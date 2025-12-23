ETV Bharat / spiritual

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பார்த்ததைவிட அதிக பலன் காத்திருக்கு - இன்றைய நாள் உங்களுக்கு எப்படி?

டிசம்பர் 23 ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 23, 2025 at 7:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மேஷம்: அலுவலகத்திலும், வீட்டிலும் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கான சிரமத்தை மேற்கொண்டிருப்பீர்கள். உங்கள் மேலதிகாரிகள் உங்களுக்கு சில சலுகைகள் அளிக்கக்கூடும். இது ஓரளவுக்கு உங்களை சாந்தப்படுத்தும். வயதில் மூத்தவர்களிடமிருந்து மதிப்புக்குரிய வழிகாட்டுதல்களை பெறுவீர்கள்.

ரிஷபம்: உங்கள் நிர்வாகத்திறம் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு ஆற்றலை வெளிப்படுத்த சிறப்பான நாள் இது. பணியிடத்தில் அல்லது தொழில் களத்தில் முழுத்திறமையையும் வெளிப்படுத்துவீர்கள். சகஊழியர்கள், மேலதிகாரிகள், பங்காளர்கள் மற்றும் போட்டியாளர்கள் மீதான நல் அபிமானத்தையும், ஆதரவையும் பெறுவீர்கள்.

மிதுனம்: மற்றவர்களின் திறமையை பாராட்டி ஊக்குவிப்பதில் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் பாதுகாப்பு மற்றும் நிதி நிலைமை தொடர்பான விஷயங்கள் குறித்து ஆலோசனை செய்வீர்கள். அன்பினால் இணைக்கப்பட்ட உறவுகள் நீண்ட காலத்திற்கு வலுவானதாக இருக்கும்.

கடகம்: நெருக்கமான நண்பர்கள், உங்கள் மனப்பான்மையை கண்டு பெருமை கொள்வார்கள். அவர்களுடன் நேரத்தை கழித்து சந்தோஷப்படுவீர்கள். நண்பர்களுடன் கொண்டுள்ள நெருக்கமான உறவுகள் நீண்ட காலத்திற்கு நீடித்து இருக்கும்.

சிம்மம்: இன்று சாதக மற்றும் பாதக பலன்களை கொண்ட நாள். வர்த்தகக் கூட்டாளி அல்லது வாழ்க்கைத் துணை தொடர்பாக உங்களுக்கு அதிருப்தி இருக்கும். மற்றொருபுறம், உங்களது முயற்சிக்கு எதிர்பார்த்ததைவிட அதிக பலன் கிடைத்திருக்கும்.

கன்னி: உடல் நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்தாமல் அலட்சியப்படுத்துகிறோம். உணவு பழக்க, வழக்கத்தை மாற்றி ஆரோக்கியமான உணவை எடுத்துக்கொண்டு உடற்பயிற்சி செய்யவும்.

துலாம்: அரசு தொடர்பான வேலை எப்போதும் பொறுப்பு நிறைந்தது. இருப்பினும் இன்று அரசாங்க சேவைகளில் உள்ள அனைவருக்கும் அற்புதமான மற்றும் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த நாளாக இருக்கும். உங்கள் நடவடிக்கைகள் சாதனைகளாக இருக்கும் மற்றும் உங்கள் செயல்திறன் முறையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு வெகுமதி பெறுவீர்கள். உங்கள் காதுகளையும், கண்களையும் திறந்து வைத்துகொண்டு பேசாமல் செயல்படுவது நல்லது.

விருச்சிகம்: இன்று உங்களுக்கு உற்சாகம் அதிகம் காணப்படும். புதிய வர்த்தக முயற்சியை மேற்கொள்ள விரும்புவீர்கள். உங்கள் செயல்திறன் முழுவதையும் பயன்படுத்தி அனைத்திலும் வெற்றி அடைவீர்கள். பொதுவாக இன்றைய நாள் வெகுமதிகள் மற்றும் பாராட்டுக்களுடன் சிறப்பான நாளாக இருக்கும். பணியில் மூத்தவர்கள் மற்றும் மேலதிகாரிகள் உங்களை பற்றி நல்ல எண்ணத்தை கொண்டிருப்பார்கள்.

தனுசு: இன்று நீங்கள் மந்தமாக உணர்வீர்கள். எனினும், மாலையில் கவலை மேகங்கள் விலகி மகிழ்ச்சி ஏற்படும். உங்கள் பணியை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு சந்தோஷமாக இருக்கவும். வெளி நாடு அல்லது நண்பர்களிடம் இருந்து வரும் நல்ல செய்தி மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும்.

மகரம்: நீங்கள் இன்று நியாயமான மற்றும் அநியாயமான முறையில் குறிக்கோளை நிறைவேற்ற அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வீர்கள். அறிவார்ந்த வளர்ச்சி ஒப்பற்றதாக இருக்கும். உங்கள் நோக்கம் சரியாகவே இருக்கும். உறுதிப்பாடு காரணமாக முடிவுகளை திறமையாக எடுப்பீர்கள்.

கும்பம்: எதிர்பாராத ஒரு நிகழ்வு இன்று ஏற்படலாம். வெற்றி, பணம் மற்றும் காதல் உறவு ஆகிய ஏதேனும் ஒன்று எதிர்பாராத வகையில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். மாலையில் நீங்கள் ஆராய்ச்சிப் பணியில் ஈடுபடக்கூடும். அது தொடர்பான ஆலோசனை அல்லது நடவடிக்கைகளை மேற் கொள்வீர்கள்.

மீனம்: அலுவலகம் மற்றும் வீடு ஆகிய இரண்டிலும் நீங்கள் பொறுப்புகளையும், பணிகளையும் கையாள்வீர்கள். வீட்டை அலங்கரிக்கும் பணியில் முழு மனதுடன் ஈடுபடுவீர்கள். செலவுகள் சிறிது அதிகரிக்கலாம். கடுமையான உங்களது முயற்சிக்கு அங்கீகாரமும், பாராட்டும் கிடைக்கும்.

TAGGED:

TAMIL RASIPALAN
இன்றைய ராசிபலன்
TODAY HOROSCOPE
RASIPALAN
TODAY RASI PALAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.