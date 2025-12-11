ETV Bharat / spiritual

அனைத்தையும் வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்யும் ராசிக்கார்கள் இவர்கள்... உங்க ராசிக்கு எப்படி?

டிசம்பர் 11 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 11, 2025 at 7:04 AM IST

மேஷம்: உங்கள் குழந்தைகளின் ஆசைகளை நிறைவேற்ற வாய்ப்புள்ளது. இதுவரை அவர்களுக்காகத்தான் கடுமையாக உழைத்தீர்கள். நெடுநாட்களாக முடிக்கப்படாமல் இருந்த பணிகள் முடிவுக்கு வரும். மருத்துவத்துறை மற்றும் பொது சேவையில் உள்ளவர்களுக்கு இது ஆக்கப்பூர்வமான நாளாக இருக்கும்.

ரிஷபம்: இன்றைய தினம் ஆக்கபூர்வமான, போட்டி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். உங்களது செயல்திறன் மூலமாக உடன் பணிபுரிபவர்களையும், மேலதிகாரிகளையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள். அவர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்ய ஆர்வமாக இருப்பார்கள். நீங்கள் மேற்கொள்ளவுள்ள பணியில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும்.

மிதுனம்: இன்று உணர்வு ரீதியாக அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடும். உங்களது மூளை சொல்வதை கேட்காமல், உணர்வுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பீர்கள். அதனால் நல்லவர்களை அடையாளம் காண முடியாமல் போகும். அதிர்ஷ்டம் உங்களது பாதிப்பை குறைக்கும்.

கடகம்: நீங்கள் இன்று வருங்காலத்திற்கான திட்டத்தை மேற்கொள்வீர்கள். இதன் மூலம் நேரத்தை சேமிப்பீர்கள். இன்று நீங்கள் மேற்கொள்ளும் ஒவ்வொரு பணியிலும் சிறந்த பலன்கள் கிடைக்கும்.

சிம்மம்: புதிய முயற்சிகளையும், வேலைகளையும் மேற்கொள்வீர்கள். அனைத்தையும் வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்வீர்கள். உறவு நிலைகளில் சிறிய பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும், அதனை எளிதாக தீர்த்து விடலாம்.

கன்னி: குடும்ப முக்கியத்துவத்தை உணர்வீர்கள். பரிவர்த்தனைகளை திறம்பட செய்யக்கூடிய ஆற்றல் உங்களுக்கு இருக்கும். சச்சரவுகள் சுமுகமாக தீர்க்கப்படும். நடுநிலை தன்மையுடன் செயல்பட்டதன் காரணமாக, முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக உணர்வீர்கள்.

துலாம்: இன்று உங்களுக்கு சுவையான உணவுகளை சுவைத்து மகிழும் ஆர்வம் இருக்கும். அனைத்து வகையான உணவுகளையும் சுவைத்து மகிழ்வீர்கள். உங்களுக்கு பிடித்த பணியை மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புண்டு. ஆனாலும் ஏதேனும் ஒரு விஷயம் குறித்த கவலை மனதில் இருக்கும்.

விருச்சிகம்: இன்றைய தினத்தில் மகிழ்ச்சியையும், குதூகலத்தையும் பரப்பும் ஒரு கருவியாக இருப்பீர்கள். அனைவரின் அன்பையும் பெறுவீர்கள். உங்களை சிலர் போட்டியாக நினைக்கலாம். மகிழ்ச்சியை பரப்பினால் அது பத்து மடங்காக உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கும்.

தனுசு: பணியிலுள்ள ஈடுபாட்டின் காரணமாக வேலைப்பளு அதிகரிக்கலாம். அதனால் பணியில் நீங்கள் மூழ்கி விடுவீர்கள். ஆனால் மாலைப் பொழுதில் சிறிது ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டு மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.

மகரம்: சட்டம், வழக்கு ஏதேனும் இருந்தால் அதை தீர்க்க அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும். அதன் காரணமாக உங்களுக்கு நிதி இழப்பு ஏற்படலாம். எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது நல்லது.

கும்பம்: இன்றைய தினம் மனதுக்கு பிடித்தவர்களுடன் நேரத்தை செலவழித்து, அவர்களுடன் கடைகளுக்கு செல்வீர்கள். கிரக நிலைகள் சாதகமாக இருப்பதால் குடும்பத்தினருடன் குதூகலமாக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.

மீனம்: இன்று பிறரின் தேவையையும், உணர்வுகளையும் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள். அதனால் அவர்களது ஆசி உங்களுக்கு கிடைக்கும். உங்களது மேலதிகாரிகள், சக பணியாளர்கள், வாழ்க்கைத்துணை மற்றும் சகோதரர்கள் என அனைவரையும் திருப்திப்படுத்துவீர்கள்.

