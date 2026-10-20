விஜயதசமி பண்டிகை: வடபழனி முருகன் கோயிலில் “அ” எழுதி கல்வியை தொடங்கிய குழந்தைகள்
வடபழனி முருகன் கோயிலில் ஐஐடி இயக்குனரும், கல்வியாளருமான காமகோடி, குழந்தைகளை தனது மடியில் அமர வைத்து ‘அ’ என்று எழுதி, குழந்தைகளுக்கு கல்வியை தொடங்கி வைத்தார்.
Published : October 20, 2026 at 1:30 PM IST
சென்னை: விஜயதசமி பண்டிகையை முன்னிட்டு வடபழனி முருகன் கோயில்களில் நடந்த வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சியில் நெல்லில் ‘அ’ எழுதி குழந்தைகள் தங்களது கல்வி பயணத்தைத் தொடங்கினர்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று (அக்டோபர் 20) ஆயுத பூஜை, விஜயதசமி திருநாள் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. ஆயுத பூஜையை தொடர்ந்து வரும் விஜயதசமியை முன்னிட்டு இன்று பல்வேறு பிரசித்தி பெற்ற கோயில்களில் பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு கல்வி மற்றும் கலைகளின் தொடக்கமான "வித்யாரம்பம்" (ஏடு தொடங்குதல்) நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு வருகின்றனர்.
அந்த வகையில் இன்றைய தினம் சென்னை வடபழனி முருகன் கோயிலில் வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சியானது வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமான பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுடன் பங்கேற்று நெல்லில் ‘அ’ எழுதி குழுந்தைகளின் கல்வியை தொடங்கி வைத்தனர். விஜயதசமி நாளில் கல்வி, கலைகள், விளையாட்டுப் பயிற்சிகள் போன்றவற்றை தொடங்குவது விசேஷமாக கருதப்படுகிறது.
அந்த வகையில், குழந்தைகளின் கல்வியை தொடங்கி வைக்கும் ‘வித்யாரம்பம்’ எனும் எழுத்தறிவித்தல் நிகழ்ச்சி இன்று பல்வேறு கோயில்களில் நடைபெற்று வருகிறது. அந்த நிகழ்ச்சியின்போது, ஒரு தாம்புலத்தில் பரப்பி வைக்கப்பட்ட நெல்லில், கல்வியாளர்கள், எழுத்தாளர்கள், அர்ச்சகர்கள் முன்னிலையில், அவர்களது மடியில் குழந்தைகளை அமரவைத்து ‘அ’ என்று எழுதி, குழந்தைகளின் கல்வியை தொடங்கி வைப்பார்கள்.
இதில் ஏராளமான பெற்றோர்கள் தங்களது குழந்தைகளுடன் பங்கேற்று, அவர்களின் கல்விப் பயணத்தைத் தொடங்கி வைப்பர். அந்த வகையில் இன்று சென்னை வடபழனி முருகன் கோயிலில் சென்னை ஐஐடி இயக்குனரும், கல்வியாளருமான காமகோடி, குழந்தைகளை தனது மடியில் அமர வைத்து ‘அ’ என்று எழுதி, குழந்தைகளுக்கு கல்வியை தொடங்கி வைத்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, இன்று காலை முதலே கோயிலில் நீண்ட வரிசையில் நின்று வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சியில், ஏராளமான பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுடன் கலந்து கொண்டனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் குழந்தைகளுக்கு சாக்லேட், பென்சில், பேனா புத்தகங்கள் உள்ளிட்ட பரிசு பொருட்களும் வழங்கப்பட்டது.
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மேலும் விஜயதசமி திருநாளான இன்று சென்னை வடபழனி முருகன் கோயிலில் சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டது. இதேபோன்று, சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் உள்ள ஐயப்பன் கோயிலிலும் வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சி வெகு விமர்சையாக நடத்தப்பட்டது.