இன்று மகிழ்ச்சி கடலில் திளைக்க போகும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?
டிசம்பர் 27 ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : December 27, 2025 at 7:21 AM IST
மேஷம்: இன்று நாள் முழுவதும் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை பட்டியல் நீண்டிருக்கும். திட்டமிடல், கூட்டங்கள் என பல்வேறு முக்கிய வேலைகள் குவிந்திருக்கும். மற்றவர்களிடமிருந்து போதிய உள்ளீடுகள் கிடைக்காததால் சோர்வும், மன உளைச்சலும் ஏற்படலாம்.
ரிஷபம்: இன்றைய தினம் நீங்கள் செய்யும் விஷயங்களை சிறப்பாகச் செய்வீர்கள். உங்களுக்கு வழங்கப்படும் பொறுப்புகளை திறமையுடன் கையாண்டு நல்ல பேர் வாங்குவீர்கள். போட்டியில் பங்கேற்றால் மற்றவர்களை விட ஓரடி முன்னதாக செல்வீர்கள்.
மிதுனம்: மற்றவர்களின் செயல்களைப் பற்றி கவலைப்படாமல், சமுதாயத்தில் உங்கள் சொந்தக்காலில் நிற்பதில் கவனம் செலுத்துவதும், சமூகத்தில் நிலைத்து நிற்பதும் அவசியம் என்பதை மனதில் கொள்ள வேண்டும். சில்லறை வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் லாபத்தையும், விறுவிறுப்பான வர்த்தகத்தையும் பார்ப்பார்கள்.
கடகம்: உங்கள் கோபத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இல்லையெனில், அது உங்கள் அருகில் இருப்பவர்களை காயப்படுத்தும். எழுத்தாளர்கள் உயர் தரமான படைப்பை படைக்கலாம். கலைஞர்களுக்கு உகந்த நாள் இன்று. புதிய சவால்களை எதிர்கொள்ள ஏற்ற நேரம் இது.
சிம்மம்: இன்றைய தினம் நீங்கள் கடினமாக, புத்திசாலித்தனமாக உழைப்பீர்கள். வெற்றிபெற வேண்டும் என விரும்பினால் கடின உழைப்புக்கு மாற்று இல்லை என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். எனவே, இன்று வியர்வை சிந்துவதில் தவறேதும் இல்லை. கடின உழைப்பு எப்போதும் வட்டியுடன் சேர்த்து பலனளிக்கும்.
கன்னி: உங்கள் காதல் துணை உங்களுக்கு இன்று ஒரு ஆச்சரியத்தை கொடுப்பதோடு, ஒரு கோரிக்கையையும் முன்வைப்பார். தொழிலில் நல்ல செய்திகள் வருவதற்கான வாய்ப்புண்டு. நீங்கள் செய்த பழைய தவறுகளை பகுத்தாய்வு செய்வதன் மூலம், அவற்றை மீண்டும் செய்யாமல் தவிர்க்கலாம். எதிர்காலத்திற்கான திட்டங்களைத் திட்டவும்.
துலாம்: உங்கள் உயர்வான குணம் மற்றும் இளகிய மனதை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ள பலர் முயற்சிப்பார்கள். சிறிய பிரச்சினைகள் பெரிதாக வளர்ந்து உங்கள் இயல்பைமாற்றி கோபத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும். பண விவகாரங்களில் ஊக்கம் கிடைக்கும். மனதை நிலையாக வைத்துக்கொண்டால் இழந்த நிம்மதியை மீண்டும் பெறலாம்.
விருச்சிகம்: நீண்ட கால முதலீடுகளிலும், ரியல் எஸ்டேட்டுகளிலும் முதலீடு செய்ய நல்ல நாள் இன்று. இது நன்மைகளையும், லாபங்களையும் கொடுக்கும். உட்கார்ந்து ஓய்வெடுக்கவும், வாழ்க்கையில் இதுவரை தவறவிட்ட மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்க ஏற்ற நேரம் இது. திறந்த மனதுடன் உங்களை நோக்கி வரும் வாய்ப்புகள் அனைத்தையும் வரவேற்கவும்.
தனுசு: மன அழுத்தம் நிறைந்த வாழ்க்கைமுறையின் பாதகமான விளைவுகளை நீங்கள் சந்தித்திருக்கிறீர்கள். இருப்பினும் ஆரோக்கியத்தின் முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் புரிந்துகொண்டால் நிலைமை மாறும் வாய்ப்புகள் தென்படுகிறது. மன மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்தை சிறப்பாக பராமரிக்கவும். நல்ல செய்தி அல்லது வேலை உயர்வுடன் சம்பள உயர்வுடன் மாற்றம் தொடங்கும்.
மகரம்: உணர்வு பூர்வமான மற்றும் அதீத உரிமை உணர்வை வெளிப்படுத்த வேண்டாம். அவை உங்கள் கணிப்பை மறைத்து, உங்கள் வெற்றிக்கு தடையாக மாறிவிடும் வாய்ப்புகள் தென்படுகின்றன. இன்று உங்கள் இயல்பான, பணிவான நடவடிக்கையும், நல்ல அணுகுமுறையும் பலரின் இதயங்களை வெல்வதற்கான வாய்ப்புகளை கொடுக்கும்.
கும்பம்: ஏதேனும் இலக்கை அமைத்து அதை அடைவதற்காக செயல்படவும். உங்கள் கடின உழைப்பு மற்றும் சாதனைகளை பிறர் பாராட்டுவார்கள். மும்முரமான வேலை நாளை தொடங்குவதற்கு முன்பு குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாக சிறிது நேரத்தை செலவிடுங்கள்.
மீனம்: இதயத்திற்கு நெருக்கமாக இருப்பவர்களிடம் மிகவும் நெகிழ்வுடனும், உணர்வுப்பூர்வமாகவும் இருப்பீர்கள். ஏனெனில், அவர்களின் அன்பு, உங்கள் கண்களை மறைத்து தவறுகளை மட்டுப்படுத்தி காண்பிக்கும். நீங்கள் அவற்றை மன்னித்து மறந்துவிடுவீர்கள்.