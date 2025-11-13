திருப்பதி கோயிலுக்கு போறீங்களா; உங்களுக்கு சேவை செய்ய புதிய ஏஐ தொழில்நுட்பம் காத்திருக்கு!
அமேசான் நிறுவனத்தின் அமேசான் வெப் சர்வீசஸ் எனும் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் நிறுவனம், திருப்பதி தேவஸ்தானத்திற்கான சாட்பாட்டை உருவாக்கும் வேலைகளை தொடங்கவுள்ளது.
Published : November 13, 2025 at 5:22 PM IST
அமராவதி: பக்தர்களின் வசதிக்காக, 13 இந்திய மொழிகளில் செயற்கை நுண்ணறிவு சேவையை வழங்க திருப்பதி தேவஸ்தானம் முடிவு செய்துள்ளது.
உலகம் முழுவதிலும் இருந்து பல்லாயிரக்கணக்கிலான மக்கள் திருமலை திருப்பதி கோயிலுக்கு வந்து தரிசனம் செய்து செல்கின்றனர். வெங்கடாசலபதியை தரிசிக்க வரும் இவர்களுக்கு, கோயிலை நிர்வகிக்கும் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் பல ஏற்பாடுகளை செய்துவருகிறது.
அந்தவகையில், இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் இருந்து வரும் பக்தர்களுக்கு எவ்வித தடங்கலும் இல்லாமல் சேவை வழங்க, புதிய செயற்கை நுண்ணறிவு ஆன்லைன் உதவி மையத்தை திருப்பதி தேவஸ்தானம் செயல்படுத்த முடிவு செய்துள்ளது.
முன்னதாக, டிஜிட்டல் வளர்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக, கூட்ட மேலாண்மை மற்றும் பக்தர்களின் சேவைகளைக் கண்காணிக்க, வைகுண்டம் வளாகத்தில் ஒரு அதிநவீன ஒருங்கிணைந்த கட்டுப்பாட்டு மையத்தை திருப்பதி தேவஸ்தானம் அமைத்துள்ளது.
இந்த முயற்சிகளின் அடுத்தகட்டமாக, ஏஐ எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவில் இயங்கும் சாட்பாட் அமைப்பைத் தொடங்குவதற்கான திட்டத்திற்கு தேவஸ்தான அறங்காவலர் குழு இப்போது ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இதற்காக திருப்பதி தேவஸ்தானம் அறிவித்த ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு கூகுள் கிளவுட், அமேசான் வெப் சர்வீசஸ் போன்ற பல பெரிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் விண்ணப்பித்திருந்தன. இந்நிலையில், அமேசான் நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தகோரலான வருடத்திற்கு 50 லட்ச ரூபாயை திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது.
அதன்படி, இனி அமேசான் நிறுவனத்தின் அமேசான் வெப் சர்வீசஸ் எனும் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் நிறுவனம், திருப்பதி தேவஸ்தானத்திற்கான சாட்பாட்டை உருவாக்கும் வேலைகளை தொடங்கவுள்ளது. மேலும், அந்த சாட்பாட்டின் ஆண்டு நிர்வாகத்தையும் அமேசான் நிறுவனமே பார்த்துகொள்ளும் என்று தேவஸ்தான தகவல்கள் உறுதி செய்துள்ளன. கூடுதலாக, இந்த மென்பொருளை கண்காணிக்கும் பொறுப்பு டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சாட்பாட் ஆல் என்ன நன்மை
பொதுவாக சாட்பாட் என்பது ஒரு தானியங்கி இணைய உதவியாளர் ஆகும். திருப்பதி தேவஸ்தானத்திற்கு என தனியாக சாட்பாட் உருவாக்கும்போது, அதில் கோயிலுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் பக்தர்கள் தங்களுக்குள் இருக்கும் சந்தேகங்களை கேட்டு, அதற்கான விடைகளை நொடியில் தெரிந்துகொள்ளலாம். இதற்காக அமேசான் நிறுவனம், திருப்பதி கோயில் தொடர்பான அனைத்து தகவல்களையும், அங்குள்ள சேவைகளையும், நடைமுறைகளையும் புதிதாக உருவாக்கப்படும் சாட்பாட்டிற்கு பயிற்றுவிக்கும்.
அந்த தரவுகளின் அடிப்படையில், பக்தர்களின் கேள்விகளுக்கு இந்த சாட்பாட் பதில்களை வழங்கும். மொத்தம் 13 இந்திய மொழிகளை ஆதரிக்கும் வகையில் திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் சாட்பாட் உருவாக்கப்படுகிறது. எனவே, இந்திய மக்கள் தங்கள் தாய்மொழியிலேயே கேள்விகளை கேட்டு அதற்கான விடையை சாட்பாட்-டிடம் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
இது தொடர்பாக பேசிய திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் தொழில்நுட்ப பிரிவின் துணை பொது மேலாளர் வெங்கடேஸ்வர நாயுடு, “ஏஐ சாட்பாட்டிற்கான மென்பொருள் மேம்பாட்டை டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் (TCS) கையாளுகிறது. இந்த திட்டம் திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் டிஜிட்டல் சேவைகளை மேலும் நெறிப்படுத்தும். மேலும், ஒவ்வொரு ஆண்டும் திருமலைக்கு வருகை தரும் மில்லியன் கணக்கிலான பக்தர்களுக்கு இது சிறந்த அனுபவத்தை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம்,” என்று தெரிவித்துள்ளார்.