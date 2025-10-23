ETV Bharat / spiritual

அதிர்ஷ்ட தேவதை உங்களைப் பார்த்து புன்னகைக்கும் நாள் இது! எந்த ராசிக்காரருக்கு தெரியுமா?

அக்டோபர் 23 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 23, 2025 at 7:21 AM IST

1 Min Read
மேஷம்: உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவர்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்தவும், அவர்களை கவரவும் புதுமையான முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் தொடர்பாக அதிருப்தி இருக்கக்கூடும். எனினும் புதிய நண்பர்களுடன் மாலையில் விருந்துக்குச் செல்வீர்கள்.

ரிஷபம் : இன்று நீங்கள் உணர்வு ரீதியாக பாதிக்கப்படுவீர்கள். நெருக்கமான ஒருவருடனான உணர்ச்சி போராட்டம் காரணமாக பிரச்சினைகள் ஏற்படக்கூடும். குழப்பமான மனநிலை இருக்கலாம். சச்சரவுகள் அல்லது விவாதங்களில் ஈடுபடுவதை தவிர்க்கவும்.

மிதுனம்: அதிர்ஷ்ட தேவதை உங்களைப் பார்த்து புன்னகைக்கும் நான் இது. இன்று உங்கள் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். தற்காலிக மாற்றம் நன்மைகளை கொடுக்கும்.

கடகம்: உங்களது வேலையில் முக்கிய நாளாக இருக்கும். பணி மாற்றம், பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்கலாம். ஒரு நல்ல வேலை வாய்ப்பையும் நிராகரிக்கக்கூடும்.

சிம்மம்: ‘புத்துணர்வு மற்றும் புத்துயிர்’ ஆகிய இரண்டு வார்த்தைகள் இன்றைய தத்துவமாக இருக்கும். நீங்கள் கடந்து வந்த பாதையை திரும்பிப் பார்த்து ஆராய்ந்து சிந்திப்பது நன்மை பயக்கும்.

கன்னி: வர்த்தகம் தொடர்பான பணிகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு ஆகிய இரண்டிற்கும் நேரம் ஒதுக்குவீர்கள். விருந்துகளில் அதிகம் கலந்து கொள்வீர்கள். செலவு செய்யும்போது சிந்தித்து முடிவெடுக்க வேண்டும்.

துலாம்: பணியிடத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். சிறந்த கையாளும் திறன் கொண்டிருப்பீர்கள். வர்த்தக ஆலோசனை கூட்டங்களில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். மாலைப்பொழுதில் மனதிற்கு பிடித்தவருடன் நேரத்தை செலவழித்து மகிழ்ச்சியாக இருக்க விரும்புவீர்கள்.

விருச்சிகம்: உறவுகளை அணுகும் விதத்தில் புதிய பரிமாணத்தை ஏற்படுத்துவது நல்லது. நெருங்கிய உறவினர்களுடனான உறவுகளை சரிசெய்ய முயற்சி எடுப்பீர்கள்.

தனுசு: இன்றைய தினம் மகிழ்ச்சியானதாக இருக்கும். தொழில் ரீதியான உங்களது அணுகு முறையால், கடினமான பிரச்சினைகளையும் எளிதாக கையாளுவீர்கள். பிறரின் கருத்துகளுக்கு மதிப்பு கொடுப்பதால் நண்பர்கள் கிடைப்பார்கள்.

மகரம்: கடந்த கால நினைவுகள் மனதில் அலைமோதுவதால் பழைய நண்பர்களை சந்திப்பீர்கள். மற்றொரு புறம், உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள் உங்களிடம் அதிகம் எதிர்பார்ப்பது போன்ற உணர்வு உங்களுக்கு ஏற்படும். எனினும் மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் மாலைப்பொழுதை இனிமையாக கழிப்பீர்கள்.

கும்பம்: இன்று கவலையும் மகிழ்ச்சியும் கலந்த நாளாகும். வேலைப்பளு காரணமாக சோர்வாக உணர்வீர்கள். மாலை நேரத்தில் புத்துணர்வு பெறுவீர்கள்.

மீனம்: நீங்கள் பொறாமை குணம் கொண்டவரல்ல. ஆனால் அது வராமல் இருக்க எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். யாரோ ஒருவர் உங்கள் புகழையும், மதிப்பையும் கெடுக்கும் வகையில் செயல்படலாம். எனினும் கோபப்படாமல், உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி நிதானமாக இருங்கள்.

