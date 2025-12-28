இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இன்னாள் கனவுகள் நிறைவேறும் நன்னாளாக அமையும்; வீக் எண்ட் உங்களுக்கு எப்படி?
டிசம்பர் 28 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
மேஷம்: இன்று நீங்கள் தனிமையாக உணரக்கூடும். உங்கள் உள்ளுணர்வை கேட்டு செயல்படுவீர்கள். மௌனத்தையும் புரிந்துக் கொள்ளக்கூடிய அன்பானவர்களோடு மாலை நேரத்தை செலவிடுங்கள்.
ரிஷபம்: இன்று உணர்ச்சிவசப்படுவதை தவிர்த்து கட்டுப்பாட்டுடன் இருக்க வேண்டும். நிதர்சனமான, புத்திசாலித்தனமான மனோபாவத்தை வளர்த்துகொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். பெருந்தன்மையுடனும், திறந்த மனதுடனும் இருக்க முயற்சிக்கவும். அது உங்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சினைகளை தவிர்க்கும்.
மிதுனம்: வேலை மற்றும் குடும்பத்திற்கு இடையே நேரத்தை சமமாக ஒதுக்கி சிறப்பாக செயல்படும் நாளாக அமையும். வேலைப்பளு அதிகம் இருந்த போதிலும், குடும்பத்திற்காக நேரத்தை ஒதுக்குவீர்கள். இந்த நாள் உங்கள் கனவுகள் நிறைவேறும் நன்னாளாக அமையும்.
கடகம்: உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கான தனிப்பாதையை உருவாக்குவீர்கள். மக்களிடம் இருந்து மரியாதையும், அங்கீகாரமும் கிடைக்கும். வியாபார போட்டியாளர்களால் பாதிப்பு ஏற்படும். எதிரிகளின் நடவடிக்கைகளை கண்காணியுங்கள். உங்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளால் அவர்களின் திட்டங்கள் முறியடிக்கப்படும்.
சிம்மம்: நாம் உருவாக்கும் நண்பர்களே, நீண்ட கால அடிப்படையில் நாம் யார் என்பதை நிரூபிக்கும் காரணியாக இருக்கிறது. உங்கள் இயல்பான உள்ளுணர்வால் நீங்கள் கட்டமைத்த சமூக வட்டத்தில் அர்ப்பணிப்புள்ள நண்பர்களே இடம் பெற்றிருக்கிறார்கள் என்பதை உணர்வீர்கள்.
கன்னி: இன்று உங்கள் மனதில் யோசனைகள் பொங்கி வழியும். உங்கள் கடமைகளுடன், தற்போதைய வேலையை ஒப்பிட்டு குழம்புவீர்கள். புதிய தொடர்புகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். குடும்பத்தினரும், நண்பர்களும் உங்களுடம் மேலும் நெருக்கமாவார்கள்.
துலாம்: எதிர்காலத்தில் நல்ல வாய்ப்புகளை பெற கடந்த கால அனுபவங்களே அதற்கு முதலீடு. சிறிய பிரச்சனைகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். பொதுவாகவே இந்த நாள் இயல்பானதாகவே இருக்கும். உங்களுடைய புரிதலுக்கும், அணுகுமுறைக்கும் இன்று பாராட்டும், மதிப்பும் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: உங்கள் உணவு பழக்க வழக்கங்களில் மாற்றம் ஏற்படுத்தி உடற்பயிற்சி மேற்கொண்டு உடல் பருமனை தவிர்க்கவும். உங்களின் ஆரோக்கியமற்ற உணவு மற்றும் வாழ்க்கை முறையால் உடல்நலக் குறைவுகள் ஏற்படும். ஆரோக்கியமாக சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக வாழவும்.
தனுசு: இன்று உங்களை நீங்களே சுயபரிசோதனை செய்துகொள்ளும் சூழல் ஏற்படும். உங்கள் வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கான பல்வேறு காரணங்களை கண்டறிய முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். காரணங்களை கண்டுபிடிப்பதற்கு ஓரளவு கால அவகாசம் எடுத்துக்கொண்டாலும், நீங்கள் விரும்பியதை சாதிக்கவும், நியாயமான தீர்வை கண்டுபிடிக்கவும் முயற்சிக்கவும்.
மகரம்: இன்று உங்களுக்கு வேலைப்பளு அதிகம் இருந்த போதிலும் அவை உங்களை பாதிக்காது. உங்களுக்கான இலக்கை அமைத்து செயல்படுவதன் மூலம் வெற்றி அடைவீர்கள்.
கும்பம்: நீங்கள் அதிக வேகத்துடன் இலக்குகளை அடைய முற்பட்டாலும், அது நிறைவேறாமல் போக வாய்ப்புள்ளது. நாளைய பொழுதில் மாற்றம் இருப்பதால் நம்பிக்கை இழக்க வேண்டாம். சிறிது நேரம் ஓய்வெடுத்த புத்துணர்ச்சி பெற்று கொள்ளுங்கள்.
மீனம்: இன்று ஒரு முக்கியமான நாள். வீட்டில் அல்லது பணியிடத்தில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு சாதனையை நீங்கள் செய்து முடிப்பீர்கள். உங்கள் தொழில்முறை மற்றும் சமூக அந்தஸ்தில் ஒரு படி முன்னேறுவீர்கள்.