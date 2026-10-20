விஜயதசமி: வேசிகோ, திசிகோ முழக்கங்களுடன் கத்தி போட்டு கொண்ட அம்மன் பக்தர்கள்
கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் பழமையான வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க விழாக்களில் கத்திப் போடும் விழா, கடந்த 400 ஆண்டுகளாகத் தொடர்ந்து பாரம்பரியமாக அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
Published : October 20, 2026 at 8:54 PM IST
கோயம்புத்தூர்: விஜயதசமியையொட்டி சௌடேஸ்வரி அம்மன் திருக்கோயில்களில் கத்திப் போடும் திருவிழாவில் 500- க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
நவராத்திரி திருவிழாவின் நிறைவு நாளான இன்று (அக்.20) விஜயதசமியை முன்னிட்டு தீமையை அழித்து நன்மை வென்றதைக் கொண்டாடும் வகையில் கோயம்புத்தூரில் உள்ள பாரம்பரியமிக்க அருள்மிகு சௌடேஸ்வரி அம்மன் திருக்கோயில்களில் திருவிழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
இதில் 500- க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் தங்கள் உடலில் கத்தியால் வெட்டியபடி ஊர்வலமாகச் சென்று நேர்த்திக்கடனைச் செலுத்திய நிகழ்வு அனைவரையும் மெய்சிலிர்க்க வைத்துள்ளது.
இன்று அதிகாலை கோயம்புத்தூரில் உள்ள சாய்பாபா திருக்கோயிலில் இருந்து புறப்பட்ட இந்த விசேஷ ஊர்வலம், நகரின் முக்கியப் பகுதிகளான பூ மார்க்கெட், ஒப்பணக்கார வீதி, டவுன் ஹால், ராஜவீதி வழியாகச் சென்று ஐந்து மூக்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள சௌடேஸ்வரி அம்மன் திருக்கோயிலை அடைந்தது.
உடல் முழுவதும் ரத்தம் வழிய வீதி வழியாக ஊர்வலமாக வந்த பக்தர்களை, வழிநெடுகிலும் திரண்டிருந்த பொதுமக்கள் மற்றும் பக்தர்கள் வரவேற்றனர். மேலும், காயங்கள் மற்றும் தொற்று ஏற்படாமல் இருக்க பக்தர்களின் உடலில் திருமஞ்சள் தூள் வைத்தபடி சென்றனர்.திருவிழாவை முன்னிட்டு காவல்துறையினர் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளைச் செய்திருந்தனர்.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் பழமையான வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க விழாக்களில் ஒன்றான இந்நிகழ்ச்சி, கடந்த 400 ஆண்டுகளாகத் தொடர்ந்து பாரம்பரியமாக அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. விஜயதசமி தினத்தன்று தங்களது வேண்டுதல்கள் நிறைவேறியதை முன்னிட்டு பக்தர்கள் உடலில் கத்தியால் லேசாக வெட்டிக்கொண்டு ரத்தம் வழிய ஊர்வலமாகச் சென்று சௌடேஸ்வரி அம்மனுக்கு நேர்த்திக்கடன் செலுத்துவது இக்கோயிலின் முக்கிய ஐதீகமாகும்.