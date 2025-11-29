ETV Bharat / spiritual

இந்த ராசிக்காரர்கள் இலக்கை அடைய பொறுமையை கடைபிடிக்க வேண்டும்

நவம்பர் 29 ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 29, 2025 at 7:12 AM IST

2 Min Read
மேஷம்: இன்று சுற்றுச்சூழலுக்கு இணக்கமான சுற்றுப்புற சுத்திகரிப்பு, தெருக்களிலிருந்து குப்பைகளை அகற்றுவது போன்ற பணிகளை மேற்கொள்ளலாம். ஆனால், ஒரு நேரத்தில் ஒரு வேலையை மட்டுமே செய்ய முடியும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும்.

ரிஷபம்: உங்கள் சாதுர்யமான பேச்சுத்திறமையால் வியாபார ஒப்பந்தங்கள் சிறப்பாக முடிவடையும். இருந்தாலும், இந்த நடவடிக்கைகளால் இன்றைய தினத்தின் செயல்பாடுகள் மெதுவாக நடைபெறும். உணர்வுபூர்வமாக சிந்திப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.

மிதுனம்: மதம் மற்றும் சமூக பிரச்சினைகளைப் பற்றி சிந்திக்கவும், அவற்றைப்பற்றி குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் விவாதிக்கவும் நேரிடும். இது தவிர, சட்டம், கல்வி, சமுதாய கடமைகள், கலாச்சாரம் போன்ற விஷயங்கள் குறித்து கலந்துரையாடலாம்.

கடகம்: உங்கள் பணியிடத்தில் அற்புதமான சிறந்த நாளாக இருக்கும். வியாபார பேச்சுவார்த்தையில் விவேகமும், சாதுர்யமும் தேவைப்படும். புதிய பொருட்களை அறிமுகப்படுத்துதல், விளம்பரப்படுத்துதல் என எந்த வேலையாக இருந்தாலும் உங்களின் தலைமைப்பண்பு அதில் மிளிரும்.

சிம்மம்: கூட்டாளியை திருப்திப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வீர்கள். எனவே, அவர் உங்களிடமிருந்து நழுவி செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் மிகக்குறைவு. இன்று உங்கள் காதல் துணையை கவர்ந்திழுக்க முடியும். பண பரிவர்த்தனைகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டிய நாள் இது.

கன்னி: உங்களுக்கு திருப்புமுனையான முக்கியமான நாளாக அமையலாம். பிரகாசமான எதிர்காலத்திற்கு தேவையான பணத்தை சேமிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை இன்று நீங்கள் ஆராயலாம். உறவு தொடர்பான விஷயங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பீர்கள்.

துலாம்: இன்று உற்சாகம் நிறைந்தவராக இருப்பீர்கள். தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் படைப்பு திறமைகளை வெளிப்படுத்த வாய்ப்பு கிடைக்கும். அதே நேரத்தில், தேர்ந்தெடுத்த துறையில் முன்னோக்கி செல்ல சந்தர்ப்பமும் கிடைக்கும். வெளிநாட்டில் உயர் கல்வி பயில்வது தொடர்பாக நீங்கள் முடிவு செய்ய வேண்டியிருக்கும்.

விருச்சிகம்: விருப்பமானதை செய்ய முழு ஆற்றலையும் செலவிடுவீர்கள். ஆராய்ச்சி சார்ந்த பணிகளில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். உங்கள் பழைய இனிமையான நினைவுகளையும், அனுபவங்களையும் பிறரிடம் பேச வாய்ப்புள்ளது.

தனுசு: இன்று ஈகையும், கருணையும் மனதில் ஊற்றெடுக்கும். வெளிப்படையாகவும், திறந்த மனதுடனும் இருப்பதற்கான பலன்களும் கிடைக்கும். வாழ்க்கைத்துணையின் கருத்துக்களை கேட்க நேரம் ஒதுக்கவும்.

மகரம்: கடினமான சூழ்நிலையிலும் மன உறுதியை இழக்காமல் இருப்பது நல்லது. இலக்கை அடைய பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். மோதல்கள் உங்களை மிகவும் கடுமையாக பாதிக்கக்கூடும் என்பதால், வாதிடுவதை தவிர்க்கவும். காதல் துணையுடன் மனம் திறந்து பேசி, அவர்களின் முக்கியத்துவத்தை புரிய வைப்பீர்கள்.

கும்பம்: இன்று உங்களுக்கு நிறைய வேலைகள் காத்துக்கொண்டிருக்கிறது. நிர்வாகப் பொறுப்பில் பணிச்சுமை அதிகமாக இருக்கலாம். உங்கள் விடாமுயற்சியும், அர்ப்பணிப்பும் உங்களை அடுத்தக் கட்டத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும். எவ்வளவு கடினமான பணிகளை செய்தாலும், மாலையில் விருந்துக்கு செல்ல நேரம் ஒதுக்குவீர்கள்.

மீனம்: நீங்கள் பணத்தை பெரிதாக மதிக்கமாட்டீர்கள். எதிர்காலத்திற்கான நிதி திட்டமிடல் மிகவும் எளிதானதல்ல. அதன் அவசியத்தையும் உணர்ந்துகொள்வீர்கள். வாழ்க்கையின் முக்கியமான முடிவுகளை, கவனமாக எடுக்க வேண்டிய காலகட்டம் இது. இந்த அறிவுரையை புறக்கணிக்க வேண்டாம்.

