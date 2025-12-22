ETV Bharat / spiritual

இந்த ராசியினருக்கு கொண்டாட்டத்திற்கான நல்ல செய்தி காத்திருக்கு - வாரத்தின் முதல் நாள் உங்களுக்கு எப்படி?

டிசம்பர் 22 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

மேஷம்: இன்று நீங்கள் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் காணப்படுவீர்கள். உங்களுடைய உற்சாகத்தை நல்ல விதத்தில் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். நாளின் பிற்பகுதியில் நீங்கள் கொண்டாடி மகிழ்வதற்காக தருணங்கள் ஏற்படும்.

ரிஷபம்: இந்த நாள் முழுவதும் சக்தி, களிப்பு, உற்சாகம் ஆகிய மூன்று உணர்ச்சிகள் ஆட்கொண்டிருக்கும். இத்னால், உங்கள் அன்புக்குரியவர்களும், அருகாமையில் உள்ளவர்களும் இன்புறுவார்கள். களைப்பாக உணர்ந்தால் வேலையிலிருந்து இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு ஓய்வெடுத்து புத்துணர்வு பெறவும்.

மிதுனம்: இன்று உங்களுடைய காதல் வாழ்க்கை ஏற்றம், இறக்கங்களையம் சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது. அக்கறை, கவனிப்பும் கட்டாயமான தேவையாக இருக்கும். பண விவகாரத்தில் அநேகமாக நீங்கள் துணிந்து செயல்படக்கூடும். நிறைய யோசிக்காமல் நம்பிக்கையை காத்து அகமகிழ்ச்சியைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளவும்.

கடகம்: உங்கள் அவசர மனோபாவம் உங்கள் செயல்பாட்டை பாதிக்கும். நாளின் பிற்பகுதியில், எதிர்மறை கண்ணோட்டங்களை தவிர்த்து நேர்மறை விஷயங்களை மட்டும் கவனிக்கவும். வெறும் சிந்தனை என்றில்லாமல் செயல்படுவது நற்பலன்களை தரும்.

சிம்மம்: ஒவ்வொருவருடனும் எச்சரிக்கையுடன் நடத்துக்கொள்ள வெண்டும். நீங்கள் பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டதற்கு உரிய சன்மானங்களை பெறுவீர்கள். உங்கள் தன்மையும், இயலுந்தன்மையும் உங்களை இன்று அமைதியாக வைத்திருக்கும்.

கன்னி: நீங்கள் செல்வாக்கான பதவியை எதிர்பார்க்கலாம். மாலை நேரத்தில் வெளியில் செல்லக்கூடும். உங்கள் நெருங்கிய நண்பர் அல்லது குடும்பத்தினருடன் நீண்ட கால இலக்குகளை திட்டமிடுவதில் மாலை பொழுது கழியும்.

துலாம்: இன்று ஒரு குடும்ப நாள் ஆகும். உண்மை பேசுவது உறவுக்கு நல்லது. நெருங்கிய மற்றும் தூரத்து உறவினர்கள் இன்று உங்கள் மனதை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்துவார்கள். கொண்டாட்டத்திற்கு உரித்தான சில நல்ல செய்தி கிடைக்கக்கூடும்.

விருச்சிகம்: பிரச்சனைகளை சரிசெய்வதில் நீங்கள் அநேகமாக உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தக்கூடும். உங்கள் பணியிடத்தில் நீங்கள் செய்யும் வேலையின் மீது உங்களுக்கு மிகுந்த விருப்பம் ஏற்படும். நாளின் பிற்பகுதியில் நிலுவையில் உள்ள பிரச்சனைகளுக்கு நிலையான தீர்வுகளை எட்டுவீர்கள்.

தனுசு: கடும் போட்டியில் கூட நீங்கள் வெற்றி பெறும் திறமை உங்களுக்கு உள்ளதால் நீங்கள் கொண்டாடுவதற்கான அற்புதமான வாய்ப்பு உள்ளது. மாலையில், சமூக சந்திப்புகளில் நெருக்கமானவர்களுடன் நேரத்தை மகிழ்ச்சியாக செலவிடுவீர்கள்.

மகரம்: புதிய பொருளை நீங்கள் அறிமுகப்படுத்துவதை தள்ளிப்போடுங்கள். நாளின் பிற்பகுதிக்கு அறிமுகப்படுத்துவதும், தாமதப்படுத்துவது நன்மை தருவதாக இருக்கும். பணியிடத்தில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளுக்கு அங்கீகாரம் காத்திருக்கிறது.

கும்பம்: உங்கள் லட்சியம் உங்களை அடக்குமுறையாளராக ஆக்குகிறது. இன்று பேசக்கூடாதவற்றை பேசிவிடுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது. நீங்கள் மிகவும் வலியுறுத்துபவராகவும், கட்டாயப்படுத்துபவராகவும் இருந்தால் வருத்தப்படக் கூடும். அதீதமான முடிவுகள் எடுப்பதற்கு வற்புறுத்துவதைத் தவிருங்கள்.

மீனம்: இன்று உங்களது நெருக்கமானவர்கள் மற்றும் விருப்பமானவர்களுக்காக பணிந்து நடந்து கொள்வீர்கள். அளவுக்கு அதிகமாக உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தவில்லை என்றாலும் கூட, உங்களுக்கு நெருக்கமானவர் நன்மைக்காக உங்கள் வசதியை தியாகம் செய்வீர்கள். முக்கியமான முடிவுகளை சில நாட்களுக்குத் தள்ளி போடுவது சிறந்தது.

