வேலூர் ஜலகண்டீஸ்வரர் கோயில்: களைகட்டிய மகா சனி பிரதோஷ விழா!
மகா சனி பிரதோஷ விழாவை முன்னிட்டு ஜலகண்டீஸ்வரர் கோயில் நந்தி பகவானுக்கு பால், தயிர், தேன், இளநீர், கரும்புச்சாறு, பன்னீர், சந்தனம், அரிசிமாவு போன்றவற்றால் சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது.
Published : October 19, 2025 at 7:25 AM IST
வேலூர்: வேலூர் கோட்டையில் அமைந்துள்ள ஜலகண்டீஸ்வரர் கோயிலில் நேற்று மாலை மகா சனி பிரதோஷ விழா வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது.
வேலூர் கோட்டையில் அமைந்துள்ள பிரசித்தி பெற்ற சிவன் கோயில் ஜலகண்டீஸ்வரர் கோயில். இந்த கோயில் வேலூரின் முக்கிய சுற்றுலா மற்றும் ஆன்மீகத் தலமாக இருந்து வருகிறது. இந்த கோயிலில் மாதந்தோறும் வரும் பிரதோஷத்தன்று சிவனுக்கு சிறப்பு பூஜையும், நந்திக்கு சிறப்பு அபிஷேகமும் நடத்தப்படுவது வழக்கம். அதிலும் சனிக்கிழமைகளில் வரும் பிரதோஷ நாட்கள் மிக சிறப்பு வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. அந்த வகையில் நேற்று (அக்.18) சனி பிரதோஷ நாள்.
அதனை முன்னிட்டு ஜலகண்டீஸ்வரர் கோயிலில் “மகா சனி பிரதோஷ விழா” கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. இந்த விழா மாலை 4:30 மணிக்கு புனித அபிஷேகங்களுடன் தொடங்கிய நிலையில் முதலில், நந்தி பகவானுக்கு பால், தயிர், தேன், இளநீர், கரும்புச்சாறு, பன்னீர், சந்தனம், அரிசி மாவு போன்ற புனித திரவியங்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது. அப்போது நந்தி பகவானுக்கான வேத மந்திரங்கள் முழங்கப்பட்டன. மேலும் திருப்பல்லாண்டு இசைகளும் பாடப்பட்டன.
தொடர்ந்து நந்தி பகவானுக்கு வில்வ இலைகள், சாந்தனக் காப்பு, மலர் மாலைகள் மற்றும் பூமாலைகளால் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து மூலவர் ஸ்ரீ ஜலகண்டீஸ்வரர் மற்றும் துணைத் தெய்வமாக உள்ள தேவியருக்கு சிறப்பு அலங்காரங்கள் செய்யப்பட்டு, மஹா தீபாராதனை நடைபெற்றது. தீபாராதனையின் போது பக்தர்கள் ஓம் நமசிவாய! ஓம் நமசிவாய! என கோஷங்கள் எழுப்பினர். சிறப்பு அர்ச்சனை மாலை சுமார் 6.00 மணிக்கு நிறைவடைந்த நிலையில் விழாவின் இறுதிகட்டமாக ஜலகண்டீஸ்வரர் மற்றும் அம்பாள் சிறப்பு அலங்காரத்தில் திருவீதி உலா வந்தனர்.
அப்போது பக்தர்கள் பஜனைகள் பாடி, நாதஸ்வரம், தவில் இசையுடன், தீபம் ஏற்றி ஜலகண்டீஸ்வரர் மற்றும் அம்பாளை வரவேற்றனர். சுமார் 500க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் சாமியை சிறப்பு வழிபாடு செய்தனர். கோயில் வளாகத்தில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதியது. அதனை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் 20க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். மேலும் கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் பக்தர்களுக்கு தண்ணீர் வசதி, மருத்துவ முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டது. இதுகுறித்து அங்கு வந்திருந்த பக்தர்களிடம் கேட்டபோது, “மகா சனி பிரதோஷ விழாவிற்கு ஏராளமானோர் வந்திருந்தனர். கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது. காவல்துறையினர் மற்றும் கோயில் நிர்வாகம் சிறப்பான வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்துள்ளனர். சாமியை பார்த்து மனமுருக பிராத்தனை செய்தோம். மிகுந்த மகிழ்ச்சி” என்றனர்.