எதிர்பாராத சந்தோஷம் காத்திருக்கு! உங்க ராசிக்கு எப்படி?
நவம்பர் 22 ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : November 22, 2025 at 7:01 AM IST
மேஷம்: இன்று உங்களுக்கு ஆன்மிக உணர்வு ஏற்படும். இதன் காரணமாக சொந்தங்கள் மற்றும் அண்டை வீட்டினருடனான உறவு மேம்படும். இது வருங்காலத்தில் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவதற்கான அஸ்திவாரமாக இருக்கும்.
ரிஷபம்: ஒரு சாதாரண நாள் அற்புதமான நாளாக மாறக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது. எனினும் மாலையில் பதற்றம் மற்றும் மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். இருப்பினும், வாழ்க்கைத்துணையுடன் நெருக்கமாக பொழுதை கழிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.
மிதுனம்: உணவு பழக்கவழக்கத்தின் மீது தனி கவனம் செலுத்துவீர்கள். புதிய வேலைக்கான நேர்காணலில் பங்குபெற வாய்ப்பு இருக்கிறது. பணியிடத்தில் மூத்தவர்கள் மற்றும் மேலதிகாரிகளிடம் இருந்து ஊக்கம் பெறுவீர்கள். சச்சரவுகளில் இருந்து விலகி இருக்கவும். இதனால் உணர்வு ரீதியான பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடும்.
கடகம்: இன்றைய தினத்தின் முதல் பகுதியில் பதற்றமான மனநிலை இருக்கும். பணியிடத்திலும் பதற்றமடைந்து கோபத்தை வெளிப்படுத்துவீர்கள். நிதானத்தை இழக்க வேண்டாம். இல்லாவிட்டால் பாதிப்புகள் மிகவும் மோசமாக இருக்கும். உங்களது ரத்த கொதிப்பை சோதித்துக்கொள்வது நல்லது. தியான பயிற்சியை கடைபிடிக்கவும்.
சிம்மம்: இன்று கலை உணர்வு வெளிப்படும். பேச்சாற்றல் மூலம் அனைவரையும் கவர்வீர்கள். பணியில் உங்கள் ஆற்றலும், உற்சாகமும் அனைவரையும் ஊக்குவிக்கும் வகையில் இருக்கும். எனவே, கவலைப்படாமல் வேலையை தொடர்ந்து செய்யவும்.
கன்னி: இன்று காலை மந்தமாக தொடங்கினாலும், மாலையில் நிலைமை மாறி உற்சாகம் ஏற்படும். மதியம் ஏற்பட்ட சில தடைகளின் காரணமாக உங்களுக்கு மன அழுத்தம் இருக்கலாம். ஆனால், மாலையில் மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் நேரத்தைக் கழித்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
துலாம்: வெற்றிக்கான பாதை கிடைக்கும். சிறிய பிரச்சினைகள் காரணமாக பாதிப்புகள் உண்டாகலாம். எனினும் பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் அனைத்தும் சுமுகமாக தீர்க்கப்படும். செயல்திறன் மற்றும் கடுமையான முயற்சிகளின் பலனாக தொழிலில் பல்வேறு தரப்புகளிலிருந்தும் பணவரவு இருக்கும்.
விருச்சிகம்: இன்று பல நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்காக காத்திருக்கின்றன. உங்கள் துறையில் போட்டியாளர்களை வெற்றிகொள்ள பல்வேறு விதமான தினசரி பணிகளில் ஈடுபடுவீர்கள். எனினும், மதிய நேரத்தில் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்க்கும் வண்ணம் செயல்படுவீர்கள்.
தனுசு: புன்னகையின் மூலம் அனைவரின் மனதையும் கவருவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் அறிவார்ந்த ஆலோசனைகளின் மூலம் உடன் பணிபுரிபவர்கள் பலனடைவார்கள். மாலை நேரத்தில் காதல் துணையுடன் நேரம் செலவழிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளதால் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும்.
மகரம்: ஒரு விறுவிறுப்பான நாளை எதிர்கொள்ள தயாராக இருங்கள். எதிர்பாராத சந்தோஷம் ஏற்படும். திடீரென்று நீங்கள், மிகவும் உற்சாகமாக இருப்பதைப்போல் உணர்வீர்கள். பணியிடத்தில் பல கேள்விகளுக்கான விடைகளை நீங்கள் தேட முயலுவதில் நேரம் அதிகம் செலவாகும். புதிய திட்டம் அல்லது புதிய வர்த்தகம் ஏதேனும் தொடங்குவதற்கு நிதி உதவி கிடைக்கலாம்.
கும்பம்: இன்று ஒரு அற்புதமான நாளாக இருக்கும். இது உங்களது பணிக்கு மட்டுமே பொருந்தும். பெரிய பாதிப்புகள் ஏதேனும் ஏற்படாது என்பதால் கவலை கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை. குழந்தைகள் அல்லது வாழ்க்கைத்துணை இன்று மாலை கோபம் கொள்ளலாம்.
மீனம: இன்றைய தினம் ஒரு ஆக்கபூர்வமான நாளாக இருக்கும். பழைய நண்பர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. சமூக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டு அனைவரையும் இருக்கும் வண்ணம் செயல்படுவீர்கள். இந்த வாய்ப்பை நன்றாக பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.