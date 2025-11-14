ETV Bharat / spiritual

நீண்ட கால முயற்சிக்கு வெற்றி கிடைக்கும் - எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தெரியுமா?

நவம்பர் 14 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 14, 2025 at 7:30 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மேஷம்: குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை நினைவில் வைத்து வாழ்க்கையில் முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். நெடு நாட்களாக முடிக்காமல் இருந்த பணிகளை நிறைவு செய்வீர்கள். மருத்துவத்துறை மற்றும் பொதுத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும்.

ரிஷபம்: இன்று ஆக்கபூர்வமான போட்டி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். உங்களது செயல்திறன் மூலமாக உங்களுடன் பணிபுரிபவர்களையும், மேல் அதிகாரிகளையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள். நீங்கள் மேற்கொள்ள இருக்கிற பணியில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும்.

மிதுனம்: இன்று உணர்வு ரீதியாக அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடும். மூளை சொல்வதை கேட்காமல், உணர்வுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பீர்கள். உங்களது அதிர்ஷ்டம் பாதிப்பை குறைக்கும்.

கடகம்: வளமான எதிர்காலத்திற்கான உங்கள் திட்டம் இன்று பலனளிக்க தொடங்கும். அனைத்து திட்டங்களையும் செயல்படுத்துவீர்கள். அதுகுறித்து நீங்கள் நீண்ட காலமாக முயற்சி செய்த பணிகளுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். அனைத்து முயற்சிகளிலும் வெற்றி பெறுவீர்கள்.

சிம்மம்: புதிய திட்டங்களை எடுத்துக்கொண்டு பணிகளை சிறந்த வகையில் செய்து முடிப்பீர்கள். உறவுகளை கையாள்வதில் தடங்கல்கள் வந்தாலும் அனைத்தும் சுமுகமாக தீர்க்கப்படும்.

கன்னி: இன்று குடும்பத்தினரின் முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்வீர்கள். உங்களது சிறந்த பேச்சுத்திறன் காரணமாக சச்சரவுகள் அனைத்தும் எளிதாக தீர்க்கப்படும். அமைதியான வாழ்க்கைமுறை பல பாடங்களை கற்றுத்தரும்.

துலாம்: இன்று சுவையான உணவுகளை சாப்பிட ஆர்வம் இருக்கும். நிறைய உணவுகளை சுவைத்து மகிழ்வீர்கள். உங்களுக்குப் பிடித்த பணியை மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புண்டு.

விருச்சிகம்: இன்று மகிழ்ச்சியையும், குதூகலத்தையும் பரப்பும் ஒரு கருவியாக இருப்பீர்கள். அனைத்து மக்களின் அன்பையும் பெறுவீர்கள். உங்களை சிலர் போட்டியாக நினைக்கலாம். மகிழ்ச்சியை பரப்பினால் அது பத்து மடங்காக உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கும்.

தனுசு: பணியில் உள்ள ஈடுபாட்டின் காரணமாக வேலைப்பளு அதிகரிக்கலாம். ஆனால், மாலைப்பொழுதில் சிறிது ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டு மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.

மகரம்: சட்டம் வழக்கு தொடர்பான முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டி இருக்கும். இதனால் உங்களுக்கு நிதி இழப்பு ஏற்படலாம். எப்போதும் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது நல்லது.

கும்பம்: இன்று மனதுக்கு பிடித்தவர்களுடன் நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள். குறிப்பாக, கிரக நிலைகள் சாதகமாக இருப்பதால் குடும்பத்தினருடன் குதூகலமாக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.

மீனம்: பிறரது தேவைகளையும், உணர்வுகளையும் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள். அதனால், அவர்களது ஆசி உங்களுக்கு கிடைக்கும். உங்களது மேலதிகாரிகள், சக பணியாளர்கள், வாழ்க்கைத்துணை மற்றும் உடன்பிறந்தவர்கள் என அனைவரையும் திருப்திப்படுத்துவீர்கள்.

TAGGED:

RASIPALAN
TAMIL RASIPALAN
இன்றைய ராசிபலன்
TODAY HOROSCOPE
TODAY RASI PALAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.