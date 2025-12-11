அனைத்தையும் வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்யும் ராசிக்கார்கள் இவர்கள்... உங்க ராசிக்கு எப்படி?
டிசம்பர் 11 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : December 11, 2025 at 7:04 AM IST
மேஷம்: உங்கள் குழந்தைகளின் ஆசைகளை நிறைவேற்ற வாய்ப்புள்ளது. இதுவரை அவர்களுக்காகத்தான் கடுமையாக உழைத்தீர்கள். நெடுநாட்களாக முடிக்கப்படாமல் இருந்த பணிகள் முடிவுக்கு வரும். மருத்துவத்துறை மற்றும் பொது சேவையில் உள்ளவர்களுக்கு இது ஆக்கப்பூர்வமான நாளாக இருக்கும்.
ரிஷபம்: இன்றைய தினம் ஆக்கபூர்வமான, போட்டி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். உங்களது செயல்திறன் மூலமாக உடன் பணிபுரிபவர்களையும், மேலதிகாரிகளையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள். அவர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்ய ஆர்வமாக இருப்பார்கள். நீங்கள் மேற்கொள்ளவுள்ள பணியில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும்.
மிதுனம்: இன்று உணர்வு ரீதியாக அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடும். உங்களது மூளை சொல்வதை கேட்காமல், உணர்வுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பீர்கள். அதனால் நல்லவர்களை அடையாளம் காண முடியாமல் போகும். அதிர்ஷ்டம் உங்களது பாதிப்பை குறைக்கும்.
கடகம்: நீங்கள் இன்று வருங்காலத்திற்கான திட்டத்தை மேற்கொள்வீர்கள். இதன் மூலம் நேரத்தை சேமிப்பீர்கள். இன்று நீங்கள் மேற்கொள்ளும் ஒவ்வொரு பணியிலும் சிறந்த பலன்கள் கிடைக்கும்.
சிம்மம்: புதிய முயற்சிகளையும், வேலைகளையும் மேற்கொள்வீர்கள். அனைத்தையும் வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்வீர்கள். உறவு நிலைகளில் சிறிய பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும், அதனை எளிதாக தீர்த்து விடலாம்.
கன்னி: குடும்ப முக்கியத்துவத்தை உணர்வீர்கள். பரிவர்த்தனைகளை திறம்பட செய்யக்கூடிய ஆற்றல் உங்களுக்கு இருக்கும். சச்சரவுகள் சுமுகமாக தீர்க்கப்படும். நடுநிலை தன்மையுடன் செயல்பட்டதன் காரணமாக, முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக உணர்வீர்கள்.
துலாம்: இன்று உங்களுக்கு சுவையான உணவுகளை சுவைத்து மகிழும் ஆர்வம் இருக்கும். அனைத்து வகையான உணவுகளையும் சுவைத்து மகிழ்வீர்கள். உங்களுக்கு பிடித்த பணியை மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புண்டு. ஆனாலும் ஏதேனும் ஒரு விஷயம் குறித்த கவலை மனதில் இருக்கும்.
விருச்சிகம்: இன்றைய தினத்தில் மகிழ்ச்சியையும், குதூகலத்தையும் பரப்பும் ஒரு கருவியாக இருப்பீர்கள். அனைவரின் அன்பையும் பெறுவீர்கள். உங்களை சிலர் போட்டியாக நினைக்கலாம். மகிழ்ச்சியை பரப்பினால் அது பத்து மடங்காக உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கும்.
தனுசு: பணியிலுள்ள ஈடுபாட்டின் காரணமாக வேலைப்பளு அதிகரிக்கலாம். அதனால் பணியில் நீங்கள் மூழ்கி விடுவீர்கள். ஆனால் மாலைப் பொழுதில் சிறிது ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டு மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.
மகரம்: சட்டம், வழக்கு ஏதேனும் இருந்தால் அதை தீர்க்க அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும். அதன் காரணமாக உங்களுக்கு நிதி இழப்பு ஏற்படலாம். எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது நல்லது.
கும்பம்: இன்றைய தினம் மனதுக்கு பிடித்தவர்களுடன் நேரத்தை செலவழித்து, அவர்களுடன் கடைகளுக்கு செல்வீர்கள். கிரக நிலைகள் சாதகமாக இருப்பதால் குடும்பத்தினருடன் குதூகலமாக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.
மீனம்: இன்று பிறரின் தேவையையும், உணர்வுகளையும் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள். அதனால் அவர்களது ஆசி உங்களுக்கு கிடைக்கும். உங்களது மேலதிகாரிகள், சக பணியாளர்கள், வாழ்க்கைத்துணை மற்றும் சகோதரர்கள் என அனைவரையும் திருப்திப்படுத்துவீர்கள்.