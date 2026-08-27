வேளாங்கண்ணி மாதா பேராலய ஆண்டு திருவிழா ஆகஸ்ட் 29 கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம்
செப்டம்பர் 8-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் திருவிழாவிற்கான முன்னேற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
Published : August 27, 2026 at 12:20 PM IST
நாகப்பட்டினம்: வேளாங்கண்ணி ஆரோக்கிய மாதா பேராலய ஆண்டு திருவிழா வருகிற ஆகஸ்ட் 29-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கப்பட உள்ளது.
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வேளாங்கண்ணியில் 500 ஆண்டு கால வரலாற்று பெருமை கொண்ட புனித ஆரோக்கிய மாதா பேராலயம், ஆண்டு திருவிழாவை முன்னிட்டு புதுப்பொலிவுடன் தயாராகி வருகிறது. 'கீழை நாடுகளின் லூர்து' என போற்றப்படும் வேளாங்கண்ணியில் அமைந்துள்ள ஆரோக்கிய மாதா பேராலயத்திற்கு தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி வெளிமாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் தினந்தோறும் ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர்.
இந்தியாவில் உள்ள ஆலயங்களில் “பசிலிக்கா” என்ற சிறப்பு அந்தஸ்தை பெற்றுள்ள வேளாங்கண்ணி பேராலயம், வங்கக் கடலோர பகுதியில் அமைந்திருப்பது தனிச்சிறப்பாகும். போர்ச்சுகீசியர்களால் தொடங்கப்பட்ட இந்த ஆலயம், 1771-ஆம் ஆண்டு பேராலயமாக உருவெடுத்ததாக வரலாறு கூறுகிறது.
பாரம்பரியத்தை தாங்கி நிற்கும் வேளாங்கண்ணி
இந்நிலையில், கடற்கரையை ஒட்டி பேராலயம் அமைந்துள்ளதால், உப்பு கலந்த கடல் காற்று காரணமாக ஆலயத்தின் கட்டட அமைப்பில் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு வந்தன. இதனை சீரமைக்கும் வகையில் கடந்த மூன்று மாதங்களாக புனரமைப்பு பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில், பாரம்பரிய கட்டுமான முறையை பாதுகாக்கும் வகையில் சுண்ணாம்பு, சுட்ட செங்கல், கடுக்காய் தண்ணீர் உள்ளிட்ட பொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
மேலும், ஆலயத்தின் தரைத்தள உள்பகுதி முழுவதும் ராஜஸ்தான் பளிங்கு கற்கள் பதிக்கப்பட்டு, வெண்மையான புதிய தரைத்தளம் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த பணிகள் இந்த மாத இறுதிக்குள் நிறைவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தொடர்ந்து, இங்கு பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பிரமாண்டமான கலையரங்கம் கட்டப்பட்டு வருகிறது.
நவீன வசதிகள்
ஒரே நேரத்தில் ஏராளமான பாதிரியார்கள் அமர்ந்து பிரார்த்தனை செய்யும் வகையிலும், நவீன வசதிகளுடனும் இந்த கலையரங்கம் கட்டப்பட்டு வருகிறது. மேலும், ஆலயத்தின் முக்கிய பகுதிகளில் ஒன்றான மாதா தீர்த்தக் குளமும் புதுப்பிக்கப்பட்டு வருகிறது. சுமார் 70 அடி நீளத்திற்கு விரிவாக்கம் செய்யப்படும் இந்த பகுதியில், பக்தர்கள் எளிதாக தரிசனம் செய்யும் வகையில் கண்ணாடி கூண்டு அமைக்கும் பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்நிலையில், வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் புகழ்பெற்ற ஆண்டு திருவிழா வரும் ஆகஸ்ட் 29-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்குகிறது. 10 நாட்கள் நடைபெறும் இந்த திருவிழா செப்டம்பர் 8-ஆம் தேதி நிறைவடைகிறது. இந்த ஆண்டு திருவிழாவை முன்னிட்டு தற்போது பேராலய வளாகம் மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளை சுத்தம் செய்தல், சாரம் அமைத்தல், வர்ணம் பூசுதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு முன்னேற்பாடு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
வேளாங்கண்ணி ஆரோக்கிய மாதா பேராலய ஆண்டு திருவிழாவில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்க உள்ள நிலையில், அவர்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு பேராலயம் மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் பேராலய நிர்வாகம் சார்பில் பல்வேறு வகையான முன்னேற்பாடு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.