விநாயகர் சதுர்த்தி கோலாகலம்: சென்னையில் விதவிதமாக வைக்கப்பட்டுள்ள கண்கவர் சிலைகள்
கொளத்தூரில் உள்ள தரணி விநாயகருக்கு, சுமார் 2,700 கண்திருஷ்டி எந்திரத் தகடுகள் மற்றும் 2,800 சூரியன் தகடுகள் பயன்படுத்தி பிரத்தியேகமான முறையில் விநாயகர் சிலை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 14, 2026 at 4:50 PM IST
சென்னை: விநாயகர் சதுர்த்தி வெகுவிமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில், சென்னையில் வைக்கப்பட்டுள்ள கண்கவர் பிள்ளையார் சிலைகள் பக்தர்களை கவரும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
முழுமுதற் கடவுளாக கருதப்படும் விநாயகரின் பிறந்தநாள் இன்று நாடு முழுவதும் விநாயகர் சதுர்த்தியாக கொண்டாடப்படுகிறது. இதை முன்னிட்டு, சென்னை மாநகர் முழுவதிலும் 1,562 விநாயகர் சிலைகளை வைத்து வழிபட காவல் துறை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
கண் திருஷ்டி தகடு விநாயகர்
அந்த வகையில், விநாயகர் சதுர்த்தியான இன்று சென்னை மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பக்தர்களைக் கவரும் வகையில், விதவிதமான வித்தியாசமான வடிவமைப்புகளில் விநாயகர் சிலைகள் உருவாக்கப்பட்டு, பொதுமக்கள் வழிபாட்டிற்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன.
அதிலும், கொளத்தூர் பூம்புகார் நகர்ப் பகுதியில், இந்து இளைஞர் எழுச்சி நற்பணி மன்றத்தின் சார்பாக, 12ம் ஆண்டு விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை கொண்டாடப்படுகிறது. இதனால், தரணி விநாயகருக்கு சுமார் 2,700 கண் திருஷ்டி எந்திரத் தகடுகள் மற்றும் 2,800 சூரிய தகடுகள் பயன்படுத்தி பிரத்தியேகமான முறையில் விநாயகர் சிலை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மொத்தம் 42 அடி உயரமும், 25 அகலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த பிரமாண்ட சிலைக்கு பக்தர்கள் பூஜைகள் செய்தனர். இந்த விநாயகர் சிலையை காண கொளத்தூர் பகுதி மக்கள் மட்டுமின்றி, சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தந்து தரிசனம் செய்கின்றனர்.
நவதானிய விநாயகர்
இதேபோன்று, சென்னை மேற்கு மாம்பலத்தில் உள்ள லட்சுமி நகர் பகுதியில், நவதானிய விநாயகர் சிலை அமைத்து பக்தர்கள் வழிபட்டு வருகின்றனர். சுமார் 11 அடி உயரம் கொண்ட இந்த விநாயகர் சிலை 160 கிலோ நவதானியங்களை பயன்படுத்தி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, கருப்பு எள்ளு, வெள்ளை எள்ளு, மைசூர் பாக்கு, பருப்பு போன்ற நவதானியங்கள் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
அதனால், இச்சிலையை கடலில் கரைக்கும் பொழுது, நவதானியங்கள் கடல் சார்ந்த உயிரினங்களுக்கு உணவாக பயன்படும் என்றும், இயற்கையை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் என்ற நோக்கத்தோடும் 12 ஆண்டுகளாக நவதானியத்தால் அமைக்கப்பட்ட சிலை உருவாக்கப்படதாக அதை உருவாக்கிய பாலசுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார்.
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விதவிதமான விநாயகர்
அதேபோன்று, சென்னை சிஐடி நகரில் ரூபாய் மற்றும் நாணயங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட விநாயகர் சிலை பக்தர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது. 500, 200, 100 ரூபாய் நோட்டுகள் கொண்டும்; 5, 10, 20 ரூபாய் நாணயங்கள் கொண்டும் இந்த விநாயகர் சிலை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் இரட்டை தலை கொண்ட விநாயகர் காண்போரைக் கவரும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரே உடலில் இரண்டு தலைகள் கொண்ட விநாயகர் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்கும் வகையில் சிலை செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து, ராயப்பேட்டை ஜாம் பஜார் பகுதியில் கருப்புசாமி விநாயகர் சிலை அமைக்கப்பட்டு வழிபாடு செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதாவது, நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் வெளிவந்த கருப்பு திரைப்படம் மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், கருப்பு படத்தை மயமாகக் கொண்டு, திரைப்படத்தில் தோன்றும் சூர்யாவின் கதாபாத்திரமான கருப்புசாமி வடிவிலான விநாயகர் சிலை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. தலையில் கருப்பு தலப்பாக்கட்டி, கையில் அரிவாளுடன் காட்சியளிக்கும் விநாயகர் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.