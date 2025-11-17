அதிர்ஷ்டம் வாசல் கதவை தட்டும் ராசிக்காரர் யார் தெரியுமா! உங்க ராசிக்கு என்ன பலன்?
நவம்பர் 17 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : November 17, 2025 at 7:15 AM IST
மேஷம்: உங்கள் அறிவுத் திறமையை மேம்படுத்திக் கொள்வதால் ஏற்படும் நன்மையை புரிந்து கொள்வீர்கள். திருப்தியான மனநிலை உண்டாகும். நீங்கள் கொடுக்கும் அனைத்தும் பல மடங்காக உங்களிடம் திரும்ப வரும்.
ரிஷபம் : இன்று நீங்கள் திறன் பெற்றவராக இருப்பீர்கள். எனவே, உங்கள் ஆற்றலை வீணடிக்காமல் கவனமாக செயல்படவும். வேலை செய்யும் இடத்தில் பணித்திட்டம் தொடர்பாக மன அழுத்தம் ஏற்படும். மாலை நேரத்தில் உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் அமைதியான முறையில் நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.
மிதுனம்: இன்று வாழ்க்கையின் முக்கியமான காலகட்டமாக இருக்கும். நீங்கள் சில முக்கிய முடிவுகளை மேற்கொள்ளக்கூடும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு தோன்றும் புதுமையான கருத்துகள் மற்றும் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் உறுதியான நடவடிக்கைகளின் மூலம் நிறுவனத்திற்கு வெற்றி தேடி தருவீர்கள்.
கடகம்: உங்கள் நிறுவனத்தில் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குவீர்கள். பணியில் மூத்தவர்களுடன் சர்ச்சையில் ஈடுபட்டாலும், வேலையில் செயல்திறனுடன் பணியாற்றுவீர்கள். மாலையில் சமூக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டு, பலரை சந்திக்கும் வாய்ப்புண்டு. உங்களது வர்த்தகம், பொறுப்புகள் மற்றும் தனிப்பட்ட சந்தோஷத்திற்காக நேரத்தை திட்டமிட்டு செலவழிக்க வேண்டும்.
சிம்மம்: உங்கள் பணியிடத்தில் ஏற்படும் ஆரம்பகால நெருக்குதல்கள் பற்றி கவலை கொள்ள வேண்டாம். அனைத்து பிரச்சினைகளும் தீரும். மனதிற்கு பிடித்தவர்கள் மீது அன்பு செலுத்தி மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
கன்னி: உங்களது மேலதிகாரிகள் மற்றும் பணியில் மூத்தவர்கள் உங்கள் முயற்சியை கவனிக்கும் வகையில் கடினமாக உழைப்பது நல்லது. ஆனால், அதற்கேற்ற அங்கீகாரம், உடனடியாகக் கிடைக்காமல் போகலாம். இன்றைய நாளின் முடிவில், சிறந்த வகையில் பணியாற்றிய திருப்தி கிடைக்கும்.
துலாம்: புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும்போது கவனமாக இருக்கவும். வர்த்தகத்தில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் ஒப்பந்தங்கள் காரணமாக சில பாதிப்புகள் உண்டாகலாம். பணியில் அதிக நேரம் செலவிடுவதால், குடும்ப உறுப்பினர்கள் கோபம் கொள்ளலாம்.
விருச்சிகம்: வாழ்க்கை ஒரே சீரான வகையில் வலுவாக இருக்கும். தொழில் நிலைமை சாதகமாகவே இருக்கும். உங்களது செயல்திறன் இன்று மேம்படும் வாய்ப்புள்ளது. வீட்டைப் பொருத்தவரை நீங்கள் மகிழ்ச்சியாகவும், திருப்தியாகவும், நிம்மதியாகவும் இருப்பீர்கள்.
தனுசு: இன்று சாதக, பாதக நிலைகள் இரண்டும் உண்டு. பணியிடத்தில் எதிர்பாராத விஷயங்கள் நடக்கலாம். நீங்கள் அதனால் பாதிக்கப்பட்டாலும் கவலைப்பட வேண்டாம். மாலையில் மகிழ்ச்சியுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
மகரம்: பணியிடத்தில் அனைவரது கவனமும் உங்கள் பக்கம் திரும்பினால் ஆச்சரியப்பட வேண்டாம். இன்று அதிர்ஷ்டம் உங்கள் வாசல் கதவை தட்டும். உங்கள் சக ஊழியர்கள் மற்றும் மேலதிகாரிகள், உங்களை சிறந்த வகையில் நடத்துவார்கள். இந்த வாய்ப்பை தவற விட வேண்டாம்.
கும்பம்: இன்று நிதி நிலைமை ஸ்திர தன்மையுடன் காணப்படும். இதனை முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். போட்டியாளர்கள் மூலம் ஏற்படும் சவால்களை சமாளிக்க அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ளவும். உங்களை யாரும் வீழ்த்த முடியாது. சதி செய்யும் நபர்களை கண்டறிந்து எச்சரிக்கையுடன் செயல்படவும்.
மீனம்: உங்களுக்கு இன்று வெற்றி கிடைக்கும். பணியிடத்தில் நிலைமை சாதகமாக இருக்காது. அதற்காக மனம் தளர வேண்டாம். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளுக்கு வரும் காலத்தில் நிச்சயம் பாராட்டும், அங்கீகாரமும் கிடைக்கும்.