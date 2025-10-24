ETV Bharat / spiritual

இந்த ராசிக்காரர்கள் காதலில் அதிக ஈடுபாட்டுடன் இருப்பார்கள்! உங்க ராசிக்கு எப்படி?

அக்டோபர் 24 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
Published : October 24, 2025 at 7:19 AM IST

மேஷம்: இன்று விளையாட்டு செயல்களில் மனதை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். புத்தகங்களை வாங்கி படிப்பதில் ஆர்வம் இருக்கும். பணியிடத்தில் அமைதி காப்பது நன்மை பயக்கும்.

ரிஷபம்: முன்பு உங்களை தொடர்ந்து துன்புறுத்தி வந்த ஒருவரை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடலாம். உங்களது வருங்கால நலனை கருத்தில்கொண்டு அவரை கண்டுகொள்ளாமல் அமைதியாக இருப்பது நல்லது. உங்களது வளமையான எதிர்காலத்தை பாதிக்காத வண்ணம் எதிர்வினை ஆற்றவும்.

மிதுனம்: நெடுநாட்களாக விரும்பிய குடும்பத்தினர்களின் சந்திப்பை, உங்கள் வீட்டில் இன்று ஏற்பாடு செய்யக்கூடும். நெருங்கிய நண்பர்கள் மற்றும் முக்கிய வர்த்தக கூட்டாளிகளையும் அழைத்து விருந்தளிக்கலாம். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையும் இதனால் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைவார்.

கடகம்: இன்று நீங்கள் தயக்கம் ஏதும் இல்லாமல் செயல்படுவீர்கள். உங்களுக்கு இருக்கும் எதிர்மறையான எண்ணங்களையும், அவநம்பிக்கைகளையும் விட்டுவிட்டு, பொறுப்புகளை எடுத்துக் கொள்ளவும். பாதிப்புகளைப் பற்றி கவலைப்படாமல் பணியை தொடரவும்.

சிம்மம்: நிறுவனங்களில் பணி புரிபவர்கள் மேலதிகாரியின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் பணிகளை மேற்கொள்வார்கள். இல்லத்தரசிகளுக்கு தினசரி வேலைகள் தவிர, வேறு விதமான வேலைகளையும் சமாளிக்க வேண்டி இருக்கும்.

கன்னி: இன்று நெருக்கமான குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் நேரத்தை கழிப்பீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள். சொத்துகளில் முதலீடு செய்வதற்கு இன்று சிறந்த நாள்.

துலாம்: வாய்ப்புகளை தவற விடக்கூடாது என நினைப்பீர்கள். உயரதிகாரிகள் உங்களுடைய திறமையைப் பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். பதவி உயர்வு வரும் வாய்ப்புள்ளது. யாருடனும் நேரடியாக வாதாட வேண்டாம். இது பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

விருச்சிகம்: வாழ்க்கையில் காதலும், ஈடுபாடும் அதிகம் இருக்கும். இன்று அதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். இதில் தவறு ஏதும் இல்லை. உங்களது எல்லை என்ன என்பதை நீங்கள் நன்றாக அறிவீர்கள்.

தனுசு: இன்று நீங்கள் நேர்மையாக நடுநிலையுடன் செயல்படுவீர்கள். வீட்டின் பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டு நடுநிலையாக நடந்து கொள்வீர்கள். பணியிடத்தில் வேலைப்பளு சற்று குறைவாக இருக்கும். மாலையில் நீங்கள் இனிமையாக நேரத்தைக் கழிக்க வாய்ப்புள்ளது.

மகரம்: உங்களது அபரிமிதமான பேச்சாற்றல் காரணமாக, சுற்றி இருப்பவர்களை அமைதி படுத்துவீர்கள். இந்த திறமையை மேலும் வளர்த்துக் கொள்வது நல்லது. பிரச்சினைகளின் ஆணிவேர் வரை சென்று ஆராய்ந்து அதற்கான தீர்வுகளை கண்டுபிடிப்பீர்கள்.

கும்பம்: இன்று நீங்கள் புதை மணலில் சிக்கிக் கொண்டதை போலவும், காப்பாற்ற யாரும் இல்லை என்பது போலவும் உணர்வீர்கள். எனினும், யாருடைய ஆதரவுமின்றி செயல்படும் தன்மையுடைய நீங்கள் இதிலிருந்து மீண்டு வருவீர்கள். உறுதியான மனப்பான்மை, உங்களை காப்பாற்றி கரை சேர்க்கும்.

மீனம்: பயணம் மேற்கொள்ளும் ஆர்வம் எப்போதும் இருக்கும். அதற்கான காரணத்தை நீங்கள் தேடிக்கொண்டு இருப்பீர்கள். இன்று நீங்கள் பயணம் மேற்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு ஏற்பட்டால் அதில் ஆச்சரியப்பட ஒன்றுமில்லை. தினசரி பணியிலிருந்து சற்று விலகி, புத்துணர்ச்சி பெற இது மிகவும் தேவையும்கூட.

