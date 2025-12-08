இன்று ஆதாயம் பெறப்போகும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள்தான் - உங்க ராசிக்கு என்ன பலன்?
டிசம்பர் 8 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : December 8, 2025 at 7:04 AM IST
மேஷம்: தனிப்பட்ட செயல்திறன் காரணமாக முக்கியமான பரிவர்த்தனையை ஏற்படுத்துவீர்கள். உங்களது பேச்சுத்திறன் அனைவரையும் கவரும். நிதி ஆதாயம் கிடைக்கும். ஆனால், சிறிய விபத்து அல்லது உடல்நலக்குறைவு ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது.
ரிஷபம்: இன்று மிகுந்த சந்தோஷமான நாளாக இருக்கும். மனதில் குதூகலமும், மகிழ்ச்சியும் இருந்தாலும் நீங்கள் செய்யும் பணியின் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டும். உங்கள் நண்பர்களுடன் வெளியில் சென்று அவர்களுடன் உரையாடி மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.
மிதுனம்: இன்றைய தினத்தைப் பொறுத்தவரை வீட்டில் சச்சரவுகள் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்களின் கோரிக்கைகள் அதிகரிக்கும். அதை சமாளிக்க முடியாமல் திணறும் வாய்ப்புள்ளது. இதனால் உங்கள் மனநிலை பாதிக்கப்படலாம். செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தி சேமிக்க வேண்டும்.
கடகம்: நிதி நிலைமையை புத்திசாலித்தனத்துடன் சமாளித்தால் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் தொழில் இரண்டிலும் முன்னேற்றமும், வெற்றியும் கிடைக்கும். பணிகள் மற்றும் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கக்கூடும். எனினும் உங்களுக்கு ஆர்வமான விஷயங்களில் நீங்கள் நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.
சிம்மம்: விற்பனைத்துறை மற்றும் மார்க்கெட்டிங் துறை தொடர்பான பணியில் இருப்பவர்கள் மேற்கொள்ளும் சந்திப்புகள் பலன் தரும். பயணத்தில் தாமதம் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது. உங்களுடைய திறமைகளை அறிந்துகொள்ள இது சரியான நேரம்.
கன்னி: தினசரி பணிகளிலிருந்து சற்று விலகி உங்களுக்கான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். சோர்வை ஏற்படுத்துகிற பணிகளை ஒதுக்கி, மனதிற்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும் பணிகளை மேற்கொள்ளவும். தனிப்பட்ட அல்லது சமூக அளவிலான சந்திப்புகளில் நீங்கள் கலந்துகொள்ளக்கூடும். மற்றவர்களுடன் பழகுவது உற்சாகத்தை கொடுக்கும்.
துலாம்: உங்கள் குடும்பத்தின் மீதும், குடும்ப விவகாரங்களின் மீதும் கவனம் செலுத்துவீர்கள். வீட்டின் அலங்காரத்தை மாற்றி புதுப்பிக்க நினைப்பீர்கள். வீட்டிற்கான புதிய பொருட்களை வாங்குவீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
விருச்சிகம்: அலட்சியத்தை கைவிட்டு உடல் நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஆரோக்கியமான உணவு பழக்க வழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கொண்டு உடற்பயிற்சி செய்யவும்.
தனுசு: இன்று நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளுக்கு அங்கீகாரமும், பாராட்டும் கிடைக்க தாமதமாகலாம். ஆனால், அது கிடைக்காமல் போகாது. அதனால் ஏமாற்றம் அடைய வேண்டாம். நல்லதை நினைத்து பொறுமையாக காத்திருக்கவும்.
மகரம்: உணர்ச்சிகளால் மனது பாதிக்கப்படலாம். நடைமுறைக்கு ஏற்ற வகையில் செயல்படாமல் இருப்பது பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். உங்களது பலவீனத்தை முகத்தில் காட்ட வேண்டாம். மற்றவர்கள் அதனை பயன்படுத்திக் கொண்டு ஆதாயம் பெறக்கூடும்.
கும்பம்: இன்று போட்டியாளர்கள் உங்களைப் பார்த்து ஆச்சரியப்படுவார்கள். அதனால், நீங்கள் புத்துணர்ச்சியுடன் செயல்படுவீர்கள். உங்களது திறமையான செயல்பாட்டின் காரணமாக, அனைத்து பிரச்சினைகளும் காணாமல் போகும். உங்களது வெற்றி, கருணை மற்றும் கடின உழைப்பின் காரணமாக அனைவர் மனதையும் வெல்வீர்கள்.
மீனம்: இன்று லாபகரமான நாளாக இருக்கும். வர்த்தகம் மற்றும் வெளிநாடுகளில் செய்யப்பட்ட முதலீடுகளில் இருந்து பணவரவு அதிகம் இருக்கும். எதிர்பாராத வகையிலான ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். உங்களுக்கு இருக்கிற தொடர்புகளை முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.