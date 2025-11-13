ETV Bharat / spiritual

பணியில் சாதனை படைக்கப்போகும் ராசிக்காரர் யார் தெரியுமா! உங்க ராசிக்கு எப்படி?

நவம்பர் 13 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
மேஷம்: பொதுத்துறை மற்றும் மருத்துவத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும். முயற்சியின் மூலம் நெடுநாட்களாக முடிக்காமல் இருந்த பணிகள் முடிக்கப்படும். குழந்தைகளின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி அவர்களுடன் நேரத்தை செலவிட்டு மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.

ரிஷபம்: படைப்பாற்றல் மற்றும் போட்டி மனப்பான்மை அதிகம் இருக்கும். உங்கள் செயல்திறன் காரணமாக உடன் பணிபுரிபவர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள். பணியில் பெரிய சாதனைகளை செய்வீர்கள்.

மிதுனம்: குறிப்பிட்ட நபர்களுடனான உங்களது உறவு உணர்வுபூர்வமானதாக இருக்கும். இதனால் நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். நாளின் பிற்பகுதியில் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் நேரிடும். பதற்றம் அடையாமல் நிதானமாக கையாண்டால் தீர்வு கிடைக்கும்.

கடகம்: பணியை பொறுத்தவரை மிகவும் சாதகமான நாளாக இருக்காது. வேலையில் குழப்பமான மனநிலை இருக்கும். மற்றவர்களின் கருத்துகளை கேட்டு செயல்படுவது நல்லது. குழந்தைகள் பிரிவால் தனிமையாக உணர்வீர்கள்.

சிம்மம்: நன்றாக சிந்தித்து அனைத்து முடிவுகளையும் விரைவாக மேற்கொள்வீர்கள். இன்று உற்சாகமாகவும், புத்துணர்ச்சியுடனும் இருப்பீர்கள். வழக்கமான பணி என்றாலும் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி பணியாற்றுவது நல்லது. சிலருடன் விவாதத்தில் ஈடுபடும் வாய்ப்புள்ளது. கவனமாக செயல்படவும்.

கன்னி: குடும்பம் தொடர்பான விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். உங்கள் பேச்சுத்திறன் மற்றும் அறிவாற்றல் காரணமாக சச்சரவுகளை எளிதாக தீர்த்து விடுவீர்கள். பொறுமையின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து அனைத்தையும் அமைதியாக அணுகுவீர்கள்.

துலாம்: இன்று குடும்பத்துடன் நேரம் செலவிடுவீர்கள். அவர்களுடன் சிறிய பயணம் செல்லும் வாய்ப்புண்டு. இன்று குதூகலமான நாளாக இருக்கும். மன அமைதிக்காக கோயில்களுக்கும், ஆன்மிக இடங்களுக்கும் செல்லும் வாய்ப்புள்ளது.

விருச்சிகம்: வெளிக்காட்டாமல் மனதில் அடக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த உணர்வுகள் இன்று வெளிவரக்கூடும். இதனால் உங்கள் உடல் நிலையில் பாதிப்பு ஏற்படலாம். மன அழுத்தத்தை போக்க மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் நேரம் செலவிடவும்.

தனுசு: குறிக்கோளை நோக்கிய உங்களது பயணம் வெற்றி பெறும். உங்களது உறுதியான மனப்பான்மை உங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கும். எனினும் உங்கள் பாதையில் சவால்களை எதிர்கொள்ளும் வாய்ப்புண்டு.

மகரம்: உடல் நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டும். நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்குகளை அடைவதில் கால தாமதம் ஏற்படலாம். இதனால் மேலதிகாரி உங்கள் மீது வருத்தம் கொள்ளலாம். ஆனால், அனைத்தையும் நிறைவு செய்து விடுவீர்கள். உங்களுக்கு நிதி நிலைமை நன்றாகவே இருக்கும்.

கும்பம்: குடும்பத்தினருடன் விருந்துக்கு அல்லது கோயிலுக்கு செல்வீர்கள். அவர்களுடன் நேரத்தை கழிப்பீர்கள். நீங்கள் பகிர்ந்துகொள்ளும் அன்பு பல மடங்காக உங்களை வந்தடையும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் உங்களை பாராட்டுவார்கள்.

மீனம்: இன்று சில மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முயற்சி செய்யவும். ஒரே நாளில் அனைத்தையும் முடிக்க முடியாது. உங்களுக்குப் பிடித்த விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் பணியில் நீங்கள் சிறந்து விளங்க முடியும்.

