதாக இருக்கும்; பெரிய திட்டம் ஒன்றை கைப்பற்றலாம். வேலை செய்பவர்களுக்கும் இந்த காலம் சாதகமாக இருக்கும்; பணியிடத்தில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் அடையலாம். காதல் உறவுகள் வலுவாக நீடிக்கும். உங்கள் துணையிடம் நீங்கள் அதிக நாட்டம் கொண்டிருப்பீர்கள். உங்கள் திருமண உறவில் சில சிரமங்களை சந்திக்க நேரிடும். மாணவர்கள் தங்கள் துணையின் ஆணவத்தால் பிரச்சினைகளை சந்திக்க நேரிடும். இந்த வாரம் படிப்புக்கு நல்லது. உங்கள் அறிவு கூர்மையாக இருக்கும், மேலும் நீங்கள் அனைத்து துறைகளிலும் பிரகாசிப்பீர்கள்.

மகரம்:

இந்த வாரம் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். உடல்நலத்தைப் பொறுத்தவரை, நீங்கள் உங்கள் உடல்நலத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் உடல்நலத்தைக் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள், காலை நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ளுங்கள். வழக்கமான உடற்பயிற்சியும் நன்மை பயக்கும். உங்கள் நிதி நிலைமையில் நீங்கள் மிகவும் திருப்தி அடைவீர்கள். நீங்கள் குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளைப் பெறலாம், மேலும் உங்கள் செலவுகள் குறையும். தொழில் மற்றும் வணிக ரீதியாக, வேலை செய்பவர்கள் வேலை மாற்றத்தைக் கருத்தில் கொள்ளலாம். தொழிலதிபர்கள் இந்த நேரத்தை மிகவும் சிறப்பாகக் காண்பார்கள்; அவர்கள் தங்கள் தொழிலை விரிவுபடுத்தலாம். மாணவர்கள் இந்த வாரம் மிகவும் சிறப்பாகக் காண்பார்கள்; அவர்கள் தங்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள். அவர்களின் கூர்மையான அறிவுத்திறன் காரணமாக, அவர்கள் அனைத்துத் துறைகளிலும் போட்டிகளில் வெற்றி பெற முடியும்.

கும்பம்:

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் நன்றாக இருக்கும். வார தொடக்கத்தில் உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும், ஆனால் சிறிது காலத்திற்கு பல்வலி உங்களைத் தொந்தரவு செய்யலாம். உங்கள் நிதி நிலைமை நன்றாக இருக்கும், மேலும் நிதி நெருக்கடி இருக்காது. உங்கள் வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குவதற்கும் நீங்கள் பணத்தை செலவிடலாம். உங்கள் வணிகம் கணிசமாக செழிக்கக்கூடும். புதிய தொழில்களைத் தொடங்குவதன் மூலம் தொழிலதிபர்களும் குறிப்பிடத்தக்க லாபத்தைக் காண்பார்கள். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு நேரம் நன்றாக இருக்கும், ஆனால் காதல் உறவுகளில் இது சற்று சவாலானதாக இருக்கும். உங்கள் துணைவருடன் உங்களுக்கு மோதல் ஏற்படலாம். உரையாடும் போது உங்கள் பேச்சைக் கட்டுப்படுத்துங்கள். திருமண உறவுகள் நன்றாக இருக்கும். உங்கள் மனைவி உங்களுக்கு ஒரு பரிசை வழங்கலாம். மாணவர்கள் தங்கள் கல்வியில் சிரமங்களை சந்திக்க நேரிடும்.

மீனம்:

இந்த வாரம் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு நன்றாக இருக்கும். உங்கள் உடல்நலம் தொடர்பான எந்த பிரச்சனைகளையும் நீங்கள் புறக்கணிக்கக்கூடாது. நிதிச் செலவுகள் அதிகமாக இருக்கலாம், எனவே உங்கள் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தி வருமானத்தை அதிகரிக்க முயற்சி செய்யுங்கள். தொழிலதிபர்கள் மிகவும் சிறப்பாகச் செயல்படுவார்கள். வேலையில் இருப்பவர்கள் தங்கள் திறமைகளுக்கு ஏற்ப தங்கள் வேலையில் வெற்றி பெறலாம். காதல் உறவுகளுக்கு இது ஒரு சிறந்த தருணமாக இருக்கும். உங்களுக்கு காதல் திருமணம் நடைபெறும் வாய்ப்பு உள்ளது. திருமண உறவுகளும் நல்ல நிலையில் இருக்கும்; ஆனால் உங்கள் பேச்சை கட்டுப்படுத்த முயற்சிக்கவும். கல்வியில் திருப்தி அடைவீர்கள்; போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறும் வாய்ப்பும் உள்ளது.

TAGGED:

WEEKLY HOROSCOPE IN TAMIL
RASIPALAN IN TAMIL
வார ராசிபலன்
இந்த வாரம் எப்படி இருக்கப்போகுது
WEEKLY RASIPALAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.