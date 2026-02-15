மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அற்புதமான நாள் - உங்கள் ராசிக்கு எப்படி?
பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : February 15, 2026 at 7:22 AM IST
மேஷம்: இன்று ஒரு அற்புதமான நாளாக இருக்கும். மிகச் சரியாக திட்டமிட்டு, அனைத்து பணிகளையும் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றுவீர்கள். எனினும், சிறிது மத்தமாக உணர்ந்தால், மனம் தளர வேண்டாம். உங்களுக்கு கடவுள் ஆசி எப்போதும் உண்டு.
ரிஷபம்: தொழிலில் முன்னேற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. ஆனால், இது நீங்கள் எதிர்பார்த்த வகையில் இருக்காது. இன்று, நிதி தொடர்பான வாய்ப்புகளும், வெற்றிகளும் உங்களை வந்தடையும். பொருள் ஆதாயமும் இருக்கும்.
மிதுனம்: இன்று மற்றவர்களைப் பாராட்டி ஊக்குவிப்பதிலேயே நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். குடும்பத்துடன் பாதுகாப்பு மற்றும் நிதிநிலை குறித்து ஆலோசனை செய்வீர்கள்.
கடகம்: உங்களது வேடிக்கையான பேச்சால் அனைவரையும் மகிழ்ச்சிப்படுத்துவீர்கள். சமூகத் தொடர்புகள் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்தி, வெற்றி பெறுவார்கள். பொதுவாக, இன்றைய தினம் சிறந்த நாளாக அமையும்.
சிம்மம்: இன்றைய தினம் சாதக பாதக பலன்களைக் கொண்டது. ஒருபுறம் தொழில் பார்ட்னர்கள் அல்லது வாழ்க்கைத்துணை தொடர்பாக அதிருப்தி இருக்கும். மற்றொருபுறம், உங்களது முயற்சிக்கு எதிர்பார்த்ததைவிட அதிக பலன் கிடைக்கும்.
கன்னி: உங்கள் மனதில் பல அறிவார்ந்த சிந்தனைகள் உதித்துக் கொண்டே இருக்கும். உங்களது அற்புதமான செயலாற்றல் மூலம், பிரச்சனைகள் அனைத்தையும் சரி செய்வீர்கள். மற்றவர்களின் உணர்வுகளை புரிந்துகொண்டு நடப்பீர்கள்.
துலாம்: அரசு வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு இன்று அற்புதமான மற்றும் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த நாள். உங்கள் நடவடிக்கைகள் சாதனைகளாக மாறும். செயல்திறன் முறையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு, வெகுமதி கிடைக்கும். மேலதிகாரிகள் ரகசியமான விஷயங்கள் குறித்து உங்களிடம் பேச விரும்பலாம்.
விருச்சிகம்: இன்று உற்சாகமாக காணப்படுவீர்கள். புதிய வர்த்தக முயற்சியை மேற்கொள்ள விரும்புவீர்கள். அதில், உங்கள் செயல்திறன் முழுவதையும் பயன்படுத்தி, வெற்றியடைவீர்கள். இன்றைய நாள் வெகுமதிகள் மற்றும் பாராட்டுக்களுடன் சிறக்கும்.
தனுசு: மன அமைதிக்கான மருந்து உங்களிடமே உள்ளது. முனிவர் உங்களை வழிநடத்துவார். அதனால் ஞானத்தையும், திருப்தியான உணர்வையும் கொண்டிருப்பீர்கள். அனைவரிடமும் அன்பு செலுத்துவீர்கள். பொதுவாக, இன்று ஒரு அமைதியான நாளாக இருக்கும்.
மகரம்: குறிக்கோளை நிறைவேற்ற அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வீர்கள். உங்கள் நோக்கமும் சரியானதாகவே இருக்கும். உறுதிப்பாடு காரணமாக, முடிவுகளை திறமையாக கையாள்வீர்கள்.
கும்பம்: வெற்றி, பணம் அல்லது காதல் உறவு என நீங்கள் எதிர்பாராத ஒன்று இன்று கிடைக்கும். மாலையில், ஆராய்ச்சி அல்லது அது தொடர்பான ஆலோசனையில் ஈடுபடுவீர்கள்.
மீனம்: அலுவலகம் - வீடு இரண்டு இடத்திலும் பொறுப்பாக இருப்பீர்கள். குறிப்பாக, விடுமுறையான இன்று வீட்டை அலங்கரிக்கும் பணியில் ஈடுபடுவீர்கள். அதனால், செலவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்களது முயற்சிக்கு அங்கீகாரமும், பாராட்டும் கிடைக்கும்.