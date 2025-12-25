கிறிஸ்துமஸ் நன்னாளில் உங்கள் ராசிக்கான பலன் என்னனு தெரிஞ்சிக்குங்க மக்களே!
டிசம்பர் 25 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : December 25, 2025 at 6:59 AM IST
மேஷம்: இன்று நீங்கள் மிகவும் ஆரோக்கியமாக உணர்வீர்கள். மனதில் மகிழ்ச்சி பொங்கும். சுற்றுப்புறத்தை சுத்தப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபடுத்திக் கொள்வீர்கள். இந்த உலகத்தை வாழ்வதற்கான ஒரு சிறந்த இடமாக மாற்ற விரும்புவதால் இந்த செயலில் ஈடுபடுவீர்கள்.
ரிஷபம்: உங்கள் ஆதுரமான வார்த்தைகளால் வியாபார ஒப்பந்தங்கள் எளிதில் முடிவடையும். காலையில் சுறுசுறுப்பாக இயங்கத் தொடங்கும் நீங்கள், நாளின் இறுதியில் சோர்வாக உணரலாம். உணர்வு பூர்வமாக செயல்படுவதை தவிர்த்தால், எதிர்வரும் நாட்களில் பல மோதல்களை தவிர்க்கலாம்.
மிதுனம்: நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் சுற்றுலா செல்ல விரும்புவீர்கள். வேடிக்கை, கேளிக்கை, பொழுதுபோக்கு நிறைந்த நாள் இது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும்.
கடகம்: நிலுவையிலுள்ள பணிகளை செய்து முடிக்க அதிகம் உழைக்க வேண்டும். சொந்த வாழ்க்கையைவிட தொழில் வாழ்க்கைக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். எனவே உங்கள் நேரத்தின் பெரும் பகுதியை தொழிலே ஆக்கிரமித்துக் கொள்ளும். மாலையில் காதல் துணையோடு மகிழ்ச்சியான தருணங்களை அனுபவிப்பீர்கள்.
சிம்மம்: வர்த்தகர்களும், தொழிலதிபர்களும் இன்று அதிக சவால்களையும், போட்டியையும் சந்திக்க நேரிடும். நிதி இழப்புகள் ஏற்படும் சாத்தியங்களும் உண்டு. முதலீடுகள் செய்யவோ, வணிகம் செய்யவோ இன்று உகந்த நாள் அல்ல. பிறருடன் சூடான விவாதங்களை தவிர்க்கவும். இன்று உங்கள் அனைத்து நடவடிக்கைகளிலும் எச்சரிக்கை தேவை.
கன்னி: பேச்சாற்றலும், ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனையும் உங்களுடைய சிறந்த ஆயுதங்கள். நீங்கள் வாழ்க்கையை அனுபவித்து மகிழ்பவர் என்றால், அழுத்தம் இல்லாத சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே உங்கள் படைப்பாற்றல் வெளிப்படும்.
துலாம்: மிகவும் செல்வாக்கு கொண்ட நண்பர் ஒருவரால் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் ஏற்படும். எந்த தடையும் இன்றி புதிய கூட்டு வணிகத்தை உங்களால் தொடங்க முடியும். உங்கள் செயல்திறனும், கடின உழைப்பும் பாராட்டப்படும்.
விருச்சிகம்: இன்று உங்கள் முதலாளியிடம் இருந்து நீங்கள் பாராட்டு வாங்க நேரிடலாம். உங்களுடைய சகாக்கள் இணக்கமாக இல்லாமல், அரைமனதுடன் ஆதரவு அளிப்பார்கள். தொழில் வாழ்க்கையில் புதிய வாய்ப்புகளில் நேர்காணல்கள் மற்றும் இறுதி தேர்வுகளில் வெற்றியடைய தாமதமாகலாம்.
தனுசு: உங்களிடம் இருக்கும் அனைத்தும் சரியானது என்பதே இன்றைய நிலைப்பாடாக இருக்கும். அநீதி மற்றும் பாகுபாடுகளுக்கு எதிராக போராட சரியான காரணம் உங்களிடம் இருக்கும். இன்றைய நாள் உங்கள் விருப்பப்படி பிரகாசமாக இருக்கும். நீங்கள் களத்தில் நின்று பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளலாம்.
மகரம்: உங்கள் கடின உழைப்பு ஏமாற்றம் அடையலாம். மற்றவர்களுடன் கருத்து வேறுபாடு கொண்டிருப்பீர்கள். சில நேரங்களில் இந்த வேறுபாடுகள் சூடான விவாதங்களாகவும் மாறலாம். இக்கட்டான சூழ்நிலையில் கவலைகள் அதிகரிக்கும். ஆனால் நம்பிக்கையை இழக்காதீர்கள். சுரங்கப்பாதையின் முடிவில் நிச்சயம் ஒரு வெளிச்சம் இருக்கும். இந்த கொந்தளிப்பான சூழ்நிலையில் நீங்கள் நிச்சயம் வெல்வீர்கள்.
கும்பம்: எதிர்கால திட்டங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுவீர்கள். திட்டங்கள் தீட்டுவது சரிதான் என்றாலும், உங்கள் கனவுகளை நனவாக்க இன்றைய காலகட்டத்திலேயே அதற்கான சக்தியைப் பெறவேண்டும். நிதர்சனத்தில் வாழ வேண்டும் என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். பணியிடத்தில் உங்களுடைய தாராள மனப்பான்மை ஏற்கனவே உங்களுக்கு இருக்கும் நற்பெயரை அதிகரிக்கும்.
மீனம்: வாழ்க்கையில் நிதி திட்டமிடல் என்பது இன்றியமையாதது. இன்று அதற்காக உங்கள் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். திடீரென்று பண இழப்பு ஏற்படலாம். குடும்பத்தினரில் ஒருவர் திடீரென நோய்வாய்ப்படுவதால் கவலை ஏற்படலாம். இருப்பினும் இந்த நிலை விரைவில் மாறிவிடும். இந்த கவலை உங்களுக்கு பெரிய அழுத்தமான சுமையாக மாறவிட வேண்டாம்.