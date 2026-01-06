ETV Bharat / spiritual

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அங்கீகாரமும், கௌரவமும் கிடைக்கும் - உங்க ராசிக்கு எப்படி?

டிசம்பர் 6 ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

ETV Bharat Tamil Nadu Team

January 6, 2026

மேஷம்: நீங்கள் மிகவும் கருணை மிக்கவராகவும், அக்கறை உள்ளவராக இருப்பீர்கள். தாராளமான மனதுடன் செயல்பட்டு இருப்பதை வாரி வழங்குவீர்கள். பணியிடத்தில் சக பணியாளர்களை குடும்பத்தினர் போல் நடத்துவீர்கள்.

ரிஷபம்: நிதி பிரச்சனை தொடர்ந்து வாட்டிக் கொண்டிருக்கும். சிறிய அளவிலான செலவுகளை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இருப்பீர்கள். சுதந்திரமாக செயல்பட்டால் பணியிடத்தில் சிறந்த பலன்களை கொடுக்க முடியும்.

மிதுனம்: பணியிடத்தில் உங்கள் அதிகாரத்தை உறுதிப்படுத்த நீங்கள் மேலும் கடினமாக உழைக்க நேரிடலாம். பணியில் மூத்தவர்கள் மற்றும் சக பணியாளர்கள் உங்கள் ஈடுபாடு மற்றும் அர்பணிப்பை பாராட்டுவார்கள். மாலையில் நிதி ஆதாயம் கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது.

கடகம்: சிறு வியாதிகள் உங்களை தாக்கும் வாய்ப்புள்ளது. மிகவும் குளிர் பொருட்களை சாப்பிட வேண்டாம். பிரச்சினைகளை சமாளிக்க மற்றவர்களுக்கு உதவுவீர்கள். புதிதாக ஒன்றை தொடங்க முயற்சிக்கவும்.

சிம்மம்: உங்கள் வருமானத்திற்கு ஏற்ப செலவுகளை சமப்படுத்தினால் நல்லது. பங்குச்சந்தையில் முதலீடு செய்ய இது சிறந்த நேரம். உங்கள் கடன்கள் தீர்த்து வைக்கப்படும். நிறைவேற்றப்படலாம் இருந்த பணி அல்லது திட்டம் நிறைவு பெறும் வாய்ப்புள்ளது.

கன்னி: மற்றவர்கள் நினைப்பதை விட சுயநலம் இல்லாமல் அடுத்தவர் நலனுக்காக அதிகம் பணியாற்றுவீர்கள். இன்று மாலை நண்பர் அல்லது கூட்டாளியுடன் மேற்கொண்ட பணியின் மூலம் லாபம் கிடைக்கும். வர்த்தக வெற்றியின் காரணமாக விருந்து கொள்ள நேரிடும்.

துலாம்: உங்கள் வீட்டை அலங்கரிக்கவும், புதுப்பிக்கவும் கலை திறமைகளை பயன்படுத்துவீர்கள். உங்கள் வீட்டின் அலங்காரத்தை அனைவரும் பாராட்டுவார்கள். மாலையில் தனியாக நேரத்தை செலவிட விரும்புவீர்கள்.

விருச்சிகம்: விளையாட்டு வீரர்கள் தங்களது முழு ஆற்றலை வெளிப்படுத்துவார்கள். பொறியாளர்கள் தங்கள் புதிய வியாபார முயற்சிகளை தொடக்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபடுவார்கள். சமூக அங்கீகாரம் மற்றும் கௌரவம் ஆகியவை கிடைக்கும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது.

தனுசு: இன்றைய நாள் சவால்களுடன் தொடங்கும். தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள நீங்கள், உங்கள் சொந்த பிரச்சினைகளை சொந்த முயற்சியின் மூலம் தீர்க்க வேண்டும். உங்கள் திறமையும், ஆற்றலும் இன்று பல வகைகளில் சோதிக்கப்படும். இருப்பினும், எல்லாமே நன்மையில் முடிவடையும். சுய உதவி குறித்த புத்தகத்தை படிப்பது நாளைக்கு உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும்.

மகரம்: நீங்கள் யாரையும் எளிதாக நம்பமாட்டீர்கள். அதனாலேயே இதுவரை நீங்கள் ஒரு கூட்டாளித்துவ வர்த்தகத்தை தொடக்கியதில்லை.இன்று ஒரு வித்தியாசமான நாள். உங்கள் வேலையில் விதிவிலக்காக நன்கு செயல்பட்டு, இறுதியில் அனைவரின் புகழையும் பெறுவீர்கள்.

கும்பம்: இன்று, நீங்கள் அலுவலகத்தில் அல்லது உங்கள் வீட்டில் சுத்தம் செய்ய விரும்புவீர்கள். உங்கள் சுற்றுசூழலை சுத்தமாக வைத்திருந்தால் உங்கள் உற்சாகம் இரு மடங்காகும். உங்கள் காதல் துணையுடன் ஒரு இரவு விருந்திற்கு சென்று மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.

மீனம்: உங்கள் தாராள மனப்பான்மை காரணமாக நீங்கள் எல்லோரிடத்திலும் சிநேகிப்பாய் இருப்பீர்கள். உயிர் காப்பான் தோழன் என்ற பழமொழி உங்களுக்கு பொருத்தமானதாக இருக்கும். உங்களிடமிருந்து தொலைதூரத்தில் வசிக்கும் மக்கள் உங்கள் ஆலோசனையை நாடுவார்கள். உங்கள் திறமையை பயன்படுத்தி மற்றவர்களுக்கு உதவ நீங்கள் முயற்சி செய்வீர்கள்.

