நண்பர்களின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்து கொள்வீர்கள் - உங்க ராசிக்கு எப்படி?

நவம்பர் 20 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 20, 2025 at 7:02 AM IST

2 Min Read
மேஷம்: உங்களது வாழ்க்கையில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளவும். ஏதேனும் புதிய இடங்களுக்குச் செல்ல தயாராக இருக்கவும். உற்சாகமாக வேலை செய்யவும். குழு நடவடிக்கைகளில் அனைவரது கவனமும் உங்கள் பக்கம் இருக்கும்.

ரிஷபம்: இன்று உங்களது கவனம் தனிப்பட்ட நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மீது இருக்கும். அவர்களுடனான உங்கள் ஆத்மார்த்தமான பிணைப்பு மூலம் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். இன்று முழுவதும் தூய்மையான நல் எண்ணங்கள் நிறைந்திருக்கும்.

மிதுனம்: இன்று தொழிலைவிட, உடல் நலத்தின் மீது அதிகம் கவனம் செலுத்த வேண்டிய தேவை உள்ளது. உடற்பயிற்சி செய்ய கூடுதல் நேரம் ஒதுக்கவும். சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் விளம்பர துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும். உங்களது மார்க்கெட்டிங் உத்தி மூலம் அதிகபட்ச லாபத்தை ஈட்ட முடியும்.

கடகம்: தயக்கமின்றி செயல்படுவீர்கள். உங்களுக்கு இருக்கும் எதிர்மறையான எண்ணங்களையும், நம்பிக்கைகளையும் விட்டுவிட்டு, பொறுப்புகளை எடுத்து செயல்படுத்தவும். பாதிப்புகளைப் பற்றி கவலைப்படாமல் வேலையை தொடரவும்.

சிம்மம்: பணியிடத்தில் பதவி உயர்வு அடைய வேலையில் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். அதற்காக கூடுதல் வேலைகளையும் மேற்கொள்வீர்கள். இதற்கான பலன்கள் உடனடியாக கிடைக்காவிட்டாலும், எதிர்காலத்தில் நிச்சயமாக எதிர்பார்க்கலாம்.

கன்னி: அதிக பொறுப்புகளை எடுத்துக்கொள்வதற்கான ஆர்வம் இன்று அதிகம் இருக்கும். கடும் உழைப்பிற்குப் பிறகு புத்துணர்ச்சி பெற தனிப்பட்ட விருந்து அல்லது சமூக நிகழ்ச்சிகள் அல்லது திருமண விருந்து போன்றவற்றில் கலந்து கொண்டு மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.

துலாம்: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை பிறர் கூறும் அனைத்தையும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள். உங்களை சுற்றி நடக்கும் விஷயங்களை பார்த்து ஆச்சரியப்படுவீர்கள். நீக்குப்போக்கான அணுகுமுறையின் மூலம் உங்களது கருத்துகளை நியாயப்படுத்தி எடுத்துக்கூற முடியும்.

விருச்சிகம்: உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் மன நிலையில் இருப்பீர்கள். உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களுடன், மனதில் இருப்பவற்றை பகிர்ந்துகொள்வீர்கள். இதயத்தில் உணர்ச்சிகள் அதிகம் இருந்தாலும், பொது இடத்தில் உணர்ச்சிகளை நீங்கள் வெளிப்படுத்தக்கூடாது.

தனுசு: இன்று மேலதிகாரிகள் உங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்து பல கூடுதல் பொறுப்புகளை வழங்குவார்கள். நீங்களும் அதற்காக கடுமையாக உழைத்து திறமையை நிரூபிப்பீர்கள். ஊக்கத்தொகை கிடைத்தால் ஆச்சரியப்பட வேண்டாம். நீங்கள் அதற்கு தகுதியானவர்தான்.

மகரம்: வாழ்க்கையில் நேர்மறையான அணுகுமுறையை கொண்டிருப்பீர்கள். உங்களது கடுமையான உழைப்பு மற்றவர்களிடமிருந்து உங்களை வேறுபடுத்தி காட்டும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் சச்சரவு ஏதேனும் ஏற்பட்டிருந்தால், அந்த மனக்கசப்பு நீங்கும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது.

கும்பம்: நிதி நிலைமை மற்றும் வருமானம் தொடர்பான எண்ணங்கள் அல்லது கவலைகள், உங்கள் மனதில் இன்று முழுவதும் இருக்கும். மாலையில் நண்பர்களுடன் சந்தோஷமாக நேரத்தைக் கழிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. நண்பர்களின் முக்கியத்துவத்தை முற்றிலுமான உணருவீர்கள்.

மீனம்: உணர்வுகளை நெருக்கமானவர்களிடம் பகிர்ந்துகொள்ள விரும்புவீர்கள். உங்களது சிறந்த பேச்சாற்றல் காரணமாக, அறிவார்ந்த மக்கள் உங்கள் மீது ஈர்ப்பு கொள்வார்கள். சிறந்த அறிவார்ந்த மக்களுடன் பணியாற்றும் வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது பணி உயர்வுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.

