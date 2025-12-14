இன்று நல்ல செய்தி வீடு தேடி வரும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?
டிசம்பர் 14 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
மேஷம்: இன்று நல்ல செய்தி கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. அதனால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். நிதி ஆதாயம் தொடர்பாக நண்பர்களை சந்திக்கலாம். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து செயல்களிலும் 100 சதவீத பங்களிப்பை கொடுப்பீர்கள். அதற்கு சிறந்த வகையில் பலன் கிடைக்கும்.
ரிஷபம்: இன்றைய தினம் நடைமுறைக்கு ஏற்ற வகையில் விரிவான செயல் திட்டத்தை தயாரித்து பணியாற்ற வேண்டும். இவை வாடிக்கையாளர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு ஏற்ற வகையில் செயல்புரிய உதவியாக இருக்கும். உங்களது அகராதியில் தோல்வி என்பதே இல்லை. நீங்கள் ஒரு நிபுணரை போல பணிபுரிவீர்கள்.
மிதுனம்: இன்று வீட்டில் குதூகலமும், மகிழ்ச்சியும் நிலவும். வீட்டின் அலங்காரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான செயல்களில் நீங்கள் அதிகம் ஈடுபடுவீர்கள். குழந்தைகள் மீது ஈடுபாடு காட்டுவதன் மூலம் நெடுநாட்களாக தீர்க்கப்படாமல் இருந்த பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படும்.
கடகம்: நீங்கள் செலவுகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். கடுமையாக உழைத்து சம்பாதித்த பணத்தை விரயம் செய்ய விரும்பமாட்டீர்கள். இதன் மூலம் நெருங்கியவர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற உதவியாக இருக்கும். வேலை தன்மையில் மாற்றம் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது.
சிம்மம்: நீங்கள் எதிர்பார்த்த வகையில் நடக்கும் சாத்தியம் மிகவும் குறைவு. அதுகுறித்து கவலைப்படாமல் நடப்பவை நல்லதற்கு என்ற எண்ணத்துடன் மனதை தேற்றிக்கொள்ள வேண்டும். உங்களுக்கு ஏற்ற சரியான நபரை சந்தித்து அதன் மூலம் உங்களது கற்பனைத்திறனை வளர்த்துக்கொள்ளும் வாய்ப்புள்ளது.
கன்னி: சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி நடந்து கொள்ளும் உங்கள் தன்மையின் மூலம் சுற்றியிருக்கும் மக்களை மகிழ வைப்பீர்கள். காதல் வயப்பட்டிருப்பவர்களுக்கு எதிர்பாராத சம்பவம் நேரிடலாம். குடும்ப பொறுப்பை எடுத்துக் கொண்டு கலாச்சாரத்தை மதிப்பதன் மூலம் குடும்ப உறவு பலப்படும்.
துலாம்: முயற்சிகள் எதுவுமே வீண் போகாது. தற்போது பயன் அளிக்கவில்லை என்றாலும், வருங்காலத்தில் நிச்சயம் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இன்று பொதுவாக ஆக்கப்பூர்வமான நாளாக இருக்காது. எனினும் முயற்சியை கைவிடாமல் இருந்தால் வருங்காலத்தில் அதற்கேற்ற பலனை அடைவீர்கள்.
விருச்சிகம்: அலுவலகத்தில் உங்கள் மதிப்பை உயர்த்திக்கொள்ள விரும்புவீர்கள். உறுதியான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் தன்மை கொண்டவர். இலக்குகளை அடைய நீங்கள் எந்த அளவிற்கும் சென்று வேலை பார்க்கும் திறமை கொண்டவர். புதுமையான கருத்துகளை உங்கள் சக பணியாளர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.
தனுசு: மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். வாழ்க்கைத் துணையுடன் முக்கியமான விஷயங்கள் குறித்து ஆலோசனை செய்வீர்கள். குடும்பத்தினரும், நண்பர்களும் தங்கள் ஆலோசனைகளையும் வழங்குவார்கள். உற்சாகமான குதுகலமான மாலை உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது
மகரம்: கனவில் சந்திக்கும் ஒருவரை சந்திக்கும் வாய்ப்புண்டு. உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையை சந்தித்ததில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். அவர்களிடம் மனம் திறந்து பேசுவீர்கள். காதல் துணையும் உங்கள் மீது நிபந்தனையற்ற அன்பைப் பொழிவார்கள்.
கும்பம் : பல மணி நேர வேலைக்கு பிறகு உடன் பணிபுரிபவர்கள், வேலையை நிறைவு செய்யாமல் சாக்குப்போக்கு கூறுவார்கள். உங்கள் பணியை முடித்துவிட்டு, பிறகு மற்றவர்களுக்கு உதவுவது குறித்து யோசிக்கவும். உங்களது வாழ்க்கைத்துணை உங்களுக்கு ஆதரவாக இருந்து மன அழுத்தத்தை போக்குவார்.
மீனம்: இன்று உங்களுக்கு ஆதரவு அதிகம் தேவைப்படும். ஆதரவை கொடுக்கும் நபர் இன்று உங்களோடு இருப்பார். போட்டியில் முன்னேறிச் செல்ல உங்கள் கற்பனை திறனை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள்.