இன்று காதல் துணையை சந்திக்க போகும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?

நவம்பர் 15 ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

Published : November 15, 2025 at 7:15 AM IST

மேஷம்: இன்று தனிமையில் இருக்க விரும்புவீர்கள். மற்றவர்கள் அளித்த பங்களிப்பை அங்கீகரிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் உள்ளவர்கள் உங்கள் அறிவுத்திறனை பார்த்து ஆச்சரியப்படுவார்கள். செலவுகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.

ரிஷபம்: இன்று படைப்பாற்றல் திறன் அதிகமாக இருக்கும். பணியில் புதுமைகளை புகுத்தி செயல்படுத்துவதில் ஆர்வம் அதிகம் இருக்கும். மென்மையான பேச்சின் மூலம் பலர் உங்களை விரும்புவார்கள்.

மிதுனம்: உங்கள் வீட்டில் மகிழ்ச்சியும், குதூகலமும் நிலவும். குழந்தைகளுடன் அதிக நேரத்தை செலவிட்டு வீட்டை அலங்கரிப்பதற்கான வேளையில் ஈடுபடுவீர்கள். நெடுநாட்களாக தீர்க்கப்படாமல் இருந்த விஷயங்களுக்கு தீர்வு காணப்படும். சிந்தித்து பொறுமையாக செயல்படுவது நன்மை பயக்கும்.

கடகம்: கடினமாக உழைத்த பணத்தை செலவிடுவதில் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள். தேவையில்லாத நெருக்கடிகளை தவிர்ப்பதற்காக அவ்வாறு செயல்படுவது நல்லது. பணியிடத்தில் வேலை பார்க்கும் உங்கள் தன்மையில் மாற்றம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது.

சிம்மம்: இன்று உங்களுக்கு சிறந்த நாளாக இல்லாமல் இருக்கலாம். அதனால் சிறிது சோர்வாக உணர்வீர்கள். எனினும், முடிந்தவரை திறமையாக பணியாற்றவும். கடின உழைப்புக்கு எப்போதும் பலன் உண்டு. இன்று, உங்கள் மனதிற்கு பிடித்த ஒருவரை சந்திப்பீர்கள். பொதுவாக இந்த நாள் ஒரு திருப்தியான நாளாக இருக்கும்.

கன்னி: உங்களை சுற்றியிருப்பவர்களிடம் அனுசரித்து பழகும் மனப்பான்மையுடன் இருப்பீர்கள். காதலில் உள்ளவர்களுக்கு எதிர்பாராத விஷயம் நடக்கும் வாய்ப்புள்ளது. அதுவும் உங்களுக்கு சாதகமாகவே நடைபெறும். குடும்பத்தினருடன் நீங்கள் நல்ல முறையில் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.

துலாம்: திர்பாராத வகையில் பாதிப்புகள் உண்டாகும் சாத்தியம் உள்ளது. எதிர்மறை எண்ணங்களை வளர்த்துக் கொள்ளாமல் அமைதியாக இருக்கவும். சவாலை எதிர்கொண்டால் முடிவில் உங்களுக்கு சாதகமாக விஷயங்கள் மாறும் வாய்ப்புள்ளது. வேலைப்பளு அதிகம் இருந்தாலும் மாலையில் சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள். தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பொறுத்தவரை காதல் துணையுடன் நல்ல வகையில் நேரம் செலவிடுவீர்கள்.

விருச்சிகம்: வாழ்க்கை என்பது ஏற்ற இறக்கங்கள் நிறைந்தது. இன்று அதுபோன்ற ஒரு நாளாக இருக்கும். வர்த்தகத்தை கையாளும் உத்திகளை கற்றுக்கொள்வீர்கள். உங்களது திறமையின் காரணமாக, சிலர் பொறாமை பட்டாலும் எதுவும் உங்களை பாதிக்காது. தவறுகள் மனித இயல்பு என்பதால், தவறு செய்தால் கவலை கொள்ள வேண்டாம்.

தனுசு: இன்று புத்துணர்ச்சியுடன் செயல்படுவீர்கள். குழந்தைகளுடன் இனிமையாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள். நண்பர்களுடன் அர்த்தமுள்ள வகையில் கருத்து பரிமாற்றம் மேற்கொள்வீர்கள். குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வார்கள். குதுகலமான மாலையாக இருக்கும்.

மகரம்: இன்று உங்களுக்குப் பொருத்தமான துணையை நீங்கள் கண்டறிந்து, அவர்களிடம் உங்களது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். உங்கள் குடும்பம் தான் உங்களது உலகம். நீங்கள் வெளிப்படுத்தும் நிபந்தனையற்ற அன்பு பல மடங்கு உங்களை வந்து சேரும்.

கும்பம்: இன்று உங்களுக்கு குதூகலம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். மனதிற்குப் பிடித்தவர் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள். பணியிடத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் அனைத்து முயற்சிகளும் நன்மை பயக்கும்.

மீனம்: இன்றைய தினம் நீங்கள் விரும்பிய அனைத்தையும் செய்யலாம். அனுபவத்தின் மூலம் உங்கள் செயல்திறனை நிரூபிக்க இயலும். பெண்களுக்கு லாபம் கிடைத்து அதன் மூலம் ஊக்கம் பெறுவார்கள்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

