வெற்றி இலக்கை நோக்கி செல்லும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள்தான்! உங்க ராசிக்கு எப்படி?
நவம்பர் 11 ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
மேஷம்: தனிப்பட்ட திறன்கள் இன்று உங்களுக்கு சாதகமாக செயல்பட்டு வெற்றியை கொடுக்கும். கருத்துக்கள் மற்றும் எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் பலம் கிடைக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. விபத்து அல்லது உடல் நலக்குறைவு ஏற்படக்கூடும் என்பதால் கவனமாக இருக்கவும்.
ரிஷபம்: இன்று உங்கள் மனம் லேசாகவும், நிம்மதியாகவும் இருக்கும். உங்கள் பணியில் முழு கவனமும் செலுத்துவீர்கள். மாலையில் நண்பர்களுடன் பொழுதை கழிப்பீர்கள்.
மிதுனம்: இன்றைய தினம் வீட்டில் சச்சரவுகள் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்களின் கோரிக்கைகள் அதிகரிக்கும். அதை சமாளிக்க முடியாமல் நீங்கள் திணறும் வாய்ப்புள்ளது. இதனால் உங்கள் மனநிலை பாதிக்கப்படலாம்.
கடகம்: வேலை செய்யும் ஆர்வம் அதிகம் இருக்கும். தோட்ட வேலை, சமையல் செய்தல் என அனைத்து பணிகளையும் ஆர்வமாக செய்வீர்கள். கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதால், காதல் உறவிற்காக, நேரம், பணம் செலவழித்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
சிம்மம்: விற்பனைத்துறை தொடர்பான பணியில் இருப்பவர்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து சந்திப்புகளும் பலன் தரும். பயணத்தில் தாமதம் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் திறமைகளை அறிந்துகொள்ள இது சரியான நேரமாகும்.
கன்னி: இன்று குடும்ப உறவுகள் உங்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவார்கள். உங்களையும், உங்கள் எண்ணங்களையும் கட்டுப்படுத்துவார்கள். வர்த்தகத்துறையில் சாதகமான நிலை இருக்கும். மாலையில் நண்பர்களுடன் நிம்மதியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.
துலாம்: இன்று குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் சந்தோஷமாக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள். உங்கள் மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பதை உங்கள் வாழ்க்கைத் துணை புரிந்துகொள்வார். ஒருவருடன் ஒருவர் இணக்கமாக இருந்து சந்தோஷமாக நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
விருச்சிகம்: உடல் நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டும். உங்களது பழக்க வழக்கத்தை மாற்றி ஆரோக்கியமான உணவு பழக்க வழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கொண்டு உடற்பயிற்சி செய்யவும்.
தனுசு: சோதனைக் காலங்கள் எப்போதும் நீடிப்பதில்லை. உறுதியான மனிதர்கள் நிலைத்து நிற்பார்கள். இதனை மனதில் கொண்டு வாழ்க்கையில் முன்னேறி செல்லவும். நேர்மறையான அணுகுமுறையின் மூலம் வாழ்க்கை எளிமையாகும். தேவையில்லாத நெருக்குதலுக்கு அடிபணிய வேண்டாம்.
மகரம்: உணர்வுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் ஒருவராக நீங்கள் இருந்துவிட வேண்டாம். உங்களது உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்திக்கொண்டு செயல்பட்டால் பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்கும். உணர்வுகள்தான் உங்கள் வெற்றிக்கு தடையாக இருக்கும். அமைதியாக பொறுமையுடன் செயல்பட்டு, நேர்மறையான எண்ணம் கொண்டிருந்தால் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணலாம்.
கும்பம்: உறுதியான மனநிலை காரணமாக அனைத்தையும் எளிதாக சமாளிப்பீர்கள். சந்தேகங்களும், கவலைகளும் காற்றில் கரைந்து வெற்றி இலக்கை நோக்கி உறுதியாக செல்வீர்கள். வெற்றிப்பாதையில் பலரின் மனங்களையும் வெற்றி கொள்வீர்கள்.
மீனம்: இன்று ஒரு லாபகரமான நாளாக இருக்கும். வர்த்தகம் மற்றும் வெளிநாடுகளில் செய்யப்பட்ட முதலீடுகளில் இருந்து பணவரவு அதிகம் இருக்கும். உங்களது தொடர்பு திறன் காரணமாக நல்ல பரிவர்த்தனைகள் நிறைவேற்றப்பட்டு, எதிர்பாராத வகையிலான ஆதாயங்கள் கிடைக்கும்.