இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாலி டூர் போக வாய்ப்புண்டு - உங்களுக்கு வீக் எண்ட் எப்படி?
நவம்பர் 23 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : November 23, 2025 at 7:12 AM IST
மேஷம்: இன்று உங்கள் உள்ளுணர்வுகளின் அடிப்படையில் செயல்படுவீர்கள். அதனால் நீங்கள் அனைத்து திட்டங்களையும் சிறந்த வகையில் அமைப்பீர்கள். இன்று மகிழ்ச்சியான மனநிலையில் இருப்பீர்கள். எனினும் சிறிது ஏமாற்றம் ஏற்படக்கூடும். அதுகுறித்து கவலை கொள்ளத் தேவையில்லை.
ரிஷபம்: ஒரு மேலாளராக நீங்கள் நிறுவனத்திற்கு சிறந்த வகையில் லாபத்தை ஏற்படுத்திக்கொடுத்து, சக ஊழியர்களுக்கு உதவியாக இருப்பீர்கள். அணுகுமுறையை மாற்றிக்கொண்டு, அலுவலகத்தில் அனைவரது கருத்துக்களையும் கேட்டறிந்து, அவர்கள் கூறும் கருத்துகளுக்கு ஏற்ப முடிவெடுத்து செயல்படுவீர்கள். இதன் மூலம் வெற்றி வாய்ப்புகள் அதிகரிப்பதோடு, இக்கட்டான கால நிலைகளை சமாளிக்கும் நிலையும் ஏற்படும்.
மிதுனம்: இன்று உங்களுக்கு மிகுந்த ஆக்கப்பூர்வமான நாளாக இருக்கும். வாழ்க்கையின் அரிய தருணங்களை நினைத்து பார்த்து கடவுளுக்கு நன்றி தெரிவிப்பீர்கள். எனினும், தனிப்பட்ட விஷயம் மற்றும் தொழில் தொடர்பான விஷயங்களில் குழப்பங்கள் இருக்கக்கூடும்.
கடகம்: அலுவலகத்தில் செயல்திறனுடன் பணியாற்றுவீர்கள். அதேநேரத்தில், பலவிதமான எண்ணங்கள் மனதில் அலைபாய்ந்து கொண்டிருக்கும். இதனால்,கவனச்சிதறல் ஏற்பட்டாலும் அதிலிருந்து விலகி பணியில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
சிம்மம்: உங்களுக்கு பயணம் செய்வது மிகவும் பிடிக்கும். குடும்பத்தினர் அல்லது நண்பர்களுடன் பயணம் மேற்கொள்வதற்கான திட்டம் உள்ளது. கலைத்துறையில் இருப்பவர்கள் பலரது பாராட்டைப் பெறுவார்கள். பொதுவாக இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும்.
கன்னி: உங்கள் குறிக்கோளை நிறைவேற்ற மனதை ஒருமுகப்படுத்தி செயல்புரிவீர்கள். இதன் மூலம் உங்கள் வெற்றியை நீங்களே நிர்ணயித்துக் கொள்வீர்கள். நிர்வாகத்திறன் சிறந்த வகையில் இருக்கும். வெற்றிபெற வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உங்களுக்குள் கொழுந்துவிட்டு எரியும்.
துலாம்: இன்று வேலைப்பளு அதிகம் இருக்கும். அதன் காரணமாக நீங்கள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள். மோசமான சூழ்நிலைகள் மற்றும் கவலைகள் காரணமாக உற்சாகம் இழந்து காணப்படுவீர்கள். எனினும் மன உறுதியுடன் சூழ்நிலையை தைரியமாக எதிர்கொண்டால் நிலைமை சீராகும்.
விருச்சிகம்: இன்று பல நிகழ்வுகள் ஏற்படும். அனுபவம் மூலம் பாடங்களை கற்க மூத்தவர்கள் மற்றும் மேலதிகாரிகள் சொல்வதை கவனமாக கேட்கவும். அவர்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்குவார்கள். நீதிமன்றங்கள் தொடர்பான விஷயங்களில் விலகி இருக்கவும். இதனால் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். எதிர்பார்ப்புகள் உங்கள் மனதை பெரிதும் பாதிக்கும்.
தனுசு: இன்று மிகவும் குழப்பம் மிகுந்த நாளாகும். பல்வேறு விஷயங்கள் தொடர்பாக என்ன செய்வது? என்று திட்டமிடப்படாத நாளாக இருக்கும். அமைதி இருக்காது. அதற்காக கவலை கொள்ளத் தேவையில்லை. குழப்பங்களை தீர்க்க மன உறுதியுடன் செயல்பட்டால் வெற்றி பெறலாம்.
மகரம்: இன்று தேவையற்ற செலவின் காரணமாக பணவிரயம் ஏற்படலாம். ஆனால், நிதி நிலைமை மேம்படும் என்பதால் மகிழ்ச்சி கொள்ளவும். பணவரவு ஏற்படும் சாத்தியக்கூறு அதிகம் உள்ளது. மற்றபடி மற்ற நாட்களைப் போலவே இன்றும் சாதாரணமான நாளாக இருக்கும்.
கும்பம்: உங்களது கனவு இல்லம் அல்லது வாகனம் கைக்கூடும் வாய்ப்புள்ளது. கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதால் புதிய சொத்துக்கள் வாங்கக்கூடும். அதனால், அது தொடர்பான விவரங்களை சேகரித்து, கடன் விண்ணப்பம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கவும். கோயில்களுக்கு சென்று வழிபாடு நடத்துவதற்கு இது சிறந்த நாளாக இருக்கும்.
மீனம்: இன்று மிகவும் பதட்டமான மனநிலை இருக்கும். எவரேனும் ஒருவருடன் ஏதேனும் ஒரு காரணத்திற்காக ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம். தியானப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டால் மன அமைதி ஏற்பட்டு தினசரி பணிகளை தொடர இயலும்.