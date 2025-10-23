அதிர்ஷ்ட தேவதை உங்களைப் பார்த்து புன்னகைக்கும் நாள் இது! எந்த ராசிக்காரருக்கு தெரியுமா?
அக்டோபர் 23 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
மேஷம்: உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவர்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்தவும், அவர்களை கவரவும் புதுமையான முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் தொடர்பாக அதிருப்தி இருக்கக்கூடும். எனினும் புதிய நண்பர்களுடன் மாலையில் விருந்துக்குச் செல்வீர்கள்.
ரிஷபம் : இன்று நீங்கள் உணர்வு ரீதியாக பாதிக்கப்படுவீர்கள். நெருக்கமான ஒருவருடனான உணர்ச்சி போராட்டம் காரணமாக பிரச்சினைகள் ஏற்படக்கூடும். குழப்பமான மனநிலை இருக்கலாம். சச்சரவுகள் அல்லது விவாதங்களில் ஈடுபடுவதை தவிர்க்கவும்.
மிதுனம்: அதிர்ஷ்ட தேவதை உங்களைப் பார்த்து புன்னகைக்கும் நான் இது. இன்று உங்கள் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். தற்காலிக மாற்றம் நன்மைகளை கொடுக்கும்.
கடகம்: உங்களது வேலையில் முக்கிய நாளாக இருக்கும். பணி மாற்றம், பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்கலாம். ஒரு நல்ல வேலை வாய்ப்பையும் நிராகரிக்கக்கூடும்.
சிம்மம்: ‘புத்துணர்வு மற்றும் புத்துயிர்’ ஆகிய இரண்டு வார்த்தைகள் இன்றைய தத்துவமாக இருக்கும். நீங்கள் கடந்து வந்த பாதையை திரும்பிப் பார்த்து ஆராய்ந்து சிந்திப்பது நன்மை பயக்கும்.
கன்னி: வர்த்தகம் தொடர்பான பணிகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு ஆகிய இரண்டிற்கும் நேரம் ஒதுக்குவீர்கள். விருந்துகளில் அதிகம் கலந்து கொள்வீர்கள். செலவு செய்யும்போது சிந்தித்து முடிவெடுக்க வேண்டும்.
துலாம்: பணியிடத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். சிறந்த கையாளும் திறன் கொண்டிருப்பீர்கள். வர்த்தக ஆலோசனை கூட்டங்களில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். மாலைப்பொழுதில் மனதிற்கு பிடித்தவருடன் நேரத்தை செலவழித்து மகிழ்ச்சியாக இருக்க விரும்புவீர்கள்.
விருச்சிகம்: உறவுகளை அணுகும் விதத்தில் புதிய பரிமாணத்தை ஏற்படுத்துவது நல்லது. நெருங்கிய உறவினர்களுடனான உறவுகளை சரிசெய்ய முயற்சி எடுப்பீர்கள்.
தனுசு: இன்றைய தினம் மகிழ்ச்சியானதாக இருக்கும். தொழில் ரீதியான உங்களது அணுகு முறையால், கடினமான பிரச்சினைகளையும் எளிதாக கையாளுவீர்கள். பிறரின் கருத்துகளுக்கு மதிப்பு கொடுப்பதால் நண்பர்கள் கிடைப்பார்கள்.
மகரம்: கடந்த கால நினைவுகள் மனதில் அலைமோதுவதால் பழைய நண்பர்களை சந்திப்பீர்கள். மற்றொரு புறம், உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள் உங்களிடம் அதிகம் எதிர்பார்ப்பது போன்ற உணர்வு உங்களுக்கு ஏற்படும். எனினும் மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் மாலைப்பொழுதை இனிமையாக கழிப்பீர்கள்.
கும்பம்: இன்று கவலையும் மகிழ்ச்சியும் கலந்த நாளாகும். வேலைப்பளு காரணமாக சோர்வாக உணர்வீர்கள். மாலை நேரத்தில் புத்துணர்வு பெறுவீர்கள்.
மீனம்: நீங்கள் பொறாமை குணம் கொண்டவரல்ல. ஆனால் அது வராமல் இருக்க எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். யாரோ ஒருவர் உங்கள் புகழையும், மதிப்பையும் கெடுக்கும் வகையில் செயல்படலாம். எனினும் கோபப்படாமல், உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி நிதானமாக இருங்கள்.