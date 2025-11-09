உறவில் புத்துணர்ச்சியும், மகிழ்ச்சியும் ஏற்படும் வாரம்: எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தெரியுமா?
நவம்பர் 9ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் நவம்பர் 15ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வரையிலான 12 ராசிகளின் வார ராசிபலனை இங்கு காணலாம்.
Published : November 9, 2025 at 7:52 AM IST
மேஷம்: இந்த வாரம் திருமணமான தம்பதிகளின் வாழ்க்கையில் ஆரம்ப சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். ஆனால், இருவரும் அமர்ந்து பேசினால் பிரச்சனைகளை எளிதாக தீர்த்துவிடலாம். முதலீடுகளை கவனமாக திட்டமிடுவதற்கு இந்த வாரம் சாதகமானது. மாணவர்கள் கவனச்சிதறல்களைத் தவிர்க்க கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். போட்டிகளில் பங்கேற்று வெற்றி பெறும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.
ரிஷபம்: உறவில் புத்துணர்ச்சியும், மகிழ்ச்சியும் ஏற்படும் வாரம். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையின் மனநிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் கோபம் அல்லது முரண்பாடை ஏற்படுத்தக்கூடும். எதிலும் பொறுமை அவசியம். ஓய்வு அல்லது தனிப்பட்ட நலன்களுக்காக சில செலவுகளை செய்வீர்கள். முதலீடுகளை கவனமாகச் செய்ய வேண்டும். மற்றவர்களுக்கு பணம் கடன் கொடுப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். சக ஊழியர்களின் ஆதரவுடன் புதிய திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக முடிக்கப்படலாம். மாணவர்கள் படிப்பு மற்றும் போட்டித் தேர்வுகாக தயாராவார்கள். இது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும்.
மிதுனம்: இந்த வாரம் சில சவால்கள் நிறைந்ததாக இருக்கும். உறவுகள், வேலை மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் கவனிப்பு தேவை. காதல் ஜோடிகள் தேவையற்ற பதற்றத்தை சந்திக்க நேரிடும். தவறான புரிதல்கள் இருவருக்குமிடையே இடைவெளியை உருவாக்கக்கூடும். திருமண வாழ்க்கையில், பிரச்சினைகள் அதிகரிக்கலாம். ஆனால் குடும்பத்தின் ஆதரவுடன் நீங்கள் அவற்றை எளிதாக தீர்க்க முடியும். சில முதலீடுகள் நல்ல வருமானத்தைத் தரக்கூடும். வேலையில், சக ஊழியர்களை அதிகமாக நம்புவது அல்லது அதிக தன்னம்பிக்கையுடன் இருப்பது தவறுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
கடகம்: இந்த வாரம் காதல் துணையுடன் செலவிடும் நேரம் குறைவாக இருக்கும். இல் வாழ்க்கையில், மனம் திறந்த பேச்சு வார்த்தைகளினால் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகளைத் தீர்க்கப்படும். செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். ஆனால் வருமானம் போதுமானதாக இருக்கும். நிலுவையில் உள்ள நிதி விஷயங்களைத் தீர்ப்பீர்கள். எதிர்காலத்திற்கான புத்திசாலித்தனமான முதலீடுகள் பற்றி திட்டமிடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் உள்ளவர்கள் தங்கள் வேலையில் அக்கறையுடன் கவனம் செலுத்த வேண்டும். தாமதங்கள் அல்லது சிக்கல்களைத் தடுக்க மற்றவர்கள் மீது வைத்துள்ள குருட்டு நம்பிக்கையைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
சிம்மம்: இந்த வாரம் வேலை மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். சமூக அல்லது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் தவறான புரிதல்கள் அல்லது வதந்திகள் உறவுகலுக்கு இடையே மோதலுக்கு வழிவகுக்கும். நிதி ரீதியாக, சிறிய பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். நீங்கள் எடுக்கும் திட்டங்கள் வெற்றிபெற வாய்ப்புள்ளது. வியாபாரத்தில் உள்ளவர்கள் அனுபவம் வாய்ந்த நபர்களை அணுகுவதன் மூலம் முயற்சிகளைப் புதுப்பிக்கலாம். சிலர் புதிய வேலை வாய்ப்புகளை பற்றியும் ஆராயலாம். மாணவர்கள் மன அழுத்தத்தையோ அல்லது குழப்பத்தையோ உணரலாம். ஆனால் ஆசிரியர்களுடன் கவலைகளைப் பற்றி விவாதிப்பது உதவும்.
கன்னி: இந்த வாரம் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். திருமணமானவர்கள் தங்கள் துணையுடன் போதுமான நேரம் செலவிடவில்லை என்றால் மன அழுத்தத்தை உணரலாம். புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கு அல்லது நல்ல ஆன்லைன் ஆர்டர்களைப் பெறுவதற்கு இது ஒரு சாதகமான வாரம். பணியாளர்கள் வேலையில் உணர்ச்சிகளை விட அறிவை நம்பியிருக்க வேண்டும். ஏனெனில் போட்டியாளர்கள் தடைகளை உருவாக்க முயற்சிக்கலாம். தொழில்நுட்பத் துறைகளில் உள்ளவர்கள் வெற்றி அடையலாம். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள், போதுமான ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.
துலாம்: இந்த வாரம் முன்கோபத்தால் வரும் நல்ல வாய்ப்பை இழப்பீர்கள். திருமண வாழ்க்கையில் வாக்குவாதங்களைத் தடுக்க பழைய பிரச்சினைகளைப் பற்றிய பேச்சுகளை தவிர்க்க வேண்டும். பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்வதைப்பற்றி யோசிக்கலாம். வணிகத்தில், சர்வதேச தொடர்புகள் மற்றும் பெரிய ஆர்டர்கள் உள்பட நல்ல வாய்ப்புகள் வரலாம். ஊழியர்களுக்கு சாதகமான சலுகைகள் அல்லது சம்பள உயர்வுகள் கிடைக்கலாம். ஆரோக்கியம் சற்று பலவீனமாக இருக்கலாம். ஆற்றல் நிலைகள் அதிகமாகவே இருக்கும். உணவு மற்றும் ஓய்வு ஆகியவற்றைக் கவனித்துக்கொள்வது வாரத்தை வெற்றிகரமாக வழிநடத்தும்.
விருச்சிகம்: இந்த வாரம் திருமண வாழ்க்கை, குடும்பம் தொடர்பான சிறிய பிரச்சினைகள் தோன்றலாம். நிதி ரீதியாக, வேறொருவரின் செல்வாக்கின் கீழ் நிலம் அல்லது சொத்தில் முதலீடு செய்வதைத் தவிர்க்கவும். கவனமாகத் திட்டமிட்டு அனுபவம் வாய்ந்த நபர்களை அணுகவும். நிலுவையில் உள்ள நிதி விஷயங்கள் தீர்க்கப்படலாம். தொழிலதிபர்கள் பயணம் செய்ய வேண்டியிருக்கலாம், திட்டங்களை வெற்றிகரமாக முடிக்க அர்ப்பணிப்புடன் முயற்சி செய்யலாம். மாணவர்களுக்கு குடும்ப உறுப்பினர்கள் பரிசுகளை வழங்கி ஊக்குவிக்கலாம்.
தனுசு: இந்த வாரம் வெளியாட்களின் வார்த்தைகளுக்கு மதிப்பு கொடுத்தால் குடும்பத்துக்குள் பிரச்சனை ஏற்பலாம். தம்பதியினர் எந்தவொரு பிரச்சனையையும் பேசி தீர்த்துவிடுவீர்கள். நிதி ரீதியாக, குறிப்பாக கணக்கு தொடர்பான விஷயங்களில் சிறிய பிரச்சினைகள் எழக்கூடும். வணிகர்கள் புதிய திட்டங்களை கொண்டு வருவது மூலம் நல்ல லாபத்தைத் பெறுவார்கள். பதவி உயர்வு சாத்தியமாகும் என்பதால், ஊழியர்கள் அவசர முடிவுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். மாணவர்கள் படிப்பில் முழுமையாக கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
மகரம்: இந்த வாரம் உற்சாகத்துடனும் விருந்தினர்களின் வருகையுடனும் இருக்கும். நிதி ரீதியாக, எச்சரிக்கையாக இருங்கள். ஏனெனில் வருமானம் சற்று குறையக்கூடும். அத்தியாவசியங்களுக்கு மட்டும் செலவு செய்யுங்கள். தொழிலில் கடின உழைப்பு தேவை. மூத்தவர்கள் முழு ஆதரவையும் வழங்குவார்கள். பணிகளை முடிப்பதில் அவசரப்படுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராவதற்கு இந்த வாரம் சாதகமானது. இரத்த அழுத்தம் அல்லது சர்க்கரை பிரச்சினைகள் உள்ளவர்களுக்கு ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்.
கும்பம்: இந்த வாரம் பேசும் வார்த்தைகளில் கவனம் செலுத்துங்கள். திருமண வாழ்க்கை அமைதியாக இருக்கும். உங்கள் துணைவரின் ஆதரவுடன், சிறிய பிரச்சினைகள் எளிதில் தீர்க்கப்படும். நிதி ரீதியாக, நிலைமை பலவீனமாகத் தோன்றலாம். எனவே, முதலீடுகள் செய்வதற்கு முன் குடும்பத்தினரின் ஆலோசனையைப் பெறுங்கள். மாணவர்கள் நம்பிக்கையுடன் தேர்வுக்கு தயாராக வேண்டும். உடல்நலம் சற்று பலவீனமாக இருக்கலாம். அலட்சியத்தைத் தவிர்க்கவும்.
மீனம்: இந்த வாரம் மகிழ்ச்சிகரமானதாக இருக்கும். குடும்பத்துடன் அற்புதமான நேரத்தை அனுபவிப்பீர்கள். வருமானம் மற்றும் சொத்துக்கள் அதிகரிக்கக்கூடும். தொழிலதிபர்கள் குடும்பத்தினரிடமிருந்து வலுவான ஆதரவைப் பெறுவார்கள். குறிப்பாக பெண்கள் தொழில்களில் நல்ல லாபம் ஈட்டலாம். முயற்சிகளுக்கு உகந்த பதவி உயர்வு பெறலாம். மாணவர்கள் படிப்பில் அவசர முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். உடல் நல பிரச்சனை இருந்தால் மருத்துவரை அணுகவும். குறிப்பாக பயணம் செய்யும்போது உங்கள் சாப்பிடும் உணவின் தரத்தை கவனித்து எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.