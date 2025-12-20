இன்று பாராட்டு மழையில் நனையப் போகும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள்தான் - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
டிசம்பர் 20 ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : December 20, 2025 at 7:09 AM IST
மேஷம்: இன்று அலுவலகம் மற்றும் குடும்பத்திற்கு இடையில் நீங்கள் சிக்கிக்கொள்வீர்கள். மாலை நேரத்தில் சந்தோஷமாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள். புகழ்டைய வேண்டும் என்பது உங்களது ஆசை நிறைவேறும் வாய்ப்புள்ளது.
ரிஷபம்: உங்களது பெரும்பாலான நேரத்தை உடல் நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்துவதில் செலவழிப்பீர்கள். வர்த்தக ரீதியான சந்திப்புகள் மூலம் பரிவர்த்தனைகள் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்படும் வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. ஆராய்ச்சிப் பணியில் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு மேலாக முன்னேற்றம் இருக்கும்.
மிதுனம்: உங்களது போட்டியாளர்கள் வர்த்தகத்திலும், விற்பனையிலும் உங்களை வீழ்த்த விரும்புவார்கள். அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும் நீங்கள் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும். உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பது போல் நடந்து கொள்பவர் மூலம் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். சில ஒப்பந்தங்கள் நிறைவு செய்யப்படலாம்.
கடகம்: இன்று மற்றவர்களுடன் பழகும்போது வெளிப்படையான போக்கை கடைப்பிடிப்பீர்கள். மற்றவர்களிடம் மென்மையாக நடந்து கொள்வீர்கள். நாளின் பிற்பகுதியில் இந்த நிலை மாறி சிறிது கடுமையாக நடந்துகொள்ள நேரிடும். மாலையில் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
சிம்மம்: பாராட்டுதல்களை பெற தயாராக இருங்கள். நீண்ட நாட்களாக கிடைக்காமல் இருந்த அங்கீகாரம், உங்கள் கடின உழைப்பின் மூலம் உங்களுக்கு கிடைத்துள்ளது. சக பணியாளர்கள் மற்றும் பணியில் மூத்தவர்களின் ஆதரவும் உதவியும் கிடைத்து புதிய பணிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
கன்னி: இன்று குறிக்கோளை நிறைவேற்ற மனதை ஒருமுகப்படுத்தி செயல் புரிவீர்கள். இதன் மூலம் உங்கள் வெற்றியை நீங்களே நிர்ணயித்துக் கொள்வீர்கள். உங்களது நிர்வாகத்திறன் சிறந்த வகையில் இருக்கும். வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உங்களுக்குள் கொழுந்துவிட்டு எரியும். முடிவெடுக்கும் திறன் மற்றும் ஆராய்ந்து பார்க்கும் திறன் இருப்பதால் உங்களது நிர்வாக திறன்கள் மேலும் அதிகரிக்கும்.
துலாம்: இன்று அனைத்து வேலைகளையும் வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்பீர்கள். நீங்கள் எந்த வேலையை செய்தாலும், அதை வெற்றிகரமாக செய்ய முடியும். உங்கள் திறமை பாராட்டத்தக்கதாக இருக்கும்.
விருச்சிகம்: இன்று பல நிகழ்வுகள் ஏற்படும் நாள். அனுபவம் மூலம் பாடங்களை கற்க மூத்தவர்கள் மற்றும் மேலதிகாரிகள் சொல்வதை கவனமாக கேட்கவும். அவர்கள் ஒத்துழைப்பை உங்களுக்கு வழங்குவார்கள். நீதிமன்றங்கள் தொடர்பான விஷயங்களில் விலகி இருக்கவும். இதனால் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம்.
தனுசு: இன்று உங்கள் அன்பிற்கு பாத்திரமானவர்கள் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டிய தேவை உள்ளது. நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களை வீட்டிற்கு அழைத்து இரவு விருந்து கொடுப்பது உறவினை பலப்படுத்தும். நீங்கள் அவர்களுடன் ஆர்வமாக உரையாடுவீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கை துணையுடனும் நீங்கள் குதூகலமாக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.
மகரம்: இன்றைய தினம் சுமுகமாகவே இருக்கும் என்றாலும், உங்களது அவசர நடவடிக்கைகள் காரணமாக சில பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். எனினும் இது மேலதிகாரிகளிடம் நீங்கள் ஏற்படுத்தியுள்ள நன்மதிப்பை பாதிக்கும். உங்கள் கனவுகள் சில நனவாகலாம். அலுவலகத்தில் பணியில் கவனம் செலுத்தினால் குறிக்கோளை எட்டுவது சாத்தியமே.
கும்பம்: உங்கள் குறிக்கோள்களை நோக்கி உறுதியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு செயல்படுவீர்கள். அதனை நிறைவேற்ற அனைத்து வகையிலும் கடுமையான முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். இதற்கான அத்தனை செயல்திறனும், ஆற்றலும் உங்களிடம் உள்ளது. கடின உழைப்பு இல்லாமல் எதுவும் எளிதாக கிடைக்காது என்பதை நன்றாக அறிந்து வைத்துள்ளீர்கள்.
மீனம்: இன்று ஒரு சாதகமான நாளாக இருக்காது. சிறிய காரணங்களுக்காக மனம் வருத்தப்படுவதை தவிர்ப்பது நல்லது. எதிர்மறையான சிந்தனைகள் மனதில் தோன்றலாம். நம்பிக்கை உணர்வை வளர்த்துக் கொண்டு, நேர்மறையாக சிந்திக்கவும்.