இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அங்கீகாரமும், பாராட்டுகளும் காத்திருக்கிறது - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : December 15, 2025 at 7:16 AM IST
மேஷம்: உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவர்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்த முயற்சி செய்வீர்கள். அவர்கள் மனதைக்கவர புதுமையான முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் இடையில் அதிருப்தி இருக்கக்கூடும். எனினும் புதிய நண்பர்களுடன் மாலையில் விருந்துக்கு செல்வீர்கள்.
ரிஷபம்: இன்று நீங்கள் உணர்வு ரீதியாக பாதிக்கப்படுவீர்கள். நெருக்கமான ஒருவருடன் உணர்ச்சிப் போராட்டம் காரணமாக பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும். மற்றவர்கள் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் காரணமாக குழப்பமான நிலை நிலவக்கூடும். விவாதங்களில் ஈடுபடுவதை தவிர்க்கவும்.
மிதுனம்: உங்களைச் சுற்றியிருக்கும் நபர்களிடம் ஆராய்ந்து பேசவும். உணர்வுகள் மற்றும் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யவும். பொதுவாக இன்ன்று வேடிக்கை மற்றும் குதூகலம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும்.
கடகம்: பணியிடத்தில் சிறந்த கூட்டாளி உறவை ஏற்படுத்தும் திறமையின் காரணமாக முக்கிய திட்டங்களில் வெற்றி காண்பீர்கள். ஆனால், ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடும் முன் முழுமையாக படித்து அறிந்து கொள்வது நல்லது. கவனமாக செயல்படுவது முக்கியம்.
சிம்மம்: பழைய நட்புகளை புதுப்பிப்பதற்கும், புதிய தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கும் இது சிறந்த நாளாக இருக்கும். நண்பர்களும், உறவினர்களும் உங்கள் வீட்டிற்கு வருகை தருவார்கள். வீட்டில் குதூகலமான சூழ்நிலை நிலவும். விருந்தினர்களுக்கும், நண்பர்களுக்கும் நீங்கள் சிறந்த வகையில் விருந்து அளிப்பீர்கள்
கன்னி: வர்த்தகம் மற்றும் சந்தோஷம் ஆகிய இரண்டும் இன்று உங்களுக்கு கைகூடும். சமூக கூட்டங்களால் நன்மை கிடைக்கும். நீங்கள் எந்த அளவிற்கு நேரத்தை செலவிடுகிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு பணம் செலவாகும். எனவே, சிந்தித்து செலவு செய்வது நல்லது.
துலாம்: இன்று அனைவரையும் ஈர்க்கும் வண்ணம் இருப்பீர்கள். அது பணியில் உள்ள ஈடுபாடு அல்லது குடும்பத்தின் முழு ஈடுபாட்டை வெளிப்படுத்தும் விதமாக இருக்கும். வர்த்தகத்தில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அனைத்து பணிகளையும் சிறப்பாக நிறைவேற்றி நல்ல முடிவுகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
விருச்சிகம்: உறவுகள் வாழ்க்கையின் வேர்களாகும். உங்களது நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் உங்களை சுற்றி உள்ளவர்களை நீங்கள் எவ்வாறு நடத்துகிறீர்கள் என்பது மிகவும் முக்கியமாகும். அவர்களது முக்கியத்துவத்தை உணரச் செய்யவும். நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடாது.
தனுசு: இன்று கிரக நிலைகள் சாதகமாக இருப்பதால் சிறந்த நாளாக இருக்கும். உங்களது செயல்திறன் காரணமாக பாராட்டை பெறுவீர்கள். பணியில் எந்த விதமான சிக்கல்கள் வந்தாலும் எளிதாக சமாளிப்பீர்கள். உங்களது அணுகுமுறையின் மூலம் அனைவரது மனங்களையும் வெல்வீர்கள்.
மகரம்: இன்று பணியிடத்தில் அங்கீகாரமும், பாராட்டும் காத்திருக்கின்றன. சக பணியாளர்கள் உங்கள் வெற்றியை பார்த்து பொறாமைப்படாமல், அவர்கள் உங்களுக்கு ஊக்கமளித்து மகிழ்வார்கள். இதனால், புதிய பணிகளில் வரும் சாதனைகளை திறமையாக எதிர்கொள்வீர்கள். புதிய வேலைக்கு முயற்சி செய்பவர்கள் சிறிது காலம் பொறுக்கவும். தற்போது நிலைமை சாதகமாக இல்லை
கும்பம்: இன்றைய தினம் உங்களுக்கு சாதகமான நாளாக இருக்காது. வீட்டில் அமைதியான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துவதில் சிரமம் இருக்கலாம். உங்கள் குழந்தைகள் மூலம் ஏற்படும் பிரச்சினைகள் நிலைமையை மேலும் மோசமாக்கும். குடும்பத்தில் சில சச்சரவுகள் காணப்படும். அக்கம்பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் பிரச்சினையை பெரிதாக்க முயற்சி செய்வார்கள்.
மீனம்: நீங்கள் தினசரி பணியை ஒழுங்குபடுத்த அதிக முயற்சிகள் எடுத்துக் கொள்வீர்கள். ஆனால், கிரக நிலைகள் சாதகமாக இல்லாத காரணத்தினால், நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் வெற்றி அடையாமல் இருக்கும். எனவே, பொறுமையைக் கடைப்பிடித்து உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருந்தால் நிலைமை தானாகவே சரியாகும்.