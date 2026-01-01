2026 புத்தாண்டு ராசிபலன் - உங்கள் ராசிக்கான பலன்களை தெரிஞ்சிக்கோங்க
ஜனவரி 1 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : January 1, 2026 at 7:34 AM IST
மேஷம்: குறிப்பிட்ட காரணத்தினால் உங்கள் மனநிலையில் மாற்றம் ஏற்படலாம். அனைத்தும் உங்களுக்கே சொந்தம் என்ற எண்ணம் இருக்கும். உங்கள் உடமை மீது சிறிது பயம் ஏற்படக்கூடும். அன்பால் உறவுகள் மலரும். திருமண வார்த்தை செழிப்புறும்.
ரிஷபம்: இன்று சிறிய பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம். பயணத்தில் சில மாற்றங்களை செய்ய நிர்பந்திக்கப்படுவீர்கள். திட்டங்களை முன்கூட்டியே தீர்மானித்து செயல்படுத்துதல் நன்மையை கொடுக்கும்.
மிதுனம்: தலைமை தாங்கும் நபராக இருப்பீர்கள். உங்கள் மனதிற்கு பிடித்ததை அடைவதற்கு கவனம் செலுத்துவது அவசியம். பதில் தெரியாத கேள்விகளுக்கு விடை காணும் வகையிலும், சில சந்தேகங்களை தீர்ப்பதற்கான ஆக்கப்பூர்வமான தீர்வுகளை இன்று கண்டுபிடிப்பீர்கள்.
கடகம்: உங்கள் புதிய முயற்சிக்கான பலனாக வெற்றி கிடைக்கும். உங்களின் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களை சந்திப்பதற்கு ஏற்ற நாளாக அமையும். அவர்களுகளுடன் மாலை பொழுதை உற்சாகமாக கொண்டாடுவீர்கள்.
சிம்மம்: இன்று உங்களுக்கு ஒரு சவாலான நாளாக இருக்கும். பதட்டங்களும், சிக்கல்களையும் எதிர்கொண்டாலும் அனைத்து பணிகளிலும் வெற்றியடைய சாத்தியக்கூறுகள் நிறைந்து காணப்படுகிறது. உங்கள் அலுவலகத்தில் வேலைப்பளு அதிகரிக்கலாம்.
கன்னி: இன்று நீங்கள் எந்த செயல் செய்தாலும் அதில் சிறந்து விளங்கக்கூடிய நாளாக அமையும். நீங்கள் வெகு நாட்களாக வெளிநாட்டு வியாபாரம் செய்ய எடுத்த முயற்சிகள் நல்ல பலனை தரும். உங்கள் தோற்றத்தையும், ஆளுமையையும் மேம்படுத்திக்கொள்ள முயற்சி செய்தல் அவசியமாகும்.
துலாம்: கணவன், மனைவிக்கு இடையே உறவு பலப்படும். குடும்பத்தினர்களுடன் நேரத்தை செலவிட விருப்புவீர்கள். இன்று உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான மற்றும் சிறந்த நாளாக அமையும்.
விருச்சிகம்: நீங்கள் நற்செயல் செய்வதுடன், அதற்கான பலனை எதிர்பார்த்தல் கூடாது. பணியில் முழு கவனத்துடன் முயற்சி செய்தல் அவசியம். வியாபாரத்தில் பொறுமை மற்றும் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். எந்த ஒரு காரியத்திலும் பொறுமையாக கையாளுதல் அவசியம். நல்லது நடக்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன் செயல்படுவது முக்கியம்.
தனுசு: உங்கள்ந்ண்பர்கள் உங்களுக்கு அறிவுரை வழங்கலாம். அவர்கள் கூறும் அறிவுரை உங்களின் நன்மைக்காக என்று எடுத்துக்கொள்ளவும். இந்த அறிவுரையை மனதில் கொண்டு சந்தேகமின்றி முடிவுகளை எடுப்பதன் மூலம் நீங்கள் நன்மை அடைய வாய்ப்புள்ளது.
மகரம்: அனைத்து நாட்களும் ஒன்றாக இருக்காது. இன்று நீங்கள் குழப்பமான எண்ணங்கள் காரணமாக அதிகம் பாதிக்கப்படுவீர்கள். எதிர்மறையான உணர்வுகளில் இருந்து விடுபட முடியவில்லை என்றாலும், வருங்காலத்திற்கான சிறந்த அடித்தளத்தை அமைப்பீர்கள்.
கும்பம்: வாழ்க்கையின் பல்வேறு தரப்பட்ட மக்களை சந்தித்து அவர்களுடன் உரையாடுவதன் மூலம் உங்கள் அறிவு திறன் மிகவும் அதிகரிக்கும். உங்களது திறன்களை நீங்கள் முழுமையாக பயன்படுத்துவீர்கள். ஆனால், இதனால் உங்களுக்கு சிறிது சோர்வும் ஏற்படலாம்.
மீனம்: வர்த்தகத் துறையில் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினையின் மூலகாரணத்தை அறிந்து அதற்கான தீர்வை யோசிக்கவும். பொறுமையாக செயல்பட்டு உங்கள் முயற்சியின் மீது நம்பிக்கை வைப்பது நல்லது. தகுந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும்.