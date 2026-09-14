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ரூபாய் நோட்டுகள், நாணயங்களை கொட்டி கொட்டி பிள்ளையார் சிலைகள்: சென்னை மக்களிடம் பெரும் வரவேற்பு

கிரிக்கெட் பிள்ளையார், அசுரர்களை வதம் செய்யும் பிள்ளையார், கால்பந்து பிள்ளையார், சைக்கிள் ஓட்டும் பிள்ளையார் என பல வகையான விநாயகர் சிலைகள் பக்தர்கள் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன.

சென்னையில் வைக்கப்பட் ரூபாய் மற்றும் நாணயங்களால் வடிவமைக்கப்பட்ட விநாயகர் சிலை
சென்னையில் வைக்கப்பட்டுள்ள ரூபாய் மற்றும் நாணயங்களால் வடிவமைக்கப்பட்ட விநாயகர் சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2026 at 5:37 PM IST

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சென்னை: விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு சென்னையில் வைக்கப்பட்டுள்ள ரூபாய் நோட்டுகளால் செய்யப்பட்ட பிள்ளையார் சிலை பொதுமக்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.

விநாயகர் சதுர்த்தி இன்று (செப்.14) நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த வகையில், தமிழகத்திலும் விநாயகர் சதுர்த்தி களைக்கட்டியுள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை, மாநகரம் முழுவதும் விநாயகர் சிலைகள் விதவிதமான வடிவமைப்புகளுடன் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

கிரிக்கெட் பிள்ளையார், அசுரர்களை வதம் செய்யும் பிள்ளையார், கால்பந்து பிள்ளையார், சைக்கிள் ஓட்டும் பிள்ளையார் என பல வகையான விநாயகர் சிலைகள் பக்தர்கள் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில், சென்னை கொளத்தூர் பகுதியில் உள்ள மகரந்த தோட்டத்தில் பொதுமக்களை கவரும் வகையில், ரூபாய் நோட்டுகளைப் பயன்படுத்தி வித்தியாசமான முறையில் விநாயகர் சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ரூபாய் நோட்டுகளால் செய்யப்பட்ட விநாயகர் சிலை
ரூபாய் நோட்டுகளால் செய்யப்பட்ட விநாயகர் சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

10 ரூபாய், 20 ரூபாய், 50 ரூபாய், 100 ரூபாய் உள்ளிட்ட பல்வேறு மதிப்பிலான ரூபாய் நோட்டுகளைப் பயன்படுத்தி 15 அடி உயரத்துடன் பிரம்மாண்டமாக இந்த விநாயகர் சிலை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த சிலையை வடிவமைக்க சுமார் ஒரு வாரக்காலம் ஆனதாக கூறப்படுகிறது. இதன் மதிப்பு ரூ.2 லட்சம் ஆகும்.

ரூபாய் நோட்டுகளால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த வித்தியாசமான விநாயகர் சிலை, கொளத்தூர் மகரந்த தோட்டம் பகுதி மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளனது. குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை இந்த சிலையை ஆர்வமாக பார்வையிட்டு செல்கின்றனர். இதேபோல, பல வடிவங்களால் ஆன விநாயகர் சிலைகள் சென்னை மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

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வேஷ்டி-புடவை விநாயகர்

சென்னை திரு.வி.க. நகர் பகுதியில் வேஷ்டி, புடவைகளை பயன்படுத்தி வித்தியாசமான முறையில் விநாயகர் சிலை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 300 வேஷ்டிகள், 600 புடவைகள் இந்த சிலை செய்ய பயன்படுத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், பால் சங்கு உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களைப் பயன்படுத்தி 30 அடியில் விநாயகர் சிலைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

ரூபாய் நோட்டுகளால் வடிவமைக்கப்பட்ட பிள்ளையார் சிலை
ரூபாய் நோட்டுகளால் வடிவமைக்கப்பட்ட பிள்ளையார் சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

ரூபாய் மற்றும் நாணய விநாயகர்

இதேபோல, சென்னை நந்தனம் சிஐடி நகரில் விநாயகர் சதுர்த்தி தினவிழாவை முன்னிட்டு, ரூ.1 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 111 மதிப்பிலான ரூபாய் நாணயங்கள் மற்றும் ரூபாய் நோட்டுகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட விநாயகர் சிலை வைக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டு பேரிச்சம் பழத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்ட விநாயகர் சிலை பெரும் வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், நடப்பாண்டில் இந்த விநாயகர் சிலை பொதுமக்களின் கவனத்தை வெகுவாக ஈர்த்துள்ளது.

இந்த விநாயகர் சிலைக்கு 10 ரூபாய், 20 ரூபாய், 100 ரூபாய், 50 ரூபாய், 200 ரூபாய் நோட்டுகளால் ஆன மாலையும் அணிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

விநாயகர் சதுர்த்தி
ரூபாய் பிள்ளையார்
நாணய பிள்ளையார்
விநாயகர் சதுர்த்தி சென்னை
VINAYAGAR CHATURTHI

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