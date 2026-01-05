ETV Bharat / spiritual

இன்று சவால்களை உடைத்தெறிந்து சாதிக்க போகும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?

டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

ETV Bharat Tamil Nadu Team

January 5, 2026

மேஷம்: இன்று நீங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டதை போல் உணர்வீர்கள். உறவுகளை பலப்படுத்த முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். வருங்கால பாதுகாப்பிற்கான அம்சங்கள் என்ன என்பதை ஆராய்வீர்கள். நீண்ட காலத்திற்கு வலுவாக இருக்கக்கூடிய உறவினை ஏற்படுத்துவீர்கள்.

ரிஷபம்: இன்று சிறிது கடினமான, பிரச்சனைகள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். பின்னடைவுகள் மற்றும் சவால்களை எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கவும். எவ்வளவு பெரிய பிரச்சினையாக இருந்தாலும், அதை எதிர்த்து போராடும் உங்கள் மனப்பான்மை காரணமாக அதற்கான தீர்வு கிடைக்கும். எச்சரிக்கையுடன், கவனமாக செயல்படவும். நன்றாக சிந்தித்து, பொறுமையாக செயல்படவும்.

மிதுனம்: கடந்த கால நினைவுகள், மலரும் நினைவுகளாக மனதில் தோன்றும். அதனால் நீங்கள் குதூகலமாக இருப்பீர்கள். அறிவார்ந்த தேடல்களில் ஆர்வம் இருக்கும். உங்களது கடந்த காலம், எதிர்காலம் மற்றும் நிகழ்காலத்தை பாதிக்க ஒருபோதும் அனுமதிக்க வேண்டாம்.

கடகம்: உங்கள் செயல்திறன் காரணமாக நிதி நிலைமையை மேம்படுத்திக் கொள்ளலாம். தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் தொழில் துறை ஆகிய இரண்டிலும் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு கூடுதல் பொறுப்புகளும், பணிகளும் வழங்கப்படும். மாலையில் நீங்கள் விருப்பப்படி நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.

சிம்மம்: இன்று பங்குச்சந்தையின் மூலம் நிதி வரவு இருக்கக்கூடும். உங்கள் முதலீடுகளுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும். நீண்ட காலம் தீர்க்கப்படாமல் இருந்த கடன்களை தீர்த்து விடுவீர்கள். பொழுதுபோக்கிற்காக பணம் செலவழிக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது.

கன்னி: தினசரி பணிகளிலிருந்து விலகி உங்களுக்கான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். சோர்வைத்தரும் பணிகளை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு மனதிற்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும் பணிகளை மேற்கொள்ளவும். தனிப்பட்ட அல்லது சமூக அளவிலான சந்திப்புகளில் நீங்கள் கலந்து கொள்ளக்கூடும். மற்றவர்களுடன் கலந்து பழகுவது, உங்களுக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்கும்.

துலாம்: உங்கள் குடும்பத்தின் மீதும், குடும்ப விவகாரங்களின் மீதும் கவனம் செலுத்துவீர்கள். வீட்டின் அலங்காரத்தை மாற்றி புதுப்பிக்க விருப்பம் இருக்கும். வீட்டிற்கான புதிய பொருட்களை வாங்குவீர்கள். நீங்கள் உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.

விருச்சிகம்: இன்றைய தினத்தை பொருத்தவரை சிறிது மந்தமான நாளாக இருக்கும். பணியிடத்தில் வேலை பளு அதிகரித்ததன் காரணமாக சோர்வாக உணர்வீர்கள். சில சமயங்களில் எரிச்சல் உணர்வு ஏற்படலாம். மனநிலையை மாற்றிக்கொள்ள உங்கள் காதல் உறவுடன் காபி அருந்துவதற்காக நேரம் செலவழிக்கக்கூடும்.

தனுசு: சோதனைக் காலங்கள் எப்போதுமே நீடிப்பதில்லை. உறுதியான மனிதர்கள் நிலைத்து நிற்பார்கள். இதனை மனதில் கொண்டு வாழ்க்கையில் முன்னேறிச் செல்லவும். நேர்மறையான அணுகுமுறையின் மூலம் வாழ்க்கை எளிமையாகும். தேவைப்பட்டால் மனம் திறந்து பேசுவோம். தேவையில்லாத நெருக்குதலுக்கு அடிபணிய வேண்டாம்.

மகரம்: உங்களது வெற்றி உங்களுக்கு ஒரு புத்துணர்வை கொடுக்கும். இதன்மூலம் எந்தவித கடினமான நிலைமையையும் சமாளிக்கும் திறனை பெறுவீர்கள். வெற்றி பெற அதிக முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய தேவை உங்களுக்கு இருக்காது. எனினும், உங்கள் சாதனைக்கு கடின உழைப்பு முக்கியமான காரணமாக இருந்துள்ளது. நண்பர்கள் உங்கள் செயல்திறனையும், சாதிக்கும் மனப்பான்மையையும் பாராட்டுவார்கள்.

கும்பம்: உங்கள் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தி நடுநிலையுடன் செயல்படுவீர்கள். உங்களது பணியில் உங்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும். தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் தொழில் ரீதியான வாழ்க்கை இரண்டிற்கும், முக்கியத்துவம் கொடுத்து நடுநிலையுடன் செயல்படுவீர்கள். நிதி நிலைமை சாதகமாக இருக்கும்.

மீனம்: நிதி நிலைமை இன்று லாபகரமான நாளாக இருக்கும். வர்த்தகம் மற்றும் வெளிநாடுகளில் செய்யப்பட்ட முதலீடுகளில் இருந்து பணவரவு அதிகம் இருக்கும். உங்களது தொடர்பு திறன் காரணமாக, நல்ல பரிவர்த்தனைகள் நிறைவேற்றப்பட்டு, எதிர்பாராத வகையிலான ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். உங்களுக்கு உள்ள தொடர்பை முழுமையாகப் பயன்படுத்தி கொள்ளவும்.

