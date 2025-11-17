ETV Bharat / spiritual

அதிர்ஷ்டம் வாசல் கதவை தட்டும் ராசிக்காரர் யார் தெரியுமா! உங்க ராசிக்கு என்ன பலன்?

நவம்பர் 17 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 17, 2025 at 7:15 AM IST

2 Min Read
மேஷம்: உங்கள் அறிவுத் திறமையை மேம்படுத்திக் கொள்வதால் ஏற்படும் நன்மையை புரிந்து கொள்வீர்கள். திருப்தியான மனநிலை உண்டாகும். நீங்கள் கொடுக்கும் அனைத்தும் பல மடங்காக உங்களிடம் திரும்ப வரும்.

ரிஷபம் : இன்று நீங்கள் திறன் பெற்றவராக இருப்பீர்கள். எனவே, உங்கள் ஆற்றலை வீணடிக்காமல் கவனமாக செயல்படவும். வேலை செய்யும் இடத்தில் பணித்திட்டம் தொடர்பாக மன அழுத்தம் ஏற்படும். மாலை நேரத்தில் உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் அமைதியான முறையில் நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.

மிதுனம்: இன்று வாழ்க்கையின் முக்கியமான காலகட்டமாக இருக்கும். நீங்கள் சில முக்கிய முடிவுகளை மேற்கொள்ளக்கூடும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு தோன்றும் புதுமையான கருத்துகள் மற்றும் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் உறுதியான நடவடிக்கைகளின் மூலம் நிறுவனத்திற்கு வெற்றி தேடி தருவீர்கள்.

கடகம்: உங்கள் நிறுவனத்தில் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குவீர்கள். பணியில் மூத்தவர்களுடன் சர்ச்சையில் ஈடுபட்டாலும், வேலையில் செயல்திறனுடன் பணியாற்றுவீர்கள். மாலையில் சமூக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டு, பலரை சந்திக்கும் வாய்ப்புண்டு. உங்களது வர்த்தகம், பொறுப்புகள் மற்றும் தனிப்பட்ட சந்தோஷத்திற்காக நேரத்தை திட்டமிட்டு செலவழிக்க வேண்டும்.

சிம்மம்: உங்கள் பணியிடத்தில் ஏற்படும் ஆரம்பகால நெருக்குதல்கள் பற்றி கவலை கொள்ள வேண்டாம். அனைத்து பிரச்சினைகளும் தீரும். மனதிற்கு பிடித்தவர்கள் மீது அன்பு செலுத்தி மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.

கன்னி: உங்களது மேலதிகாரிகள் மற்றும் பணியில் மூத்தவர்கள் உங்கள் முயற்சியை கவனிக்கும் வகையில் கடினமாக உழைப்பது நல்லது. ஆனால், அதற்கேற்ற அங்கீகாரம், உடனடியாகக் கிடைக்காமல் போகலாம். இன்றைய நாளின் முடிவில், சிறந்த வகையில் பணியாற்றிய திருப்தி கிடைக்கும்.

துலாம்: புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும்போது கவனமாக இருக்கவும். வர்த்தகத்தில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் ஒப்பந்தங்கள் காரணமாக சில பாதிப்புகள் உண்டாகலாம். பணியில் அதிக நேரம் செலவிடுவதால், குடும்ப உறுப்பினர்கள் கோபம் கொள்ளலாம்.

விருச்சிகம்: வாழ்க்கை ஒரே சீரான வகையில் வலுவாக இருக்கும். தொழில் நிலைமை சாதகமாகவே இருக்கும். உங்களது செயல்திறன் இன்று மேம்படும் வாய்ப்புள்ளது. வீட்டைப் பொருத்தவரை நீங்கள் மகிழ்ச்சியாகவும், திருப்தியாகவும், நிம்மதியாகவும் இருப்பீர்கள்.

தனுசு: இன்று சாதக, பாதக நிலைகள் இரண்டும் உண்டு. பணியிடத்தில் எதிர்பாராத விஷயங்கள் நடக்கலாம். நீங்கள் அதனால் பாதிக்கப்பட்டாலும் கவலைப்பட வேண்டாம். மாலையில் மகிழ்ச்சியுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.

மகரம்: பணியிடத்தில் அனைவரது கவனமும் உங்கள் பக்கம் திரும்பினால் ஆச்சரியப்பட வேண்டாம். இன்று அதிர்ஷ்டம் உங்கள் வாசல் கதவை தட்டும். உங்கள் சக ஊழியர்கள் மற்றும் மேலதிகாரிகள், உங்களை சிறந்த வகையில் நடத்துவார்கள். இந்த வாய்ப்பை தவற விட வேண்டாம்.

கும்பம்: இன்று நிதி நிலைமை ஸ்திர தன்மையுடன் காணப்படும். இதனை முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். போட்டியாளர்கள் மூலம் ஏற்படும் சவால்களை சமாளிக்க அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ளவும். உங்களை யாரும் வீழ்த்த முடியாது. சதி செய்யும் நபர்களை கண்டறிந்து எச்சரிக்கையுடன் செயல்படவும்.

மீனம்: உங்களுக்கு இன்று வெற்றி கிடைக்கும். பணியிடத்தில் நிலைமை சாதகமாக இருக்காது. அதற்காக மனம் தளர வேண்டாம். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளுக்கு வரும் காலத்தில் நிச்சயம் பாராட்டும், அங்கீகாரமும் கிடைக்கும்.

