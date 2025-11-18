மனதிற்கு பிடித்தவருடன் நேரம் செலவிடும் யோகம் இந்த ராசிக்காரருக்கு! உங்க ராசிக்கு எப்படி?
நவம்பர் 18 ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : November 18, 2025 at 7:13 AM IST
மேஷம்: உங்களது தோற்றம் மற்றும் செயல்திறன் காரணமாக இன்று நீங்கள் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்ப்பீர்கள். இந்த வாய்ப்பை முழுமையாக பயன்படுத்திக்கொண்டு புத்துணர்வு பெறவும். இதன்மூலம் நீங்கள் பெரிய அளவில் வெற்றிபெற முடியும்.
ரிஷபம்: இன்று உறுதியான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கும், கோரிக்கை வைப்பதற்கும் சாதகமான நாள் அல்ல. சச்சரவுகள் மற்றும் விவாதங்களை தவிர்க்கவும். இல்லையென்றால் அது உங்களைப் பெரிதும் பாதிக்கும். இதனால் உங்களது புகழும், சுயமரியாதையும் பாதிக்கப்படலாம்.
மிதுனம்: இன்று அதிர்ஷ்ட தேவதை உங்களைப் பார்த்து புன்னகைக்கிறார். கூச்ச சுபாவம் உள்ள நீங்கள் இன்று வித்தியாசமாக, வெளியில் சென்று உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். இந்த தற்காலிக மாற்றம் உங்களுக்கு நன்மையை ஏற்படுத்தும்.
கடகம்: பணியிடத்தில் அனைவருடனும் நன்றாக பழகுகிற உங்கள் குணம் காரணமாக முக்கிய திட்டங்களில் வெற்றி காண்பீர்கள். ஒப்பந்தங்களை ஏற்படுத்தும்போது கவனமாக செயல்படுவது முக்கியம்.
சிம்மம்: புத்துணர்வு மற்றும் புத்துயிர் ஆகிய இரண்டு வார்த்தைகள் இன்றைய தத்துவமாக இருக்கும். நீங்கள் வந்த வழியை திரும்பிப் பார்த்து ஆராய்ந்து சிந்திக்க வேண்டும். அனைவருடனும் அன்பாக பழகுவீர்கள்.
கன்னி: வர்த்தகம் தொடர்பான பணிகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு ஆகிய இரண்டிற்கும் நேரம் ஒதுக்குவீர்கள். விருந்துகளில் கலந்து கொள்வீர்கள். செலவு செய்யும்போது சிந்தித்து முடிவெடுக்க வேண்டும்.
துலாம்: பணியிடத்தில் தொடர்புகளை உருவாக்குவதிலும், உங்களை வெளிப்படுத்துவதிலும் கவனம் தேவை. வர்த்தக ஆலோசனைகளில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். மாலைப்பொழுதை மனதிற்கு பிடித்தவருடன் செலவழித்து மகிழ்ச்சியாக இருக்க விரும்புவீர்கள்.
விருச்சிகம்: உறவுகளை நீங்கள் அணுகும் விதத்தில் புதிய பரிமாணத்தை ஏற்படுத்துவது நல்லது. பாதிக்கப்பட்டுள்ள உறவுகளை சரிசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்கவும். இந்த முயற்சியில் தோற்காமல் இருக்க கவனத்துடன் செயல்படவும்.
தனுசு: இன்றைய தினம் மகிழ்ச்சியான நாளாக இருக்கும். தொழில் ரீதியான உங்களது அணுகுமுறையின் காரணமாக, கடினமான பிரச்சினைகளையும் எளிதாக கையாள்வீர்கள். மக்களின் கருத்துகளுக்கு மதிப்பு கொடுப்பதால் உங்களுக்கு நண்பர்கள் பலர் கிடைப்பார்கள்.
மகரம்: கடந்த கால நினைவுகள் உங்கள் மனதில் அலைமோதி அதன் உந்துதல் காரணமாக, பழைய நண்பர்களை நீங்கள் சந்திப்பீர்கள். உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள் உங்களிடம் அதிகம் எதிர்பார்ப்பது போன்ற உணர்வு உங்களிடம் இருக்கும். எனினும், மனதிற்கு பிடித்தவருடன் மாலைப்பொழுதை கழிப்பீர்கள்.
கும்பம்: இன்று, கவலையும் மகிழ்ச்சியும் கலந்த நாளாக இருக்கும். பிளம்பிங் பணி, துப்புரவு பணி, சமையல் போன்ற பணிகளின் காரணமாக சோர்வாக உணர்வீர்கள். ஆனால், மாலை நேரத்தில் சோர்வு நீங்கி புத்துணர்வு பெறுவீர்கள்.
மீனம்: உங்களுக்கு அதிக நண்பர்கள் இருந்தாலும், குறிப்பிட்ட நண்பர்களே உங்களுக்கு நெருக்கமாக இருப்பார்கள். உங்கள் நெருங்கிய நண்பர்களுடன், சமூக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டு மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை செலவிட்டு நிம்மதியாக இருப்பீர்கள்.