இன்று பாராட்டை பெறப்போகும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள்தான்! - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
அக்டோபர் 27 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : October 27, 2025 at 7:28 AM IST
மேஷம்: இன்றைய தினத்தில், அலுவலகம் மற்றும் குடும்பம் இரண்டிற்குமிடையே சிக்கிக் கொண்டிருப்பீர்கள். இரு இடத்திலும் உங்கள் கவனம் தேவைப்படுகிறது. புகழ் அடைய வேண்டும் என்ற உங்களது ஆசை நிறைவேறும் வாய்ப்பு உள்ளது.
ரிஷபம்: இன்று பெரும்பாலான நேரத்தை உடல் நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்துவதில் செலவழிப்பீர்கள். வர்த்தக ரீதியான சந்திப்புகள் மூலம், பரிவர்த்தனைகள் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்பட வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஆராய்ச்சி பணியில் எதிர்பார்த்ததற்கும் மேலாக முன்னேற்றம் இருக்கும்.
மிதுனம்: உங்களது போட்டியாளர்கள், வர்த்தகத்திலும் விற்பனையிலும் உங்களை வீழ்த்த விரும்புவார்கள். எனவே பரிவர்த்தனைகளில் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுங்கள். உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பது போல் நடந்து கொள்பவர் மூலம் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். முன்னதாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்ட விஷயத்தில் ஒப்பந்தங்கள் நிறைவு செய்யப்படலாம்.
கடகம்: பலவிதமான சிந்தனைகள் மனதில் அலைபாய்ந்து கொண்டிருக்கும். இதனால் கவனச்சிதறல் ஏற்பட்டாலும், அதிலிருந்து விலகி பணியில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். உங்கள் மனதிற்கு நெருக்கமானவருடன், நேரத்தை செலவிடுவதற்காக வேலையை விரைந்து முடிக்க முயற்சி செய்வீர்கள்.
சிம்மம்: பாராட்டுதல்களைப் பெற தயாராக இருங்கள். நீண்ட நாட்களாக கிடைக்காமல் இருந்த அங்கீகாரம், உங்கள் கடின உழைப்பின் மூலம் கிடைக்கும். சக பணியாளர்கள் மற்றும் பணியில் மூத்தவர்களின் ஆதரவும் உதவியும் கிடைத்து, புதிய பணிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
கன்னி: இன்று குறிக்கோளை நிறைவேற்ற மனதை ஒருமுகப்படுத்தி, செயல்புரிவீர்கள். இதன்மூலம் உங்கள் வெற்றியை நீங்களே நிர்ணயித்துக் கொள்வீர்கள். உங்களது நிர்வாகத்திறன் சிறந்த வகையில் இருக்கும். வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உங்களுக்குள் கொழுந்துவிட்டு எரியும். முடிவெடுக்கும் திறன் மற்றும் ஆராய்ந்து பார்க்கும் திறன் இருப்பதால் உங்களது நிர்வாக திறன்கள் மேலும் அதிகரிக்கும்.
துலாம்: இன்றைய தினம் அனைத்து வேலைகளையும் வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்பீர்கள். உங்கள் திறமைக்கு பாராட்டுகள் இருக்கும்.
விருச்சிகம்: இன்று கடுமையாக உழைப்பீர்கள். இருப்பினும் புத்திசாலித்தனத்துடன் நடந்து கொள்வது நல்லது. வீட்டு வேலைகளில் ஈடுபட இன்று உகந்த நாளாக இருக்கும். தோட்டம், சமையல் மற்றும் சுத்தம் என மன விருப்பப்படி வீட்டு வேலைகளில் ஈடுபடவும். குடும்பத்தினரால் கிடைக்கும் சந்தோஷங்களால், வேலை தொடர்பான கவலைகள் நீங்கும்.
தனுசு: இன்று மனநிலையில் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டு அதனால், தோற்றத்திலும் மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. உங்களது புதுமையான ஆடை, நகை மற்றும் நறுமணம் உங்கள் ஆளுமையை வெளிப்படுத்தும். நீங்கள் இன்று ஒரு காந்தம்போல் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்ப்பீர்கள்.
மகரம்: பல்வேறு வழிகளில் இருந்து பண வரவு இருக்கும். ஆனால் அதற்கேற்ற செலவுகளும் இருக்கும். வருமானத்தை மீறி செலவு செய்யாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும். அலுவலகத்தில் சிறிய பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டாலும் உங்களது அனுபவம் மற்றும் திறமையின் காரணமாக அவற்றை சரிசெய்வீர்கள்.
கும்பம்: உங்களது கனவு இல்லம் அல்லது வாகனம் கைக்கூடும் வாய்ப்பு உள்ளது. புதிய சொத்துக்கள் வாங்க கூடும். கோயில்களுக்குச் சென்று வழிபாடு செய்வதற்கு இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும்.
மீனம்: அனைத்து பணிகளையும் சீக்கிரத்தில் முடித்து விடுவீர்கள். அதிர்ஷ்ட நிலையும் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். குடும்ப நிகழ்வுகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.