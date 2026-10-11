இந்த வாரம் எப்படி இருக்கப் போகுது?.. வாங்க ஒரு ரவுண்டு பாத்திடலாம்!
அக்டோபர் 11 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் அக். 17 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான வார ராசிபலனை இங்கு காணலாம்.
Published : October 11, 2026 at 10:52 AM IST
மேஷம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். காதல் வாழ்க்கையில் இருப்பவர்களுக்கு வாரம் சாதாரணமாக இருக்கும். உங்கள் உறவின் உண்மையான நிலையை புரிந்து கொண்டு, அதிலுள்ள சிக்கல்களை சரிசெய்ய முயற்சி செய்வீர்கள். திருமணமானவர்களின் குடும்ப வாழ்க்கை ரொமான்ஸால் நிறைந்ததாக இருக்கும்; உறவு புதிதாக தொடங்கியதுபோல் உணரப்படும். உங்கள் வாழ்க்கைத்துணை நீங்கள் நினைத்ததற்கேற்ற நபர் என்ற உணர்வு ஏற்படும்.
வேலை செய்பவர்கள் தங்கள் பணியை மகிழ்ச்சியுடன் செய்வார்கள். முன்பு செய்த உழைப்பிற்கான பலன் கிடைக்கலாம்; பதவி உயர்வும் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. வியாபாரத்தில் வேகம் அதிகரிக்கும். வங்கி இருப்பு உயரும்; செலவுகள் குறையும். வாரத்தின் தொடக்கத்தில் வேலை மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு இடையில் நல்ல சமநிலை ஏற்படுத்த முடியும்; இதனால் மகிழ்ச்சி இரட்டிப்பாகும். இரு துறைகளிலும் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். படைப்பாற்றல் சார்ந்த பணிகளில் ஈடுபட்டு மதிப்பும் புகழும் பெறலாம். பயணத்திற்கும் வாரம் நல்லதாக இருக்கும்.
ரிஷபம்: இந்த வாரம் மிதமான பலன்களைத் தரக்கூடியதாக இருக்கும். காதல் வாழ்க்கையில் நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம். இருவருக்கும் இடையேயான நெருக்கம் அதிகரித்து, இடைவெளி குறையும். திருமணமானவர்களின் குடும்ப வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும். வாரத்தின் தொடக்கத்தில் சக ஊழியர்களுடன் நல்ல முறையில் நடந்து கொள்வீர்கள்; இதனால் அவர்கள் வாரம் முழுவதும் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
உங்கள் மதிப்பும் பணித்திறனும் அதிகரிக்கும். வியாபாரிகளுக்கும் முன்னேற்றம் கிடைக்கும். தொழிலை வளர்க்க புதிய சலுகைகள் அல்லது திட்டங்களை பற்றி யோசிக்க வேண்டியிருக்கும். நிதி மேலாண்மை அவசியமாகும், ஏனெனில் வருமானம் நல்லதாக இருந்தாலும் செலவுகளும் அதிகரிக்கலாம். அவற்றை விரைவாக கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்ய வேண்டும். மாணவர்களுக்கு இந்த வாரம் மிகவும் நல்லதாக இருக்கும்; படிப்பில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். பயணத்திற்கு வாரத்தின் தொடக்கம் சிறப்பாக இருக்கும்.
மிதுனம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு நல்லதாக இருக்கும். காதல் வாழ்க்கையில் புதிய புத்துணர்ச்சி இருக்கும். உங்கள் துணை தன் அன்பை திறந்த மனதுடன் வெளிப்படுத்துவார்; இருவருக்கும் நல்ல புரிதலும் கெமிஸ்ட்ரியும் இருக்கும். திருமணமானவர்களின் குடும்ப வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும். குடும்ப பொறுப்புகளை நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்வதால் குடும்பத்தினரும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். வேலை செய்பவர்கள் தங்கள் பணியில் அதிக நுணுக்கமாக கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
பொறுப்பு அதிகரிப்பதால் தவறுகளுக்கு இடமளிக்கக் கூடாது. வியாபாரிகளுக்கும் இந்த வாரம் பல நல்ல வாய்ப்புகளை வழங்கலாம். மாணவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் படித்ததை திருப்பிப் பார்க்க வேண்டியிருக்கும், ஏனெனில் கவனம் சிதற வாய்ப்பு உள்ளது. உடல்நிலையில் சிறிய முன்னேற்றம் இருக்கும். புதிய இடத்திற்கு செல்ல முயற்சி செய்யலாம். வாரத்தின் நடுப்பகுதியில் பயணம் ஏற்படலாம்; அந்த நேரம் பயணத்திற்கு சாதகமாக இருக்கும்.
கடகம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு நல்லதாக இருக்கும். காதல் வாழ்க்கையில் இருப்பவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். உறவில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு, இருவரும் ஒன்றிணைந்து உறவை வலுப்படுத்த முயற்சி செய்வீர்கள். திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். வேலை செய்பவர்கள் தங்கள் இயல்பில் சில மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும்; வேலையை தொழில்முறையாக அணுகுவது நல்லது.
வியாபாரிகளுக்கு வாரம் சாதகமாக இருக்கும். தொழிலில் வளர்ச்சி ஏற்படும். உங்கள் ஆற்றல் அதிகமாக இருக்கும்; இதனால் பல பணிகளை திறமையாக முடிக்க முடியும். குடும்ப வாழ்க்கையும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பொறுப்புடன் நடந்து கொள்வார்கள். தாயார் ஆன்மிக அல்லது மத செயல்பாடுகளில் அதிகம் ஈடுபடலாம். வீட்டில் பூஜை அல்லது சுப நிகழ்ச்சி நடைபெறலாம். உங்கள் உழைப்பிற்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். மாணவர்கள் படிப்பில் மிகவும் நல்ல பலன்களைப் பெறுவார்கள். பயணத்திற்கும் வாரம் நல்லதாக இருக்கும்.
சிம்மம்: இந்த வாரம் பொதுவாக சாதாரண பலன்களைத் தரும். காதல் வாழ்க்கையில் ரொமான்ஸை அதிகரிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும். துணையுடன் திரைப்படம் பார்க்கவோ அல்லது ஒன்றாக நேரம் செலவிடவோ செல்லலாம்; அங்கு உங்கள் மனதில் உள்ளதை ரொமான்டிக்காக வெளிப்படுத்துவீர்கள். திருமண வாழ்க்கை பொதுவாக சீராக இருக்கும். வேலை செய்பவர்கள் தங்கள் பணியை ரசித்து செய்வார்கள். வியாபாரிகளும் தொழிலை முன்னேற்ற முடியும். நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதால் பல பணிகளை சரியான நேரத்தில் முடிக்க முடியும்.
வாரத்தின் இறுதி நாட்கள் வருமானத்திற்கு நல்லதாக இருக்கும்; வருமானம் அதிகரிக்கலாம். எதிர்பாராத பணவரவும் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. வாரத்தின் தொடக்கம் மட்டும் சற்று மெதுவாக இருக்கலாம். செலவுகள் அதிகரிக்கும்; மனக்கவலை இருக்கும். ஆனால் வாரத்தின் நடுப்பகுதியில் நிலைமை மேம்படும். மாணவர்கள் படிப்பில் கூடுதல் ஒருமைப்பாடு தேவை. உடல்நலம் நல்லதாக இருக்கும். பயணத்திற்கு வாரத்தின் இறுதி நாட்கள் சாதகமாக இருக்கும்.
கன்னி: இந்த வாரம் ஓரளவு நல்ல பலன்களைத் தரும். காதல் வாழ்க்கையில் இருப்பவர்களுக்கு வாரம் சாதகமாக இருக்கும். உறவை பொறுப்புடன் முன்னெடுத்து, உங்கள் புரிதலை வெளிப்படுத்துவீர்கள். திருமண வாழ்க்கை நல்லதாக இருக்கும்; உறவை மேலும் வலுப்படுத்துவீர்கள். வேலை செய்பவர்களுக்கு இடமாற்றம் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு பணலாபம் கிடைக்கலாம்; இதனால் பொருளாதார நிலை மேம்படும்.
வாரத்தின் தொடக்கத்தில் வருமானம் வேகமாக அதிகரிக்கலாம். நடுப்பகுதியில் செலவுகள் அதிகரிக்கும். வாரத்தின் இறுதியில் உங்கள் தோற்றம் மற்றும் தனிப்பட்ட பராமரிப்பில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். புதிய பொருட்களையும் வாங்கலாம். மாணவர்களுக்கு படிப்பில் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும்; அவர்களின் உழைப்பு வெளிப்படும். பயணத்திற்கு வாரத்தின் இறுதி நாட்கள் நல்லதாக இருக்கும்.
துலாம்: இந்த வாரம் காதல் வாழ்க்கையில் இருப்பவர்கள் தங்கள் உறவைப் பற்றி மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பார்கள். துணையின் மனதை வெல்ல முழுமையாக முயற்சி செய்வீர்கள். திருமணமானவர்களுக்கு வாரம் சாதாரணமாக இருக்கும்; உறவிலுள்ள அன்பை மகிழ்ச்சியுடன் அனுபவிப்பீர்கள். இந்த வாரம் வாழ்க்கைத்துணைக்கு உங்கள் மனதில் முக்கியமான இடம் கிடைக்கும். வேலை செய்பவர்கள் முழு அர்ப்பணிப்புடன் உழைப்பார்கள்.
எதிரிகள் அமைதியாகி, அவர்கள் விரும்பினாலும் உங்களுக்கு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்த முடியாது. புதிய வணிக ஒப்பந்தங்கள் ஏற்படலாம்; எனவே இந்த வாரத்தின் வாய்ப்புகளை முழுமையாக பயன்படுத்துங்கள். வியாபாரம் வேகமாக வளரலாம். நீதிமன்ற அல்லது சட்ட விவகாரங்களில் வெற்றி கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. மாணவர்கள் படிப்பை ரசிப்பார்கள்; முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். செலவுகள் குறைவதால் பொருளாதார ரீதியாக வலுவாக உணருவீர்கள். ஆனால் வாரத்தின் இறுதி நாட்களில் பயணத்தை தவிர்ப்பது நல்லது.
விருச்சிகம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு நல்லதாக இருக்கும். காதல் வாழ்க்கையில் இருப்பவர்களுக்கு வாரம் சாதாரணமாக இருக்கும். உறவில் அன்பு இருக்கும்; ஆனால் சிறிய வாக்குவாதங்களும் ஏற்படலாம். திருமண வாழ்க்கை நன்றாக செல்லும். பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணும் வழியை கண்டுபிடிப்பீர்கள்; இதனால் வாழ்க்கைத்துணையுடனான உறவு வலுவாக இருக்கும். வேலை செய்பவர்கள் தங்கள் பணியை மகிழ்ச்சியுடன் செய்வார்கள். ஒரு மூத்த நபரின் ஆதரவும் கிடைக்கலாம்.
வியாபாரிகளுக்கும் வாரம் நல்லதாக இருக்கும். அரசாங்கம் தொடர்பான பெரிய நன்மை கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது; முயற்சியை தொடர்ந்து செய்யுங்கள். வாரத்தின் தொடக்கம் முதல் வேலைகளை வேகமாக செய்து இந்த வாரத்தை பயனுள்ளதாக மாற்ற முயற்சி செய்வீர்கள். மாணவர்களுக்கு வாரம் சிறப்பாக இருக்கும். கடினமாக உழைத்து நல்ல முடிவுகளைப் பெறுவார்கள்; தேர்வு முடிவுகளும் சாதகமாக இருக்கலாம். பயணத்திற்கு வாரத்தின் தொடக்கம் நல்லதாக இருக்கும்.
தனுசு: இந்த வாரம் பொதுவாக சாதாரண பலன்களைத் தரும். காதல் வாழ்க்கையில் இருப்பவர்களுக்கு மிகவும் நல்ல நேரமாக இருக்கும். உறவை முழுமையான ரொமான்ஸுடன் அனுபவிப்பீர்கள். திருமண வாழ்க்கை சாதாரணமாக இருக்கும். வாழ்க்கைத்துணை தூரப் பயணம் குறித்து உங்களுடன் பேசலாம். வேலை செய்பவர்கள் தங்கள் பணியில் திறமையை வளர்த்துக் கொள்வார்கள். நல்ல வெற்றி கிடைத்து பாராட்டுகளும் கிடைக்கலாம். வியாபாரிகளுக்கும் இந்த வாரம் சில சிறப்பு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
புதிய பணிகள் அல்லது திட்டங்களை தொடங்க வாய்ப்பு இருக்கலாம். உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் சற்று மனமுடைந்து போகலாம்; அதிலிருந்து வெளியே வர முயற்சி செய்யுங்கள். சொத்து வாங்குவதற்கு இந்த வாரம் மிகவும் சாதகமாக இருக்கலாம்; உங்கள் முயற்சியால் பெரிய சொத்து கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் படிப்புடன் மற்ற விஷயங்களையும் சரியாக நிர்வகிக்க வேண்டும், இல்லையெனில் அவை படிப்பில் இடையூறு செய்யலாம். வாரத்தின் நடுப்பகுதி பயணத்திற்கு நல்லதாக இருக்கும்.
மகரம்: இந்த வாரம் மிதமான பலன்களைத் தரும். காதல் வாழ்க்கையில் இருப்பவர்கள் தங்கள் உறவை திறந்த மனதுடன் ரசிப்பார்கள்; அன்பில் எந்த குறையும் இருக்காது. திருமண வாழ்க்கையை அழகாக மாற்ற முழு முயற்சி செய்ய வேண்டும். வாழ்க்கைத்துணையை வெளியூர் அழைத்து செல்லலாம் அல்லது சர்ப்ரைஸ் திட்டமிடலாம். வேலை செய்பவர்கள் தங்கள் பணியின் முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு சிறப்பாக செயல்படுவார்கள்; இதனால் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும்.
வியாபாரிகளுக்கு வாரம் மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். தொழிலில் வளர்ச்சியும் வேகமும் அதிகரிக்கும். வாரத்தின் இறுதி நாட்கள் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் முழு முயற்சியுடன் ஈடுபடுவார்கள்; ஒருமைப்பாடு அதிகரித்து நல்ல முடிவுகள் கிடைக்கும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த பணம் திரும்ப கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. உடல்நலம் நல்லதாக இருப்பதால் மனஉறுதியும் அதிகரிக்கும். பயணத்திற்கு இந்த வாரம் சாதகமாக இருக்கும்.
கும்பம்: இந்த வாரம் மிதமான பலன்களைத் தரும். காதல் வாழ்க்கையில் இருப்பவர்களுக்கு வாரம் நல்லதாக இருக்கும். மனதில் உள்ளதை துணையிடம் வெளிப்படுத்த முடியும். திருமண வாழ்க்கையும் நல்லதாக இருக்கும். வாழ்க்கைத்துணை குடும்ப உறுப்பினர்களை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக் கொண்டு பொறுப்புகளை நன்றாக நிறைவேற்றுவார். வேலை செய்பவர்களுக்கு இந்த வாரம் மிகவும் நல்லதாக இருக்கும்; உங்கள் பணியில் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்துங்கள். வியாபாரிகளுக்கு மிதமான பலன்கள் கிடைக்கும். இதுவரை யாரிடமும் பகிராத சில ரகசிய திட்டங்கள் இருக்கலாம். அவற்றை கவனமாக பரிசீலியுங்கள்.
சட்டவிரோதமான எந்த நடவடிக்கையிலும் ஈடுபட வேண்டாம், இல்லையெனில் சிக்கல் ஏற்படலாம். உங்கள் மனதில் நீண்ட காலமாக இருந்த சில விருப்பங்களை நிறைவேற்ற முயற்சி செய்வீர்கள்; அதற்காக சில செலவுகளும் இருக்கலாம். வருமானம் நல்லதாக இருக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உடல்நலம் நல்லதாக இருக்கும். வாரத்தின் இறுதி நாள் பயணத்திற்கு சாதகமாக இருக்கும்.
மீனம்: இந்த வாரம் மிதமான பலன்களைத் தரும். காதல் வாழ்க்கையில் இருப்பவர்கள் தங்கள் படைப்பாற்றலை பயன்படுத்தி துணையை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக் கொள்ள முயற்சி செய்வார்கள். திருமணமானவர்கள் குடும்ப வாழ்க்கையைப் பற்றிய புதிய கனவுகளை உருவாக்கி அவற்றை வாழ்க்கைத்துணையுடன் பகிர்ந்து கொள்வார்கள். வேலை செய்பவர்களுக்கு இந்த வாரம் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும்.
உங்கள் உழைப்பே நல்ல முடிவுகளைத் தரும். வியாபாரிகளுக்கும் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். தனிப்பட்ட முயற்சிகள், புதிய மார்க்கெட்டிங் முறைகள் மற்றும் தொடர்புத்திறன் மூலம் வியாபாரத்தை முன்னேற்ற முடியும். உடல்நிலையில் ஏற்றத் தாழ்வுகள் ஏற்படலாம். எனவே ஆரோக்கியத்தில் முழு கவனம் செலுத்தி உணவு பழக்கத்தில் கவனமாக இருங்கள். உணவு விஷத்தன்மை ஏற்படும் அபாயம் இருக்கலாம்; மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்கவும். மாணவர்களுக்கு படிப்பில் நல்ல முடிவுகள் கிடைக்கும். வாரத்தின் நடுப்பகுதி பயணத்திற்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும்.