மனதிற்கு பிடித்தவருடன் நேரம் செலவிடும் யோகம் இந்த ராசிக்காரருக்கு! உங்க ராசிக்கு எப்படி?

நவம்பர் 18 ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 18, 2025 at 7:13 AM IST

1 Min Read
மேஷம்: உங்களது தோற்றம் மற்றும் செயல்திறன் காரணமாக இன்று நீங்கள் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்ப்பீர்கள். இந்த வாய்ப்பை முழுமையாக பயன்படுத்திக்கொண்டு புத்துணர்வு பெறவும். இதன்மூலம் நீங்கள் பெரிய அளவில் வெற்றிபெற முடியும்.

ரிஷபம்: இன்று உறுதியான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கும், கோரிக்கை வைப்பதற்கும் சாதகமான நாள் அல்ல. சச்சரவுகள் மற்றும் விவாதங்களை தவிர்க்கவும். இல்லையென்றால் அது உங்களைப் பெரிதும் பாதிக்கும். இதனால் உங்களது புகழும், சுயமரியாதையும் பாதிக்கப்படலாம்.

மிதுனம்: இன்று அதிர்ஷ்ட தேவதை உங்களைப் பார்த்து புன்னகைக்கிறார். கூச்ச சுபாவம் உள்ள நீங்கள் இன்று வித்தியாசமாக, வெளியில் சென்று உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். இந்த தற்காலிக மாற்றம் உங்களுக்கு நன்மையை ஏற்படுத்தும்.

கடகம்: பணியிடத்தில் அனைவருடனும் நன்றாக பழகுகிற உங்கள் குணம் காரணமாக முக்கிய திட்டங்களில் வெற்றி காண்பீர்கள். ஒப்பந்தங்களை ஏற்படுத்தும்போது கவனமாக செயல்படுவது முக்கியம்.

சிம்மம்: புத்துணர்வு மற்றும் புத்துயிர் ஆகிய இரண்டு வார்த்தைகள் இன்றைய தத்துவமாக இருக்கும். நீங்கள் வந்த வழியை திரும்பிப் பார்த்து ஆராய்ந்து சிந்திக்க வேண்டும். அனைவருடனும் அன்பாக பழகுவீர்கள்.

கன்னி: வர்த்தகம் தொடர்பான பணிகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு ஆகிய இரண்டிற்கும் நேரம் ஒதுக்குவீர்கள். விருந்துகளில் கலந்து கொள்வீர்கள். செலவு செய்யும்போது சிந்தித்து முடிவெடுக்க வேண்டும்.

துலாம்: பணியிடத்தில் தொடர்புகளை உருவாக்குவதிலும், உங்களை வெளிப்படுத்துவதிலும் கவனம் தேவை. வர்த்தக ஆலோசனைகளில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். மாலைப்பொழுதை மனதிற்கு பிடித்தவருடன் செலவழித்து மகிழ்ச்சியாக இருக்க விரும்புவீர்கள்.

விருச்சிகம்: உறவுகளை நீங்கள் அணுகும் விதத்தில் புதிய பரிமாணத்தை ஏற்படுத்துவது நல்லது. பாதிக்கப்பட்டுள்ள உறவுகளை சரிசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்கவும். இந்த முயற்சியில் தோற்காமல் இருக்க கவனத்துடன் செயல்படவும்.

தனுசு: இன்றைய தினம் மகிழ்ச்சியான நாளாக இருக்கும். தொழில் ரீதியான உங்களது அணுகுமுறையின் காரணமாக, கடினமான பிரச்சினைகளையும் எளிதாக கையாள்வீர்கள். மக்களின் கருத்துகளுக்கு மதிப்பு கொடுப்பதால் உங்களுக்கு நண்பர்கள் பலர் கிடைப்பார்கள்.

மகரம்: கடந்த கால நினைவுகள் உங்கள் மனதில் அலைமோதி அதன் உந்துதல் காரணமாக, பழைய நண்பர்களை நீங்கள் சந்திப்பீர்கள். உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள் உங்களிடம் அதிகம் எதிர்பார்ப்பது போன்ற உணர்வு உங்களிடம் இருக்கும். எனினும், மனதிற்கு பிடித்தவருடன் மாலைப்பொழுதை கழிப்பீர்கள்.

கும்பம்: இன்று, கவலையும் மகிழ்ச்சியும் கலந்த நாளாக இருக்கும். பிளம்பிங் பணி, துப்புரவு பணி, சமையல் போன்ற பணிகளின் காரணமாக சோர்வாக உணர்வீர்கள். ஆனால், மாலை நேரத்தில் சோர்வு நீங்கி புத்துணர்வு பெறுவீர்கள்.

மீனம்: உங்களுக்கு அதிக நண்பர்கள் இருந்தாலும், குறிப்பிட்ட நண்பர்களே உங்களுக்கு நெருக்கமாக இருப்பார்கள். உங்கள் நெருங்கிய நண்பர்களுடன், சமூக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டு மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை செலவிட்டு நிம்மதியாக இருப்பீர்கள்.

