இன்று பாராட்டு மழையில் நனைய போகும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?
டிசம்பர் 29 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : December 29, 2025 at 6:59 AM IST
மேஷம்: இன்று உங்களை கவலைகள் சூழ வாய்ப்புள்ளது. உங்களிடம் இருப்பதை வைத்து சந்தோஷமாக வாழ்தல் நன்மை பயக்கும்.
ரிஷபம்: உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான நாளாக அமையும். திருவிழாக்கள் போன்ற விழாக்களில் பங்கேற்க நேரிடலாம். காரிய சித்தி அடைய அனுகூலமான நாளாக அமையும். உங்கள் எண்ணங்கள் மற்றும் நம்பிக்கையால் உற்சாகம் அடைவீர்கள்.
மிதுனம்: உங்கள் இலக்குகளை அடைவதிலும், வாழ்க்கைத் துணையின் எதிர்பார்ப்புகளை சமாளிப்பதிலும் சற்று சிரமம் ஏற்படலாம். இருப்பினும் வேலைக்கும், குடும்பத்திற்கும் இடையே சரியான நேரத்தை ஒதுக்குவதன் மூலம் பிரச்சினைகளை கட்டுப்படுத்த முடியும். இரவில் குடும்பத்துடன் வெளியில் செல்வது நன்மை பயக்கும்.
கடகம்: உங்களுக்கு பொறுப்புகள், வேலை சுமைகள் இருந்தபோதிலும் வீட்டிற்காக நாள் முழுவதையும் செலவிட வாய்ப்புள்ளது. மாலை நேரத்தில் குடும்பத்தினரிடம் அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள். உங்களைச் சுற்றியுள்ளவர்களை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக்கொள்ள விரும்புவீர்கள்.
சிம்மம்: இன்று மற்றவர்களுக்கு உதவி புரியும் எண்ணம் இருந்தாலும், அதில் வெற்றி அடைவது கடினம். நாளின் பிற்பகுதியில் உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு தெளிவு பிறக்கும். வேண்டிய பலனை அடைய கடினமாக முயற்சித்தல் அவசியம்.
கன்னி: உங்களின் தைரியமான இயல்புத்தன்மை மற்றவர்களை கவரக்கூடியதாக அமையும். எனினும் சில இடர்ப்பாடுகள் இருப்பதால் கவனமாக இருக்கவும். உங்களின் ஆழ்ந்த சிந்தனையால் வேலையில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும்.
துலாம்: இன்று உங்களின் அன்புக்குரியவர்களிடம் காதலை வெளிப்படுத்த விரும்புவீர்கள். உங்களின் எதிர்கால வாழ்க்கைக்காக தோற்றத்தை மேம்படுத்த முயற்சி செய்வீர்கள். உங்களை நேசிப்பவர்களிடம் உங்கள் கடந்த கால மகிழ்ச்சியான நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புவீர்கள்.
விருச்சிகம்: கணவன் மனைவிக்கு இடையே மன ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். வேலையில் உங்கள் திறமையினால் அனைவராலும் பாராட்டப்படுவீர்கள். அனைவரின் கவனத்தை ஈர்க்க வாய்ப்புள்ளது. அனைத்து செயல்களிலும் வெற்றி அடைய நன்னாளாக அமையும்.
தனுசு: இன்று நீங்கள் வணிக பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. உங்களின் நிதி நிலமைக்கு முன்னுரிமை அளிக்கவும். வெற்றியை கொண்டாடும் நாளாக இன்று அமையும்.
மகரம்: உங்களின் குடும்ப வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்திக்கொள்ள அதிகம் உழைக்க வாய்ப்புள்ளது. அதிக வேலைப்பளுவினால் கணவன் - மனைவிக்கு இடையே அதிருப்தியை ஏற்படும். இன்று உங்களின் வாழ்க்கைத் துணையுடன் வெளியில் செல்ல திட்டமிடுவீர்கள். அலுவலக உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டை பெறுவதுடன், எதிரிகளை தோல்வியுறச் செய்வீர்கள். இருந்தபோதிலும், எதிரியின் சாதனை மற்றும் வலிமையை மனதில் கொண்டு செயல்படுதல் நன்மை பயக்கும்.
கும்பம்: உங்கள் வாழ்க்கையில் நண்பர்களின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்து கொள்வீர்கள். பிரிந்த நண்பர்கள் ஒன்று கூடும் வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் பேச்சு திறமையால் வெற்றி உங்கள் வசப்படும். போட்டியாளர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் மட்டுமின்றி எதிரிகளும் உங்கள் திறமையை பாராட்ட வாய்ப்புள்ளது.
மீனம்: இன்று உங்களுக்கு வேலைப்பளு மிகுந்த நாளாக அமையும். உங்களின் போட்டியை எதிர்கொள்ளும் திறனால் வெற்றி அடையவீர்கள். இன்று பாராட்டு கிடைக்கப்பெறும் நன்னாளாக அமையும்.