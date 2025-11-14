நீண்ட கால முயற்சிக்கு வெற்றி கிடைக்கும் - எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தெரியுமா?
நவம்பர் 14 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : November 14, 2025 at 7:30 AM IST
மேஷம்: குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை நினைவில் வைத்து வாழ்க்கையில் முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். நெடு நாட்களாக முடிக்காமல் இருந்த பணிகளை நிறைவு செய்வீர்கள். மருத்துவத்துறை மற்றும் பொதுத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும்.
ரிஷபம்: இன்று ஆக்கபூர்வமான போட்டி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். உங்களது செயல்திறன் மூலமாக உங்களுடன் பணிபுரிபவர்களையும், மேல் அதிகாரிகளையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள். நீங்கள் மேற்கொள்ள இருக்கிற பணியில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும்.
மிதுனம்: இன்று உணர்வு ரீதியாக அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடும். மூளை சொல்வதை கேட்காமல், உணர்வுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பீர்கள். உங்களது அதிர்ஷ்டம் பாதிப்பை குறைக்கும்.
கடகம்: வளமான எதிர்காலத்திற்கான உங்கள் திட்டம் இன்று பலனளிக்க தொடங்கும். அனைத்து திட்டங்களையும் செயல்படுத்துவீர்கள். அதுகுறித்து நீங்கள் நீண்ட காலமாக முயற்சி செய்த பணிகளுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். அனைத்து முயற்சிகளிலும் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சிம்மம்: புதிய திட்டங்களை எடுத்துக்கொண்டு பணிகளை சிறந்த வகையில் செய்து முடிப்பீர்கள். உறவுகளை கையாள்வதில் தடங்கல்கள் வந்தாலும் அனைத்தும் சுமுகமாக தீர்க்கப்படும்.
கன்னி: இன்று குடும்பத்தினரின் முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்வீர்கள். உங்களது சிறந்த பேச்சுத்திறன் காரணமாக சச்சரவுகள் அனைத்தும் எளிதாக தீர்க்கப்படும். அமைதியான வாழ்க்கைமுறை பல பாடங்களை கற்றுத்தரும்.
துலாம்: இன்று சுவையான உணவுகளை சாப்பிட ஆர்வம் இருக்கும். நிறைய உணவுகளை சுவைத்து மகிழ்வீர்கள். உங்களுக்குப் பிடித்த பணியை மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புண்டு.
விருச்சிகம்: இன்று மகிழ்ச்சியையும், குதூகலத்தையும் பரப்பும் ஒரு கருவியாக இருப்பீர்கள். அனைத்து மக்களின் அன்பையும் பெறுவீர்கள். உங்களை சிலர் போட்டியாக நினைக்கலாம். மகிழ்ச்சியை பரப்பினால் அது பத்து மடங்காக உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கும்.
தனுசு: பணியில் உள்ள ஈடுபாட்டின் காரணமாக வேலைப்பளு அதிகரிக்கலாம். ஆனால், மாலைப்பொழுதில் சிறிது ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டு மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.
மகரம்: சட்டம் வழக்கு தொடர்பான முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டி இருக்கும். இதனால் உங்களுக்கு நிதி இழப்பு ஏற்படலாம். எப்போதும் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது நல்லது.
கும்பம்: இன்று மனதுக்கு பிடித்தவர்களுடன் நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள். குறிப்பாக, கிரக நிலைகள் சாதகமாக இருப்பதால் குடும்பத்தினருடன் குதூகலமாக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.
மீனம்: பிறரது தேவைகளையும், உணர்வுகளையும் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள். அதனால், அவர்களது ஆசி உங்களுக்கு கிடைக்கும். உங்களது மேலதிகாரிகள், சக பணியாளர்கள், வாழ்க்கைத்துணை மற்றும் உடன்பிறந்தவர்கள் என அனைவரையும் திருப்திப்படுத்துவீர்கள்.