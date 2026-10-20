தங்க வேலில் தேன் தொட்டு நாவில் அகரம் எழுதும் நிகழ்வு - திருப்பூர் ஐயப்பன் கோயிலில் 1,500 குழந்தைகளுக்கு வித்யாரம்பம்
நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற குழந்தைகள் அனைவருக்கும் பால், பிஸ்கட், புதிய சிலேட், பென்சில், நோட்டுப் புத்தகங்கள் மற்றும் உணவு ஆகியவை இலவசமாக வழங்கப்பட்டன.
Published : October 20, 2026 at 2:13 PM IST
திருப்பூர்: விஜயதசமியை முன்னிட்டு திருப்பூர் கல்லூரி சாலையில் அமைந்துள்ள ஐயப்பன் கோயிலில் சுமார் 1,500 குழந்தைகள் பங்கேற்ற வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
கல்வி, விளையாட்டு, தொழில் போன்றவற்றை தொடங்குவதற்கு நல்ல நாளாக விஜயதசமி நாள் பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நாளில் தொடங்கினால் மிகுந்த வளர்ச்சி ஏற்படும் என்பது மக்களின் ஐதீகம். அதன் அடிப்படையில் பலரும் இன்று தங்கள் குழந்தைகளுக்கு தாம்பாளத்தில் வைக்கப்பட்ட நெல் அல்லது பச்சரிசியில் எழுத்துக்களை எழுத கற்றுக் கொடுப்பார்கள். ‘வித்யாரம்பம்’ என அழைக்கப்படும் இந்த நிகழ்ச்சியானது இன்று பல்வேறு இடங்களில் வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், திருப்பூர் மாவட்ட ஐயப்பன் கோயிலில் கல்விப் பயணத்தைத் தொடங்கும் மழலைக் குழந்தைகளுக்கு, பாரம்பரிய முறைப்படி தங்க வேலில் தேன் தொட்டு நாவில் அகரம் எழுதி வித்யாரம்பம் செய்து வைக்கப்பட்டது. தங்களது குழந்தைகளின் கல்விப் பயணம் சிறப்பாக அமைய வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையுடன், பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை அழைத்துக்கொண்டு அதிகாலை முதலே கோயிலுக்கு வரத் தொடங்கினர். இதனால் கோயில் வளாகத்தில் பெற்றோர்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் கூட்டம் அதிகரித்துக் காணப்பட்டது.
வித்யாரம்ப நிகழ்வின்போது சில குழந்தைகள் அழுதும், சில குழந்தைகள் புன்னகைத்தும் தங்களது முதல் எழுத்தைப் பதிவு செய்தனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற குழந்தைகள் அனைவருக்கும் பால், பிஸ்கட், புதிய சிலேட், பென்சில், நோட்டுப் புத்தகங்கள் மற்றும் உணவு ஆகியவை இலவசமாக வழங்கப்பட்டன. குழந்தைகளின் கல்வியை ஊக்குவிக்கும் வகையிலும், பாரம்பரியத்தை அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொண்டு செல்லும் நோக்கிலும் இந்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன.
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இதுகுறித்து ஐயப்பன் கோயில் கமிட்டி துணைத் தலைவர் மோகன் கூறுகையில், இந்த ஆண்டு சுமார் 1,500 குழந்தைகளுக்கு வித்யாரம்பம் செய்து வைப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார்.
மேலும், இங்கு பாரம்பரிய முறைப்படி தங்க வேலில் தேன் தொட்டு குழந்தைகளின் நாவில் அகரம் எழுதி வித்யாரம்பம் செய்து வைக்கப்படுவதாகவும், நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கும் குழந்தைகள் அனைவருக்கும் கல்வி உபகரணங்கள் மற்றும் உணவு இலவசமாக வழங்கப்படுவதாகவும் அவர் கூறினார்.
குழந்தைகளின் கல்வி வளர்ச்சிக்காக நடைபெற்ற இந்த வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை கூட்டி வந்து ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர்.