இன்று காந்தம் போல் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்க்கும் ராசிக்காரர் யார் தெரியுமா?

நவம்பர் 24 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 24, 2025 at 7:12 AM IST

2 Min Read
மேஷம்: இன்று உங்களுடைய உள்ளுணர்வுகளின் அடிப்படையில் செயல்படுவீர்கள். அதனால் அனைத்து திட்டங்களையும் சிறப்பாக முடிப்பீர்கள். இன்று மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். எனினும் சிறிது ஏமாற்றம் ஏற்படக்கூடும். ஆனால், அதுகுறித்து கவலை கொள்ளத் தேவையில்லை.

ரிஷபம்: கனவு கோட்டை கட்டுவதைவிட, நடைமுறைக்கு ஏற்ற வகையில் செயல்படுவது நல்லது. அலுவலகத்தில் மேலதிகாரியிடமிருந்து நெருக்குதல் இருக்கலாம். எந்த முடிவையும் மேற்கொள்வதற்கு முன்னால் நன்றாக சிந்தித்து செயல்படவும்.

மிதுனம்: எதிர்பாலினத்தவரிடம் கருத்துக்களை பரிமாறிக் கொள்வதன் மூலம், நல்ல பலன்களை எதிர்பார்க்கலாம். அரசு துறையில் இருப்பவர்கள் மேலதிகாரியிடமிருந்து ஊக்கமும், உதவியும் பெறுவார்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.

கடகம்: அலுவலகத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றுவீர்கள். அதே நேரத்தில் பலவிதமான எண்ணங்கள் மனதில் அலை பாய்வதால் கவனச்சிதறல் ஏற்படும். மனதிற்கு பிடித்தவருடன் நேரத்தை செலவிடுவதற்காக பணியை விரைந்து முடிக்க முயற்சி செய்வீர்கள்.

சிம்மம்: உங்களுக்கு பயணம் செய்வது மிகவும் பிடிக்கும். எனவே குடும்பத்தினர் அல்லது நண்பர்களுடன் பயணம் மேற்கொள்ள திட்டமிடுவீர்கள். கலைத்துறையில் இருப்பவர்கள் பலரது பாராட்டைப் பெறுவார்கள். பொதுவாக இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும்.

கன்னி: குறிக்கோளை நிறைவேற்ற மனதை ஒருமுகப்படுத்தி செயல்படுவீர்கள். இதன்மூலம் உங்கள் வெற்றியை நீங்களே நிர்ணயித்துக் கொள்வீர்கள். உங்களது நிர்வாகத்திறன் சிறந்த வகையில் இருக்கும். வெற்றிபெற வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உங்களுக்குள் கொழுந்துவிட்டு எரியும்.

துலாம்: உங்களது போட்டியாளர்கள் உங்களை பார்த்து பொறாமைப்படும் வகையில் இருப்பீர்கள். உங்கள் வெற்றியை தடுக்கவும், புகழை குறைக்கவும் அவர்கள் விரும்புவதால் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படவும். மோதல் போக்கை கடைப்பிடிப்பதற்கு பதிலாக, அவர்களது பின்புலங்களை அறிந்துகொண்டு எச்சரிக்கையுடன் செயல்படவும்.

விருச்சிகம்: புதிய வர்த்தக செய்வதற்கு நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் பாராட்டப்படும். குறிப்பாக, உங்களது ஆளுமைப் பண்பை அனைவரும் அறிந்து கொள்வார்கள். நண்பர்கள் குறித்து படித்த புத்தகத்தின் தாக்கத்தால் சிலருக்கு வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றம் ஏற்படும்.

தனுசு: மனநிலை மற்றும் தோற்றத்தில் பெரிய மாற்றம் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது. புதுமையான ஆடை, நகை மற்றும் நறுமணம் உங்கள் ஆளுமையை வெளிப்படுத்தும். நீங்கள் இன்று ஒரு காந்தம் போல் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்ப்பீர்கள். உங்களுடைய ரசிகர்கள் உங்களை வரவேற்பார்கள்.

மகரம்: பல்வேறு வழிகளில் பணவரவு இருக்கும். ஆனால், அதற்கேற்ற செலவுகளும் இருக்கும். வருமானத்தை மீறி செலவு செய்யாமல் பார்த்து கொள்ளவும். அலுவலகத்தில் சிறிய பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டாலும் உங்களது அனுபவம் மற்றும் திறமையின் காரணமாக அனைத்திலும் வெற்றி பெறுவீர்கள்.

கும்பம்: உங்களது கனவு இல்லம் அல்லது வாகன ஆசை கைக்கூடும் வாய்ப்புள்ளது. கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதால் புதிய சொத்துக்கள் வாங்கக்கூடும். கோயில்களுக்கு சென்று வழிபாடு நடத்துவதற்கு இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும்.

மீனம்: ஒரு நல்ல நாள் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது. உங்கள் அனைத்து வேலைகளையும் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளாகவே திறமையாக செய்து முடிப்பீர்கள். குடும்பத்துடன் விடுமுறைக்காக வெளியில் செல்ல திட்டமிடுவீர்கள். உங்களது நெடுநாள் ஆசை இன்று நிறைவேறும் வாய்ப்புள்ளது.

