பேச்சாற்றல் மூலம் இன்று வெற்றிபெற போகும் ராசிகாரர்கள் யார் தெரியுமா?

நவம்பர் 25 ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 25, 2025 at 7:27 AM IST

2 Min Read
மேஷம்: கடினமான சூழ்நிலைகள் கூட சில சமயங்களில் நமது முழு திறமையை வெளிக்கொண்டு வருவதில் உதவியாக இருக்கும். அலுவலகத்தில் சக பணியாளர்களை விட நீங்கள் வேலையில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். எதிர்பார்த்த அளவு பலன் கிடைக்காது. எனினும், நீங்கள் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். உடனடியாக பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது.

ரிஷபம்: இன்று உங்களது நண்பர்களுடன் சாதனையை எடுத்துரைக்கும் வகையிலான வெற்றிவிழாவை கொண்டாடுவீர்கள். முற்போக்கான சிந்தனையின் மூலம் வர்த்தகத்திலும், அலுவலகத்திலும் வளமான எதிர்காலத்திற்கான அஸ்திவாரத்தை ஏற்படுத்துவீர்கள். சமூக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டு குதூகலமாக இருப்பீர்கள்.

மிதுனம்: குடும்பத்தினருடன் உங்கள் உணர்வுகளை பகிர்ந்துகொண்டு உரையாடுவீர்கள். நிதி நிலைமை குறித்து உங்கள் குடும்பத்தினருக்கு தெரிவிக்க இது சரியான நேரமாகும். இதனால் உங்களது மனபாரம் குறையும். நீங்கள் புத்துணர்ச்சியுடன் அனைத்தையும் உற்சாகமாக அணுகுவீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கை துணையின் மூலம் அதிர்ஷ்டம் வந்து சேரும்.

கடகம்: நெருக்கமான நண்பர்கள் உங்கள் மனப்பான்மையை கண்டு பெருமை கொள்வார்கள். அவர்களுடன் நேரம் கழித்து மகிழ்ச்சியடைவீர்கள். பணியிடத்தில் சற்று கவனம் தேவை. தேவையற்ற செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுவது ஆபத்தை ஏற்படுத்தும்.

சிம்மம்: வானிலை மாற்றம்போல் உங்கள் மனவலி மாறிக்கொண்டே இருக்கும். சில சமயம் மகிழ்ச்சியாகவும், சில சமயங்களில் சோகமாகவும் இருக்கும். எனவே, அமைதியை கடைப்பிடித்தால் நிம்மதி ஏற்படும். உங்கள் பணியை உற்சாகமாக மேற்கொண்டு மகிழ்ச்சியாக இருக்கவும்.

கன்னி: உடல் நலன் தொடர்பான விஷயங்களில் அலட்சியம் கூடாது. முன்னர் ஏற்பட்ட காயங்கள் தற்போது உடல் நலத்தில் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். இருப்பினும், இன்று அமைதியும், வளமும் ஏற்படும். இதனால், புத்துணர்வு பெறுவீர்கள்.

துலாம்: இன்று உங்களுக்கு சோகமான நாளாக இருக்கும். எதிர்காலம் நல்லபடியாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் போது, மன வருத்தத்தை தரக்கூடியதாக இருக்கும். ஆனால், மன உறுதியுடன் இருப்பதற்கான முக்கிய காரணம் உங்கள் காதல் துணையின் ஆறுதலான வார்த்தைகளாகும்.

விருச்சிகம்: மனதிலிருந்து எதிர்மறையான எண்ணங்களை நீக்கவும். குழு உறுப்பினர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றி சிறந்த முறையில் பங்கீட்டு வழங்குவீர்கள். அவர்களது திறன்களை புரிந்துகொண்டு அதற்கு ஏற்ற வகையில் பணிகளை ஒதுக்குவீர்கள்.

தனுசு: பொதுவாக நீங்கள் சுறுசுறுப்பான மனிதர்தான். ஆனால், இன்று நீங்கள் சோர்வாகவும், சோம்பலாகவும் உணர்வீர்கள். சமீபத்தில் வேலைப்பளு அதிகம் இருந்ததன் காரணமாக இந்த சோர்வு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடும். வேலையையும், பொறுப்பையும் பிறருக்கு பங்கிட்டு வழங்க முயற்சி செய்யவும்.

மகரம்: இன்று நியாயமான முறையில் குறிக்கோளை நிறைவேற்ற அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வீர்கள். அறிவார்ந்த வளர்ச்சி ஒப்பற்றதாக இருக்கும். உங்கள் நோக்கமும் சரியாகவே இருக்கும்.

கும்பம்: உங்கள் தொடர்பு திறன் இன்று அதிசயங்களை உண்டாக்கும். பேச்சாற்றல் மூலம் மக்களை கவர்வீர்கள். கூட்டங்களில் பங்கேற்கும்போது பேச்சுத்திறன் மிகவும் பயன்மிக்கதாக இருக்கும். உங்கள் அனைத்து வாதங்களும் மிகவும் இணக்கமானதாக இருக்கும்.

மீனம்: ஆன்மீக புத்தகங்களை படிக்கும் ஆர்வம் இருக்கும். ஆன்மீக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதிகளுக்கு நீங்கள் பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். நீங்கள் எடுக்கும் சில முயற்சிகளை ஆராய்ந்து எடுப்பது நன்மை பயக்கும்.

