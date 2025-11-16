இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு கனவில் வரும் நபரை நேரில் சந்திக்கும் வாய்ப்பு உண்டு - உங்களுக்கு சன்டே எப்படி?
நவம்பர் 16 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
மேஷம்: சந்தோஷமான செய்தியின் மூலம் நீங்கள் உற்சாகமாக இருப்பீர்கள். உங்கள் பெயர் திறனுக்கு ஏற்ற வகையில் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் வெற்றி கிடைக்கும்.
ரிஷபம்: பணியிடத்தில் சிறந்த முறையில் ஈடுபாட்டுடன் திட்டமிட்டு செயல்படுவீர்கள். பரிவர்த்தனைகளை வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்பீர்கள். சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு சிறந்த வகையில் கையாளும் திறன் உங்களிடம் உள்ளது.
மிதுனம்: உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் உற்சாகமும், மகிழ்ச்சியும் நிலவும். உங்கள் குழந்தைகளிடம் நீங்கள் அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள். வீட்டை அலங்கரிக்க முயற்சி மேற்கொள்வீர்கள். குடும்பத்தினருடன் நிலவி வந்த பிரச்சனைகள் சுமுகமாக தீர்க்கப்படும்.
கடகம்: இன்று கடினமாக உழைத்த பணத்தை செலவிடுவதில் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள். தேவையில்லாத நெருக்கடிகளை தவிர்ப்பது நல்லது. பணியிடத்தில் சிறிது மாற்றங்கள் ஏற்படும் வாய்ப்பும் அதிகம் உள்ளது.
சிம்மம்: உங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை குறைத்துக் கொள்வது நல்லது. இன்று பொறுமையாக செயல்படுவது நன்மை தரும். உங்கள் முயற்சிக்கு ஏற்ற பலன் இல்லாமல் இருக்கும்.
கன்னி: உங்களை சுற்றியுள்ளவர்கள் உங்களைப் பார்த்து வியந்து ஊக்கம் பெறுவார்கள். உங்க அறிவாற்றலும், அனைவரையும் அனுசரித்து செயல்படும் திறனும் அனைவரையும் கவரும். காதல் வாழ்க்கையைப் பொறுத்தவரை உங்களுக்கு ஆச்சரியங்கள் காத்திருக்கின்றன. குடும்பத்தினருடன் நல்ல நிலையில் நேரம் செலவழிப்பீர்கள். குடும்பப் பொறுப்புகள் மீது அதிக கவனம் செலுத்தவும்.
துலாம்: இன்று உங்களுக்கு ஆதாயமான நாளாக இருக்காது. குறிப்பாக நேர்காணலில் வெற்றி பெறும் வாய்ப்பு குறைவு. நம்பிக்கையை கைவிட வேண்டாம். கடுமையாக உழைக்க வேண்டும். உங்ளின் உழைப்பிற்கு வருங்காலத்தில் ஏற்ற பலன் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: உங்களது அலுவலகத்தில் உங்கள் மதிப்பை உயர்த்திக்கொள்ள விரும்புவீர்கள். நீங்கள் உறுதியான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் தன்மை கொண்டவர். இலக்குகளை அடைய எந்த அளவிற்கும் சென்று வேலை பார்க்கும் திறமை கொண்டவர். புதுமையான கருத்துகளை உங்கள் சக பணியாளர்களிடம் பகிர்ந்துகொள்ள ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.
தனுசு : இன்று வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தர்களின் கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்வதில் நேரம் அதிகம் செலவாகும். உங்களது பொறுமைகுணத்தினால் மற்றவர்கள் கூறும் ஆலோசனைகளையும், கருத்துக்களையும் கவனமாக கேட்பீர்கள். இன்று உங்களுக்கு ஒரு ஆக்கபூர்வமான நாளாக இருக்கும்.
மகரம் : இன்று உங்கள் கனவில் வரும் நபரை நேரில் காணும் வாய்ப்புண்டு. வருங்காலத்திற்கான திட்டங்களை மேற்கொண்டு, காதல் துணையுடன் பரஸ்பரம் உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். நிபந்தனையற்ற அன்பு மற்றும் காதலின் காரணமாக பரஸ்பரம் மகிழ்ச்சி நிலவும்.
கும்பம்: இன்று உங்களுக்கு குதூகலம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஆனால், சக பணியாளர்கள் தங்கள் வேலையை முடிக்க உங்கள் உதவிகளை நாடுவார்கள். உங்கள் மனதிற்குப் பிடித்தவர் ஆதரவாக இருப்பார்.
மீனம்: இன்றைய தினம் நீங்கள் விரும்பிய அனைத்தையும் செய்யலாம். உங்களது குழுவிற்கு உங்கள் அனுபவத்தின் மூலம் செயல்திறனை நிரூபிக்க இயலும். நீங்கள் மேற்கொண்ட முயற்சிகளுக்கு லாபம் கிடைத்து அதன் மூலம் ஊக்கம் பெறுவீர்கள்.