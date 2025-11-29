இந்த ராசிக்காரர்கள் இலக்கை அடைய பொறுமையை கடைபிடிக்க வேண்டும்
நவம்பர் 29 ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : November 29, 2025 at 7:12 AM IST
மேஷம்: இன்று சுற்றுச்சூழலுக்கு இணக்கமான சுற்றுப்புற சுத்திகரிப்பு, தெருக்களிலிருந்து குப்பைகளை அகற்றுவது போன்ற பணிகளை மேற்கொள்ளலாம். ஆனால், ஒரு நேரத்தில் ஒரு வேலையை மட்டுமே செய்ய முடியும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும்.
ரிஷபம்: உங்கள் சாதுர்யமான பேச்சுத்திறமையால் வியாபார ஒப்பந்தங்கள் சிறப்பாக முடிவடையும். இருந்தாலும், இந்த நடவடிக்கைகளால் இன்றைய தினத்தின் செயல்பாடுகள் மெதுவாக நடைபெறும். உணர்வுபூர்வமாக சிந்திப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.
மிதுனம்: மதம் மற்றும் சமூக பிரச்சினைகளைப் பற்றி சிந்திக்கவும், அவற்றைப்பற்றி குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் விவாதிக்கவும் நேரிடும். இது தவிர, சட்டம், கல்வி, சமுதாய கடமைகள், கலாச்சாரம் போன்ற விஷயங்கள் குறித்து கலந்துரையாடலாம்.
கடகம்: உங்கள் பணியிடத்தில் அற்புதமான சிறந்த நாளாக இருக்கும். வியாபார பேச்சுவார்த்தையில் விவேகமும், சாதுர்யமும் தேவைப்படும். புதிய பொருட்களை அறிமுகப்படுத்துதல், விளம்பரப்படுத்துதல் என எந்த வேலையாக இருந்தாலும் உங்களின் தலைமைப்பண்பு அதில் மிளிரும்.
சிம்மம்: கூட்டாளியை திருப்திப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வீர்கள். எனவே, அவர் உங்களிடமிருந்து நழுவி செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் மிகக்குறைவு. இன்று உங்கள் காதல் துணையை கவர்ந்திழுக்க முடியும். பண பரிவர்த்தனைகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டிய நாள் இது.
கன்னி: உங்களுக்கு திருப்புமுனையான முக்கியமான நாளாக அமையலாம். பிரகாசமான எதிர்காலத்திற்கு தேவையான பணத்தை சேமிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை இன்று நீங்கள் ஆராயலாம். உறவு தொடர்பான விஷயங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பீர்கள்.
துலாம்: இன்று உற்சாகம் நிறைந்தவராக இருப்பீர்கள். தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் படைப்பு திறமைகளை வெளிப்படுத்த வாய்ப்பு கிடைக்கும். அதே நேரத்தில், தேர்ந்தெடுத்த துறையில் முன்னோக்கி செல்ல சந்தர்ப்பமும் கிடைக்கும். வெளிநாட்டில் உயர் கல்வி பயில்வது தொடர்பாக நீங்கள் முடிவு செய்ய வேண்டியிருக்கும்.
விருச்சிகம்: விருப்பமானதை செய்ய முழு ஆற்றலையும் செலவிடுவீர்கள். ஆராய்ச்சி சார்ந்த பணிகளில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். உங்கள் பழைய இனிமையான நினைவுகளையும், அனுபவங்களையும் பிறரிடம் பேச வாய்ப்புள்ளது.
தனுசு: இன்று ஈகையும், கருணையும் மனதில் ஊற்றெடுக்கும். வெளிப்படையாகவும், திறந்த மனதுடனும் இருப்பதற்கான பலன்களும் கிடைக்கும். வாழ்க்கைத்துணையின் கருத்துக்களை கேட்க நேரம் ஒதுக்கவும்.
மகரம்: கடினமான சூழ்நிலையிலும் மன உறுதியை இழக்காமல் இருப்பது நல்லது. இலக்கை அடைய பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். மோதல்கள் உங்களை மிகவும் கடுமையாக பாதிக்கக்கூடும் என்பதால், வாதிடுவதை தவிர்க்கவும். காதல் துணையுடன் மனம் திறந்து பேசி, அவர்களின் முக்கியத்துவத்தை புரிய வைப்பீர்கள்.
கும்பம்: இன்று உங்களுக்கு நிறைய வேலைகள் காத்துக்கொண்டிருக்கிறது. நிர்வாகப் பொறுப்பில் பணிச்சுமை அதிகமாக இருக்கலாம். உங்கள் விடாமுயற்சியும், அர்ப்பணிப்பும் உங்களை அடுத்தக் கட்டத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும். எவ்வளவு கடினமான பணிகளை செய்தாலும், மாலையில் விருந்துக்கு செல்ல நேரம் ஒதுக்குவீர்கள்.
மீனம்: நீங்கள் பணத்தை பெரிதாக மதிக்கமாட்டீர்கள். எதிர்காலத்திற்கான நிதி திட்டமிடல் மிகவும் எளிதானதல்ல. அதன் அவசியத்தையும் உணர்ந்துகொள்வீர்கள். வாழ்க்கையின் முக்கியமான முடிவுகளை, கவனமாக எடுக்க வேண்டிய காலகட்டம் இது. இந்த அறிவுரையை புறக்கணிக்க வேண்டாம்.