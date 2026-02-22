காதலை வெளிப்படுத்த சிறந்த நாள்.. எந்த ராசிக்கு தெரியுமா?
பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : February 22, 2026 at 6:51 AM IST
மேஷம்: உங்களின் மதிப்பை நிரூபிக்க இன்று சிறந்த நாள். பணியிடத்தை பொறுத்தவரை, புதிய யோசனைகள், சிறந்த திட்டங்கள் என துடிப்புடன் இருப்பீர்கள். சில சமயங்களில் சாதகமான சூழ்நிலைகள் இருக்காது. இருப்பினும் நம்பிக்கையை இழந்து விடாதீர்கள். எதிர்மறையான விஷயத்தை விரட்டக் கற்றுக்கொண்டால், ஏமாற்றம் உங்களது நிரந்தர விருந்தாளியாக இருக்காது.
ரிஷபம்: எல்லாம் விதி என்று நொந்துகொள்ளக்கூடிய நாளாக இன்று இருக்கலாம். அடுத்து வரும் நாட்களும் இப்படித்தான் என்றும் நீங்கள் கருதலாம். ஆனால், பயப்படும் அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை. இன்று பெரிய முடிவுகள் எதுவும் எடுக்க வேண்டாம். ஏனெனில், தவறு செய்து விட்டோமோ என்று நினைக்கத் தோன்றலாம்.
மிதுனம்: இலக்குகளை எளிதாக நிறைவேற்றுவீர்கள், அதில் அதிக சிரமம் இருக்காது. தாமதம் மற்றும் தடைகள் ஏதுமின்றி, உங்கள் பணியை நிறைவேற்றுவீர்கள். பணியை தொடங்குவதற்கு முன், அதுகுறித்து நன்றாக புரிந்து கொண்டு செயல்பட்டால் மட்டுமே இது சாத்தியமாகும். முயற்சி மூலம் கிடைத்த பலன்களினால், நீங்கள் திருப்தியடைவீர்கள்.
கடகம்: இன்று புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டதால், பணியில் தீவிரம் காட்டுவீர்கள். வேலைப்பளுவின் காரணமாக சோர்வாக உணரக்கூடும். அதனால் மன அழுத்தமும், பதற்றமும் உண்டாகும் வாய்ப்புள்ளது.
சிம்மம்: இன்று உணர்வுபூர்வமாக செயல்படுவீர்கள். ஆனால், ஈகோ காரணமாக உண்மையான உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தத் தயங்குவீர்கள். பிடித்தவர்களுடன் பேசும்போது, இதனை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். காதல் உணர்வு மற்றும் அன்பை வெளிப்படுத்துவதற்கு இன்று சிறந்த நாள்.
கன்னி: நிதி விவகாரத்தில் பெரிய தடை ஒன்றும் ஏற்படக்கூடும். உணர்ச்சிகளுக்கு கட்டுப்படாமல், அறிவுப்பூர்வமாக சிந்திப்பது நல்லது. தனிப்பட்ட உறவுகள் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்தவும்.
துலாம்: உங்கள் குழந்தைகள் சாதனை புரிவார்கள். அவர்களை நினைத்து பெருமை கொள்வீர்கள். ஊதிய உயர்வு அல்லது பரம்பரை சொத்துக்கள் மூலமாக கிடைக்கும் வருமானம் ஆகியவற்றால் பணவரவு இருக்கும். ரியல் எஸ்டேட் துறையில் முதலீடு அல்லது காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் மூலமாக நல்ல லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது.
விருச்சிகம்: இன்று நாள் முழுவதும் மிகுந்த எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். தேவையில்லாத குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளாகி, நீங்கள் பலியாடாக நிற்க வேண்டிய நிலை உருவாகலாம். சங்கடமான நிலையிலிருந்து தப்பிக்க, மிகுந்த கவனத்துடன் செயல்படவும்.
தனுசு: ஆன்மீகம் சார்ந்த விஷயங்களில் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்புள்ளது. ஒரு நிகழ்ச்சியில் முக்கியமானவராக கலந்து கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. இதற்காக, பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பும் உள்ளது. எனவே, நெடுந்தூர பயணம் மேற்கொள்ளத் தயாராக இருக்கவும்.
மகரம்: நீங்கள் எடுத்த முயற்சி பலன் அளிக்கவில்லை என்றால், மீண்டும் முயற்சி செய்யவும். விடாமுயற்சியை பலர் குறைவாக மதிப்பீடு செய்கின்றனர். அது உங்களை வெற்றியடைய செய்யும். கோபம் மற்றும் ஏமாற்ற உணர்வை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கு பதிலாக நம்பிக்கையுடன், உங்கள் திட்டத்தில் மன உறுதியுடன் செயல்படவும். குறிப்பாக, எதிர்பார்த்த பலன் இல்லை என்றால், நம்பிக்கை இழக்கக் கூடாது.
கும்பம்: அதிக பொறுமையுடன், நடைமுறைக்கு ஏற்ற வகையில் செயல்படுவதால், உங்களது பிரச்சினையை நீங்கள் எளிதாகத் தீர்த்து விடுவீர்கள். இருந்தாலும், உங்களை சுற்றியுள்ள நபர்கள், பொறுப்புகளை எடுத்துக்கொள்ளாமல் நழுவி விடுவார்கள். இதனால், உங்களுக்கு வேலைப்பளு அதிகரிக்கும் வாய்ப்புள்ளது.
மீனம்: இன்று உங்களது பொறுமை மற்றும் செயல் சோதித்து பார்க்கப்படும். எடுத்துக் கொள்ளும் ஒவ்வொரு பணியிலும், சோதனையை சந்திப்பீர்கள். எளிதான பணி கூட கடினமாக தோன்றக்கூடும். கிரக நிலைகள் சாதகமாக இல்லாத காரணத்தினால், பணியை நிறைவேற்ற கூடுதல் முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டிய நிலை ஏற்படலாம்.